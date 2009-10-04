Apacer, Core i5 ve Core i7 serisi Intel işlemciler için 16 yeni DDR3 bellek kiti hazırladı

Tam Boyutta Gör

Bellek üreticisi Apacer, Lynnfield kod adlı yeni nesil Intel işlemciler için hazırladığı tam 16 yeni bellek kitini kullanıma sunuyor. Core i5 700 ve Core i7 800 serisi dört çekirdekli işlemcilerlel P55 çipsetli anakartlarda kullanılmak üzere hazırlanan, Intel XMP desteli yeni bellek kitleri Apacer tarafından hazırlanan modeline göre aktif ya da pasif soğutucular ile geliyorlar. Golden ve Aeolus serileri altında hazırlanan çift kanal DDR3 bellek kitlerinin her modeli için 2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı kapasite seçenği hazırlanırken, model bazlı teknik detaylar şu şekilde;

Golden Serisi



- 2/4GB PC3-12800 | 1600 MHz | 9-9-9-27 | 1.65V

- 2/4GB PC3-14400 | 1800 MHz | 9-9-9-27 | 1.65V



Aeolus serisi



- 2/4GB PC3-12800 | 1600 MHz | 9-9-9-27 | 1.65V

- 2/4GB PC3-14400 | 1800 MHz | 9-9-9-27 | 1.65V

- 2/4GB PC3-15000 | 1866 MHz | 9-9-9-27 | 1.65V

- 2/4GB PC3-16000 | 2000 MHz | 9-9-9-27 | 1.65V

- 2/4GB PC3-17000 | 2133 MHz | 10-10-10-30 | 1.65V

- 2/4GB PC3-17600 | 2200 MHz | 10-10-10-30 | 1.65V

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni bellek kitlerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.