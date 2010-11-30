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Apple, 11 ülkede daha iPad'i satışa sundu

8 yıl
8,2b
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8
iPad
Shady
Haber Editörü
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2.Nesil iPad'le ilgili iddialar dillendirile dursun; Apple, tablet piyasasına ivme kazandıran 1.Nesil iPad'i 11 ülkede daha tüketiciye sundu.

11 ülkeden; Danimarka, Portekiz, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Polonya, Norveç ve Macaristan iPad'le tanışan yeni Avrupa ülkeleri olurken; kalan iki ülke ise Asya'dan Tayvan, Güney Kore ve Malezya oldu. iPad'in satış fiyatı ülkeden ülkeye değişirken; ülkelerin birçoğunda iPad, Apple'ın onaylı satıcıları aracılığıyla satışa sunuldu.

2010 mali yılının son çeyreğinde; 4.19 milyon iPad satışı gerçekleştiren Apple'ın, 2011 mali yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 7 milyon iPad satışı gerçekleştirmeyi amaçladığı iddia ediliyor.


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symbiat 8 yıl
valla eski çalıştığım şirketde oryantasyon sırasında bilkom da vardı. bilkomun müdürü gelip sunum yaptı. adam biliğin armutun tekiydi, bilkom koç bünyesi altında kaldığı sürece bilkomdan bir hayır beklemeyin. adamların dünyadan haberi yok. koçun eski firması migros bile sattı ipad i hemde manav reyonunun önünde :D ama orjinal distribütör satamıyor :D gülermisisn ağlarmısın be kadeşim.
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fcuksystem06 8 yıl

doğru
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technogen 8 yıl
Bilkom a duyurulur.
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bekoc 8 yıl
macaristana bile geldi.. şaka gibi
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