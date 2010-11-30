Apple, 11 ülkede daha iPad'i satışa sundu

2.Nesil iPad'le ilgili iddialar dillendirile dursun; Apple, tablet piyasasına ivme kazandıran 1.Nesil iPad'i 11 ülkede daha tüketiciye sundu.

11 ülkeden; Danimarka, Portekiz, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Polonya, Norveç ve Macaristan iPad'le tanışan yeni Avrupa ülkeleri olurken; kalan iki ülke ise Asya'dan Tayvan, Güney Kore ve Malezya oldu. iPad'in satış fiyatı ülkeden ülkeye değişirken; ülkelerin birçoğunda iPad, Apple'ın onaylı satıcıları aracılığıyla satışa sunuldu.

2010 mali yılının son çeyreğinde; 4.19 milyon iPad satışı gerçekleştiren Apple'ın, 2011 mali yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 7 milyon iPad satışı gerçekleştirmeyi amaçladığı iddia ediliyor.