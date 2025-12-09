Giriş
    Apple Fitness+, yapay zeka dublaj özelliğiyle yeni ülkelere açıldı

    Apple Fitness+, üretken yapay zeka çevirisinin yardımıyla 28 ülkeye daha açılıyor. 15 Aralık'tan itibaren kullanıcılar, Apple Watch uyumlu araçla kendi dillerinde antrenmanlara katılabilecek.

    Apple Fitness+ yapay zeka dublaj Tam Boyutta Gör
    Apple’ın spor uygulaması Fitness+, 15 Aralık’ta Şili, Hong Kong, Hindistan, Hollanda, Singapur, Tayvan ve diğer ülkelerde kullanıma sunulacak. Yüzlerce antrenman, başta İspanyolca ve Almanca dilinde dijital olarak oluşturulmuş dublajla sunulacak ve dublajlı bölümler, desteklenen tüm ülkelerde haftalık olarak yayınlanacak.

    Dublajlı antrenmanlar her hafta yayınlanacak

    Yeni dublaj sistemi, 28 Fitness+ eğitmeninin gerçek seslerinden modellenmiş, oluşturulmuş sesi kullanıyor. Kullanıcılar, bir antrenmana başladıktan sonra ses parçalarını değiştirebilecek veya Fitness uygulamasında tercih ettikleri bir dili ayarlayabilecek. Uygulama, kullanılabilir olduğunda otomatik olarak varsayılan dublajlı versiyona geçecek.

    Yeni duyurulan ülkeler arasında Türkiye yok!

    Apple, Fitness+'ta dublajlı antrenman içeriğini ilk kez sunacak. Şirket, 2020’den bu yana İngilizce konuşulmayan ülkeler dışındaki kullanıcılara altyazı seçeneği sunuyor. Bu arada, Apple Fitness+, şu anda Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Fransa, Almanya, Endonezya, İrlanda, İtalya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, İspanya, İsviçre, BAE, Birleşik Krallık ve ABD'de mevcut. Hizmet, 15 Aralık'tan itibaren Arjantin, Belçika, Bolivya, Şili, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Finlandiya, Guatemala, Honduras, Hong Kong, İzlanda, Hindistan, Hollanda, Nikaragua, Norveç, Panama, Paraguay, Peru, Filipinler, Polonya, Singapur, İsveç, Tayvan, Venezuela ve Vietnam'da, önümüzdeki yılın başlarında da Japonya’da sunulacak.

    Apple ayrıca, tüm antrenman türlerinde kullanılabilecek yeni K-Pop müzik türünü de hizmete ekledi. Bu yeni kategori, Neşeli Marşlar, En Son Hit Şarkılar, Hip-Hop/R&B ve Latin Groove gibi mevcut türlere eklenecek.

    Apple Fitness+ abonelik fiyatı ne kadar?

    Apple Fitness+ uygulaması Türkiye’de kullanılamıyor. Fitness+ aylık 10 dolar, yıllık 80 dolar olarak ücretlendiriliyor.

