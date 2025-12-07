YouTube Music hatası: Android’de çevrimdışı dinlemeyi bozan sorun

Tam Boyutta Gör YouTube Music, son günlerde özellikle Premium abonelerini etkileyen beklenmedik bir problemle öne çıkıyor. Android kullanıcıları, indirdikleri şarkıların aniden çalınmadığını ve uygulamanın yükleme ekranında takılı kaldığını bildiriyor. Bu durum yalnızca çevrimdışı dinlemeyi etkiliyor ve kullanıcıların günlük alışkanlıklarını kesintiye uğratıyor. Sorunun kaynağı henüz netleşmiş değil. Ancak şikayetlerin sayısı hızla artıyor ve konu giderek daha dikkat çekici hâle geliyor.

YouTube Music kullanıcı şikayetleri neden artıyor?

YouTube Music Premium kullanıcılarının anlattıklarına göre aynı şarkılar internet üzerinden sorunsuz şekilde çalabilirken indirilmiş sürümler yükleme döngüsüne takılıyor. Bu durum, müzik dosyalarının indirme sonrası doğrulama sürecinde veya uygulamanın medya önbelleği yönetiminde bir aksaklık olabileceğine işaret ediyor. Google destek forumlarında yapılan paylaşımlar, problemin yalnızca Android işletim sistemine sahip cihazlarda görüldüğünü doğruluyor. iOS kullanıcılarının aynı sorunu yaşamaması ise, hatanın platforma özel bir yazılım değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini düşündürüyor.

Destek forumlarında paylaşılan örnekler, hatanın kullanıcılar arasında oldukça tutarlı bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor. Bir Galaxy S24 Ultra kullanıcısı, uygulama önbelleğini temizlemekten eski sürümlere dönmeye kadar pek çok adım denediğini ancak hiçbirinin sonuç vermediğini belirtiyor. Aynı forumda başka kişilerin de benzer deneyimler yaşaması, problemin cihaz bağımsız yaygın bir Android sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Bazı kullanıcılar, indirmeleri tamamen devre dışı bırakarak yalnızca akış üzerinden dinleme yapabildiklerini, ancak bunun ücretli abonelik için makul bir çözüm olmadığını vurguluyor.

Bazı Reddit yorumcuları, hatanın YouTube Music’in 2025 Recap özelliğinin dağıtımıyla aynı döneme denk gelmesini tesadüf olarak görmüyor. Recap, yıl boyunca dinlenen şarkılarla ilgili verileri analiz eden dönemsel bir özellik olduğundan, arka planda veri işleme veya uygulama güncellemesi yapılmış olabileceği konuşuluyor. Ancak bu teori henüz doğrulanmadı ve Google cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Aynı şekilde, Premium aboneliğini yeniledikten sonra hatayı yaşadığını söyleyen kullanıcılar da bulunuyor, fakat bu açıklama da yalnızca kullanıcı gözlemlerine dayanıyor.

TeamYouTube, Reddit’teki ana tartışma başlığı altında kullanıcılara ulaştı ve sorunun incelenebilmesi için uygulama içinden geri bildirim göndermelerini istedi. Bu, Google’ın hatayı kabul ettiğini ve aktif şekilde çözüm üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ancak hâlihazırda doğrulanmış bir onarım bulunmadığından, etkilenen kullanıcıların bir süre daha yalnızca çevrimiçi akış üzerinden dinleme yapması gerekebilir.

