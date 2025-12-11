5000 dolarlık akıllı klozet tanıtıldı: 2026 CES İnovasyon Ödülü aldı

Sağlık takibi yapabiliyor
Akıllı tuvalet, idrar analiz sensörü sayesinde kişinin sağlık durumunu gerçek zamanlı olarak dijital ekran üzerinden gösteriyor. Sensör laboratuvar idrar tahliliyle aynı olmasa da, idrar çıkışındaki basit değişiklikleri tespit edebiliyor.
Tuvalet kullanılmadığında uyarı sistemi
Vovo Neo ayrıca günlük kullanımı da izliyor. Kişi, son 8 saat ve daha fazla süre tuvaleti kullanmadığında aile üyelerine uyarı gidecek şekilde ayarlanabiliyor. Şirket, bu özelliğin böbrek sorunları, diyabet ve başka sağlık sorunları olan yaşlıları takip ederken faydalı olabileceğini belirtiyor.
Dünyanın en akıllı tuvaleti
CES 2026'da inovasyon ödülünü kazandı
Vovo Neo akıllı tuvalet, şimdiye kadar ayrı dünyalara ait olan işlevleri bir araya getiriyor: Sağlık, otomasyon ve aile bakımı. Bu trend devam ederse, banyo evin en dijitalleşmiş alanlarından biri haline gelecek. Neo, bağlantılı cihazların kişisel sağlığın izlenmesinde nasıl aktif bir rol oynayabileceğini gösteriyor. CES 2026 ödül kazananları arasında yer alan akıllı klozetin fiyatı ise 5000 dolar.