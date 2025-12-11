Giriş
    5000 dolarlık akıllı klozet tanıtıldı: 2026 CES İnovasyon Ödülü aldı

    Vovo, 5000 dolarlık akıllı tuvaletini tanıttı. Kişinin sağlık durumunu takip edebilen klozet (Vovo Neo), akıllı ev kategorisinde 2026 CES İnovasyon Ödülü sahibi oldu.

    Vovo Neo akıllı tuvalet klozet CES 2026 inovasyon ödülü Tam Boyutta Gör
    Vovo, kişinin sağlık sorunlarını izleyebilen akıllı klozetini tanıttı. CES 2026 İnovasyon Ödülü alan Vovo Neo akıllı tuvalet, kişinin sağlığını takip etmek dışında kapağı otomatik olarak açıyor, her kullanımdan sonra sifonu otomatik olarak çekiyor, ilgili bölgeyi sıcak suyla temizliyor ve hava temizleme özelliğiyle kötü kokuyu gideriyor.

    Sağlık takibi yapabiliyor

    Akıllı tuvalet, idrar analiz sensörü sayesinde kişinin sağlık durumunu gerçek zamanlı olarak dijital ekran üzerinden gösteriyor. Sensör laboratuvar idrar tahliliyle aynı olmasa da, idrar çıkışındaki basit değişiklikleri tespit edebiliyor.

    Tuvalet kullanılmadığında uyarı sistemi

    Vovo Neo ayrıca günlük kullanımı da izliyor. Kişi, son 8 saat ve daha fazla süre tuvaleti kullanmadığında aile üyelerine uyarı gidecek şekilde ayarlanabiliyor. Şirket, bu özelliğin böbrek sorunları, diyabet ve başka sağlık sorunları olan yaşlıları takip ederken faydalı olabileceğini belirtiyor.

    Dünyanın en akıllı tuvaleti

    Vovo Neo akıllı tuvalet özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı tuvalet, otomatik açılıp kapanan kapak, ısıtmalı oturma yeri, kendi kendini temizleyen taharet musluğu ve sıcak hava kurutucu gibi beklenen kolaylıklarla donatılmış. Neo ayrıca, kişinin tuvalette oturduğu süreyi algılayarak her sifon çekişinde kullanılacak su miktarını da otomatik olarak ayarlıyor. Tuvalet, havaya yayılan kötü kokuyu da otomatik olarak gideriyor.

    CES 2026'da inovasyon ödülünü kazandı

    Vovo Neo akıllı tuvalet, şimdiye kadar ayrı dünyalara ait olan işlevleri bir araya getiriyor: Sağlık, otomasyon ve aile bakımı. Bu trend devam ederse, banyo evin en dijitalleşmiş alanlarından biri haline gelecek. Neo, bağlantılı cihazların kişisel sağlığın izlenmesinde nasıl aktif bir rol oynayabileceğini gösteriyor. CES 2026 ödül kazananları arasında yer alan akıllı klozetin fiyatı ise 5000 dolar.

    Kaynakça https://landing.visitingfromspace.com/vovo https://vovousa.com
