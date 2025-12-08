Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 8.5 ile gizli fotoğraf albümü oluşturulabilecek

    Samsung, One UI 8.5 beta programının başlatıldığını resmi olarak duyurdu. Yeni One UI sürümüyle gelen yeniliklerden biri de; Galeri uygulamasında albümleri gizleyebilme.

    One UI 8.5 gizli albüm özelliği Tam Boyutta Gör
    Samsung, kullanıcıların yıllardır beklediği bir özelliği One UI 8.5 güncellemesiyle sunacak. Hassas fotoğraf ve videoları telefonda gizlemenin tek yolu; Güvenli Klasör'e taşımaktı. Bu, dosyaları ayrı, korumalı bir alanda kilitleyen güvenilir ancak kullanışsız bir çözümdü. Güvenli Klasör'de depolanan fotoğraf ve videolarla herhangi bir işlem yapmak için önce çıkarıp tekrar güvenli klasöre atmak gerekiyordu. One UI 8.5 ile bu durum nihayet değişiyor.

    Galeri uygulamasında fotoğraf ve videolar gizlenebilecek

    Samsung, Galeri uygulamasında “Gizli Albüm” adlı bir özellik sunarak kullanıcılara kişisel medya dosyalarını saklamanın çok daha kolay bir yolunu sunuyor. Özellik sunulduğunda, herhangi bir fotoğraf veya videoyu seçip üç noktaya dokunarak gizli albüme taşıma seçeneğine ulaşılabilecek. Tek seferde birden fazla fotoğraf ya da videoyu özel albüme taşımak da mümkün olacak.

    Gizli albüme atılan fotoğraf ve videolara parmak izi ya da diğer ekran kilidi yöntemiyle erişilebilecek ancak burada ekran görüntüsü alma devre dışı kalacak.

    Galaxy S25 kullanıcıları için sunulan One UI 8.5 betada özel albüm, çok basit kullanım sunuyor. Dosyaları paylaşma, geri taşıma veya silme işlemi yapılabiliyor ve yalnızca tarihe göre düzenlenebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota corolla anahtardan cam kapama kenko kronometre evde kaçak akım rölesi kaç amper olmalı 3 ayda kredi notu yükseltme yolları düz liseden meslek lisesine geçiş şartları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum