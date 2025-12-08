One UI 8.5 ile gizli fotoğraf albümü oluşturulabilecek

Galeri uygulamasında fotoğraf ve videolar gizlenebilecek
Samsung, Galeri uygulamasında “Gizli Albüm” adlı bir özellik sunarak kullanıcılara kişisel medya dosyalarını saklamanın çok daha kolay bir yolunu sunuyor. Özellik sunulduğunda, herhangi bir fotoğraf veya videoyu seçip üç noktaya dokunarak gizli albüme taşıma seçeneğine ulaşılabilecek. Tek seferde birden fazla fotoğraf ya da videoyu özel albüme taşımak da mümkün olacak.
Gizli albüme atılan fotoğraf ve videolara parmak izi ya da diğer ekran kilidi yöntemiyle erişilebilecek ancak burada ekran görüntüsü alma devre dışı kalacak.
Galaxy S25 kullanıcıları için sunulan One UI 8.5 betada özel albüm, çok basit kullanım sunuyor. Dosyaları paylaşma, geri taşıma veya silme işlemi yapılabiliyor ve yalnızca tarihe göre düzenlenebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
