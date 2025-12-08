2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, kullanıcıların yıllardır beklediği bir özelliği One UI 8.5 güncellemesiyle sunacak. Hassas fotoğraf ve videoları telefonda gizlemenin tek yolu; Güvenli Klasör'e taşımaktı. Bu, dosyaları ayrı, korumalı bir alanda kilitleyen güvenilir ancak kullanışsız bir çözümdü. Güvenli Klasör'de depolanan fotoğraf ve videolarla herhangi bir işlem yapmak için önce çıkarıp tekrar güvenli klasöre atmak gerekiyordu. One UI 8.5 ile bu durum nihayet değişiyor.

One UI 8.5 yenilikleri ve güncellemeyi alacak cihazlar belli oldu 5 gün önce eklendi

Galeri uygulamasında fotoğraf ve videolar gizlenebilecek

Samsung, Galeri uygulamasında “Gizli Albüm” adlı bir özellik sunarak kullanıcılara kişisel medya dosyalarını saklamanın çok daha kolay bir yolunu sunuyor. Özellik sunulduğunda, herhangi bir fotoğraf veya videoyu seçip üç noktaya dokunarak gizli albüme taşıma seçeneğine ulaşılabilecek. Tek seferde birden fazla fotoğraf ya da videoyu özel albüme taşımak da mümkün olacak.

Gizli albüme atılan fotoğraf ve videolara parmak izi ya da diğer ekran kilidi yöntemiyle erişilebilecek ancak burada ekran görüntüsü alma devre dışı kalacak.

Galaxy S25 kullanıcıları için sunulan One UI 8.5 betada özel albüm, çok basit kullanım sunuyor. Dosyaları paylaşma, geri taşıma veya silme işlemi yapılabiliyor ve yalnızca tarihe göre düzenlenebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

One UI 8.5 ile gizli fotoğraf albümü oluşturulabilecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: