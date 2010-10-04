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Apple, AirPrint teknolojisini destekleyen cihazların listesinde değişikliğe gitti

Apple, AirPrint teknolojisini destekleyen cihazların listesinde değişikliğe gitti.
8 yıl
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iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple, AirPrint teknolojisini destekleyen cihazların listesinde değişikliğe gitti
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Apple'ın kablosuz yazıcı bağlantısı ile çıktı alma teknoloji olan AirPrint'i destekleyen cihazların listesinden güncelleme yaşandı. Daha önce Apple tarafından yayınlanan AirPrint uyumluluk listesine göre, iPad, iPhone 4, iPhone 3GS, 4. nesil iPod Touch , 3. nesil iPod Touch ve 2. nesil iPod Touch gibi cihazlar AirPrint desteğine sahip olacaktı

Apple, AirPrint teknolojisini destekleyen cihazların listesinde değişikliğe gitti
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Apple tarafından yapılan bir değişiklik ile AirPrint desteği 2. nesil iPod Touch cihazlarından kaldırıldı. Apple'ın kablosuz yazıcı kullanımını destekleyen cihazları aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz.

Apple, AirPrint teknolojisini destekleyen cihazların listesinde değişikliğe gitti
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Batuist 8 yıl
İphone 3Gnin desteklememesi için ne gibi eksisi bulunuyor ki?
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cosef 8 yıl
Apple bu deli dumrul misali :)
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