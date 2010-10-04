Apple, AirPrint teknolojisini destekleyen cihazların listesinde değişikliğe gitti.

Apple'ın kablosuz yazıcı bağlantısı ile çıktı alma teknoloji olan AirPrint'i destekleyen cihazların listesinden güncelleme yaşandı. Daha önce Apple tarafından yayınlanan AirPrint uyumluluk listesine göre, iPad, iPhone 4, iPhone 3GS, 4. nesil iPod Touch , 3. nesil iPod Touch ve 2. nesil iPod Touch gibi cihazlar AirPrint desteğine sahip olacaktı

Apple tarafından yapılan bir değişiklik ile AirPrint desteği 2. nesil iPod Touch cihazlarından kaldırıldı. Apple'ın kablosuz yazıcı kullanımını destekleyen cihazları aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz.