iPhone 18 Pro, yarı şeffaf arka tasarımla gelebilir

Tam Boyutta Gör iPhone 17 serisi henüz yeni çıkmışken, şimdiden iPhone 18 ile ilgili iddialar ortaya çıkmaya başladı. Yeni bir sızıntı, iPhone 18 Pro'nun nasıl görünebileceğine ve içinde neler barındırabileceğine dair ipuçları veriyor. Şaşırtıcı bir şekilde, telefonun arkası beklenmedik bir gelişmeye sahne olabilir.

iPhone 17 Pro'daki tasarım anlayışı korunacak

İddia, Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'dan geliyor. Kaynağa göre, iPhone 18 Pro ve Pro Max, Apple'ın 17 Pro serisiyle sunduğu tasarıma sadık kalacak. Bu, üç kameradan oluşan büyük kamera adasının devam edeceği anlamına geliyor.

Kaynak, asıl ilginç değişikliğin arka panel tasarımında yaşanacağını iddia ediyor ve Apple'ın, yarı şeffaf arka cam panel üzerinde denemeler yaptığı söylüyor. Şeffaf arka panel tasarımını Nothing telefonlardan biliyoruz. Apple'ın Nothing'ten farklı olarak daha az geçirgen bir tasarım üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Kaynak ayrıca, telefonların daha iyi soğutma için paslanmaz çelik bir buhar haznesine sahip olacağını belirtiyor. Ekran boyutlarının iPhone 17 Pro ve Pro Max ile aynı kalması bekleniyor. İşlemci ve kamera detayları ise henüz bilinmiyor.

Eğer Apple gerçekten şeffaf bir tasarım benimserse, iPhone 18 Pro, şirketin son zamanlardaki en cesur hamlelerinden biri olabilir.

