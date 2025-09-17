Giriş
    iOS 26’da Liquid Glass efekti nasıl azaltılır?

    iOS 26 ile gelen Liquid Glass tasarımı bazı kullanıcılar tarafından okumayı zorlaştırdığı ve göz yorduğu için eleştiriliyor. Neyseki Apple, bu efekti azaltmaya olanak tanıyan bir seçenek sunuyor.

    iOS 26’da Liquid Glass efekti nasıl azaltılır? Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni iOS 26 güncellemesi, görsel açıdan birçok yenilik getiriyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Liquid Glass arayüzü. Yeni arayüzle menüler, bildirimler ve widget’lare sıvı cam efekleri geliyor. Birçok kişi bu yeni tasarımı beğense de, hoşnut olmayan kullanıcılar da bulunuyor. Bazı kullanıcılar, sıvı cam efektinin okumayı zorlaştırdığını ve fazla dikkat dağıtıcı olduğunu söylüyor. Apple, bu efekti tamamen kapatma seçeneği sunmasa da, etkisini azaltabileceğiniz bir ayar seçeneği sunuyor.

    iOS 26’da Liquid Glass efektini azaltma

    Liquid Glass efektini tamamen kapatamasanız da, görünümünü azaltarak daha okunabilir ve klasik bir deneyim elde etmeniz mümkün. Bunun için Erişilebilirlik menüsünden yapacağınız birkaç ayar yeterli. iPhone’da olduğu gibi iPad’de de aynı yöntem geçerli. Aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

    1. Ayarlar'ı açın
    2. Listeden Erişilebilirlik seçeneğine dokunun.
    3. Ekran ve Metin Boyutu bölümüne girin.
    4. Saydamlığı Azalt seçeneğini aktif edin.

    Not: Seçeneği aktif hale getirseniz bile Denetim Merkezi, uygulama klasörleri ve bazı widget’lar kısmen saydam kalmaya devam eder. “Saydamlığı Azalt” seçeneği ise bu tasarımı daha az yoğun kullanmak isteyenler için bir tür denge unsuru olarak sunulmuş. Ayrıca, ana ekranınızda daha düz renkli veya koyu tonlu ikonlar ve widget’lar tercih ederek Liquid Glass efektini minimum seviyeye indirebilirsiniz.

