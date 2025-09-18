Katlanabilir iPhone yolda: Üretim hattı kuruluyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, katlanabilir iPhone için üretim hazırlıklarını hızlandırıyor. Nikkei Asia'nın aktardığına göre şirket, tedarikçileriyle görüşerek test üretim hattı kurmayı planlıyor. Buna göre seri üretim 2026'da başlayabilir ve bu süreçte Hindistan merkezli bir üretim hattı da hedefleniyor. İşte detaylar...

Katlanabilir iPhone yolda

Tahmin edilebileceği gibi Apple, katlanabilir iPhone modeli ile iPhone sevkiyatlarını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. 2024 yılında 232 milyon iPhone satan şirket, IDC'ye göre 2025'te bu rakamı yaklaşık 241 milyona çıkaracak. 2026 için öngörülen %10'luk büyüme ise, sevkiyatların 265 milyon seviyesine çıkaracak. Böylece Apple, bugüne kadar yıllık 200-250 milyon arasında değişen iPhone satış grafiğini yeni bir rekora taşıyabilir.

Katlanabilir iPhone'a dönersek, pazara girişinin bu stratejide önemli bir rol oynaması bekleniyor. Daha önce Ming-Chi Kuo, cihazın iPhone 18 serisinin bir parçası olarak 2026'da tanıtılacağını belirtmişti. Bu aşamada Apple'ın 7.7 inç ve 5.5 inç OLED panellere sahip kompakt bir cihaz hedeflediği söyleniyor. Ayrıca dayanıklılığı artırmak için ultra ince kapak camı kullanılması ve menteşe tasarımında farklı bir yaklaşım benimsenecek.

Tam Boyutta Gör Bu süreçte mevcut iPhone serisinin satış performansına da dikkat çekiliyor. Bank of America analisti Wamsi Mohan, iPhone 17 Pro modellerinde önceki nesillere kıyasla daha uzun teslimat süreleri yaşandığını söylüyor.

Örneğin iPhone 17 Pro'nun ortalama sevkiyat süresi 18 gün olurken, iPhone 17 Pro Max için bu süre 25 güne kadar çıkmış durumda. Karşılaştırma yapıldığında, iPhone 16 Pro 14 gün, iPhone 16 Pro Max ise 23 gün içinde teslim edilebiliyordu. Özellikle iPhone 17'nin 19 güne ulaşan bekleme süresi, 2019'da tanıtılan iPhone 11'den bu yana görülen en uzun teslimat aralığı.

Bu tablo, Apple’ın yeni modellerine yönelik talebin halen güçlü seyrettiğini ve katlanabilir iPhone’un pazara sunulduğunda şirketin satış ivmesini daha da artırabileceğini gösteriyor.

