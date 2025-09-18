Katlanabilir iPhone yolda: Üretim hattı kuruluyor

Katlanabilir iPhone yolda
Tahmin edilebileceği gibi Apple, katlanabilir iPhone modeli ile iPhone sevkiyatlarını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. 2024 yılında 232 milyon iPhone satan şirket, IDC'ye göre 2025'te bu rakamı yaklaşık 241 milyona çıkaracak. 2026 için öngörülen %10'luk büyüme ise, sevkiyatların 265 milyon seviyesine çıkaracak. Böylece Apple, bugüne kadar yıllık 200-250 milyon arasında değişen iPhone satış grafiğini yeni bir rekora taşıyabilir.
Katlanabilir iPhone'a dönersek, pazara girişinin bu stratejide önemli bir rol oynaması bekleniyor. Daha önce Ming-Chi Kuo, cihazın iPhone 18 serisinin bir parçası olarak 2026'da tanıtılacağını belirtmişti. Bu aşamada Apple'ın 7.7 inç ve 5.5 inç OLED panellere sahip kompakt bir cihaz hedeflediği söyleniyor. Ayrıca dayanıklılığı artırmak için ultra ince kapak camı kullanılması ve menteşe tasarımında farklı bir yaklaşım benimsenecek.
Örneğin iPhone 17 Pro'nun ortalama sevkiyat süresi 18 gün olurken, iPhone 17 Pro Max için bu süre 25 güne kadar çıkmış durumda. Karşılaştırma yapıldığında, iPhone 16 Pro 14 gün, iPhone 16 Pro Max ise 23 gün içinde teslim edilebiliyordu. Özellikle iPhone 17'nin 19 güne ulaşan bekleme süresi, 2019'da tanıtılan iPhone 11'den bu yana görülen en uzun teslimat aralığı.
Bu tablo, Apple’ın yeni modellerine yönelik talebin halen güçlü seyrettiğini ve katlanabilir iPhone’un pazara sunulduğunda şirketin satış ivmesini daha da artırabileceğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
