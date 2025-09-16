iOS 26 ile iPhone'lara gelen 10 yeni özellik

Liquid Glass efektini azaltma
- iPhone’da Ayarlar'ı açın
- Erişilebilirlik'e dokunun
- Ekran ve Metin Boyutu'na gidin
- Saydamlığı Azalt’ı açın
- Daha net kenarlar ve metinler için Kontrastı Artır'ı açabilirsiniz
Apple Müzik’te şarkı sözlerini çevirme
- Apple Müzik uygulamasını açın ve bir şarkı çalmaya başlayın
- Şu Anda Çalınan ekranının altındaki şarkı sözü simgesine dokunun
- Şarkı sözleri göründüğünde, Çevir seçeneğini bulun
- Tercih ettiğiniz dili seçin
- Çevrilen sözler, müzikle gerçek zamanlı olarak senkronize edilerek gösterilecek
AirPods ile fotoğraf çekme
- AirPods'un iPhone’a bağlı olduğundan emin olun
- Kamera uygulamasını açın
- Fotoğrafınızı çerçeveleyin ve pozisyon alın
- Deklanşörü tetiklemek için kulaklığın ucuna basın
- Fotoğraf anında çekilecek
- iPhone’un şarj süresini görme
iPhone tahmini şarj süresini gösterme
- iPhone'unuzu şarj cihazına takın
- Ayarlar uygulamasını açıp Pil’e dokunun
- Pil simgesinin altında tam şarja kadar tahmini süreyi göreceksiniz
- Daha fazla bilgi için, yüzdelik tahmini görüntülemek üzere Pil Ayarları'na dokunun
Adaptif güç modu ile pil ömrünü uzatma
- iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın
- Pil'e dokunun
- Güç Modu'nu seçin
- Adaptif Güç Modu'nu açın
Alarm için erteleme süresini değiştirme
- iPhone'unuzda Saat uygulamasını açın
- Alarm sekmesine dokunun
- Mevcut bir alarmı seçin veya yeni bir alarm oluşturun
- Erteleme Süresi'ne dokunun
- Tercih ettiğiniz erteleme süresini seçin (1 - 30 dakika arası)
- Değişiklikleri kaydedin
Kilit ekranı fotoğraflarına 3 boyutlu efekt verme
- Ayarlar - Duvar Kağıdı'na gidin
- Yeni Duvar Kağıdı Ekle'ye dokunun
- Bir fotoğraf seçin (Portre modu çekimleri önerilir)
- 3B Uzamsal Sahne'yi açın
- Kilit Ekranınız, ana ekranınız veya her ikisi olarak ayarlayın
Özel zil sesi oluşturma
Mesajda istenilen metni seçme
Kamera lensi temizleme bildirimi
- iPhone’da Ayarlar'ı açın
- Aşağı kaydırın ve Kamera'ya dokunun
- Lens Temizleme İpuçları'nı açın
iOS 26 güncellemesi, iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor. Ancak, Apple Intelligence (yapay zeka) destekli özellikler, iPhone 15 Pro ve üstü modellerde kullanılabiliyor.
