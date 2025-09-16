Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 26 ile iPhone'lara gelen 10 yeni özellik

    Apple, 15 Eylül'de iPhone 11 ve daha yeni modellere iOS 26 güncellemesini sundu. Yeni iOS sürümü, ayarlar ve uygulamalarda gizli birçok özellik içeriyor.        

    ios 26 gizli özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, 15 Eylül'de iPhone kullanıcılarına iOS 26 güncellemesini sundu. Apple'ın yeni iOS sürümünü tanıtırken hiç bahsetmediği ya da üzerinde fazla durmadığı kullanışlı birçok özellik bulunuyor. İşte iOS 26 gizli özellikleri:

    Liquid Glass efektini azaltma

    iOS 26 Liquid Glass tasarım Tam Boyutta Gör
    iOS 26, yarı saydam menüler, düğmeler ve simgelerle yepyeni bir tasarım sunuyor. Apple, Liquid Glass’ı çevresini yansıtıp kırarak içeriğe daha fazla odaklanmayı sağlayan ve kontroller, gezinme, uygulama simgeleri, araç takımları ve daha fazlasında yeni canlılık düzeyi sunan yarı saydam materyal olarak tanımlıyor. Bu yeni tasarımda bildirimleri okumakta zorluk çekiyorsanız, düz, yüksek kontrastlı görünüme geçebilirsiniz. iOS 26 Liquid Glass efektini azaltmak için şu adımları izleyin:
    1. iPhone’da Ayarlar'ı açın
    2. Erişilebilirlik'e dokunun
    3. Ekran ve Metin Boyutu'na gidin
    4. Saydamlığı Azalt’ı açın
    5. Daha net kenarlar ve metinler için Kontrastı Artır'ı açabilirsiniz

    Apple Müzik’te şarkı sözlerini çevirme

    Apple Music şarkı sözü çevirme Tam Boyutta Gör
    iOS 26'nın en harika gizli özelliklerinden biri, şarkı sözlerini doğrudan Apple Music'te çevirebilme. Başka bir dilde şarkı dinlerken mükemmel olan bu özellik, dünya çapında hit şarkıları anlamayı kolaylaştırıyor. Apple Music şarkı sözü çevirme özelliği şöyle kullanılıyor:
    1. Apple Müzik uygulamasını açın ve bir şarkı çalmaya başlayın
    2. Şu Anda Çalınan ekranının altındaki şarkı sözü simgesine dokunun
    3. Şarkı sözleri göründüğünde, Çevir seçeneğini bulun
    4. Tercih ettiğiniz dili seçin
    5. Çevrilen sözler, müzikle gerçek zamanlı olarak senkronize edilerek gösterilecek

    AirPods ile fotoğraf çekme

    ios 26 airpods uzaktan kamera Tam Boyutta Gör
    iOS 26 ile AirPods, eller serbest fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesi işlevi de görüyor. Grup çekimleri, selfie'ler veya tripod kurulumu için mükemmel olan bu özellik, ekrana gereksiz yere dokunmanızı engelliyor. AirPods’u kamera kumandası olarak ayarlamak için şu adımları izleyin:
    1. AirPods'un iPhone’a bağlı olduğundan emin olun
    2. Kamera uygulamasını açın
    3. Fotoğrafınızı çerçeveleyin ve pozisyon alın
    4. Deklanşörü tetiklemek için kulaklığın ucuna basın
    5. Fotoğraf anında çekilecek
    6. iPhone’un şarj süresini görme

    iPhone tahmini şarj süresini gösterme

    ios 26 iphone tahmini şarj süresi öğrenme Tam Boyutta Gör
    iOS 26, iPhone kullanıcılarına uzun zamandır beklenen bir özelliği nihayet sunuyor; tahmini pil şarj süresi. Artık tam şarjın ne kadar süreceğini görebiliyorsunuz. iPhone’un ne kadar sürede şarj olacağını görmek istiyorsanız, şu ayarı yapmanız gerekiyor:
    1. iPhone'unuzu şarj cihazına takın
    2. Ayarlar uygulamasını açıp Pil’e dokunun
    3. Pil simgesinin altında tam şarja kadar tahmini süreyi göreceksiniz
    4. Daha fazla bilgi için, yüzdelik tahmini görüntülemek üzere Pil Ayarları'na dokunun

    Adaptif güç modu ile pil ömrünü uzatma

    ios 26 adaptif güç modunu açma (etkinleştirme) Tam Boyutta Gör
    iOS 26, kullanıcın hiçbir ayara müdahale etmesine gerek kalmadan pil ömrünü uzatmanın bir yolunu sunan Adaptif Güç Modu’nu getiriyor. iPhone, ekstra pil ömrüne ihtiyacınız olduğunu tahmin ettiğinde arka plan etkinliğini, yenileme hızını ve görsel efektleri otomatik olarak azaltıyor. Pil %20 altına düştüğünde Düşük Güç Modu yine devreye giriyor. iOS 26 Adaptif güç modu özelliğini açmak için:
    1. iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın
    2. Pil'e dokunun
    3. Güç Modu'nu seçin
    4. Adaptif Güç Modu'nu açın

    Alarm için erteleme süresini değiştirme

    ios 26 alarm erteleme süresini değiştirme Tam Boyutta Gör
    iOS 26, alarmları erteleme süresini değiştirmeye izin veriyor. Artık Apple'ın klasik 9 dakika erteleme süresine bağlı kalmanız gerekmiyor; sizin için en uygun olanı ayarlayabiliyorsunuz. Alarm erteleme süresini değiştirmek için şu adımları izleyin:
    1. iPhone'unuzda Saat uygulamasını açın
    2. Alarm sekmesine dokunun
    3. Mevcut bir alarmı seçin veya yeni bir alarm oluşturun
    4. Erteleme Süresi'ne dokunun
    5. Tercih ettiğiniz erteleme süresini seçin (1 - 30 dakika arası)
    6. Değişiklikleri kaydedin

    Kilit ekranı fotoğraflarına 3 boyutlu efekt verme

    ios 26 uzamsal sahne oluşturma Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26 ile iPhone’a Uzamsal Sahneler özelliğini getirdi. Bu özellikle, fotoğraflarınız düz ve durağan kalmak yerine, derinlik ve hareket kazanıyor. Paralaks efekti oluşturarak fotoğrafınızın nesnesi daha yakın görünürken, iPhone'unuzu eğdiğinizde arka plan hafifçe değişiyor. Bu, iPhone 16 gibi yeni donanımlarla çekilmiş uzamsal fotoğrafla aynı şey değil. Yapay zeka destekli ve arşivinizdeki neredeyse tüm fotoğraflarla uyumlu. Bu özellik için Apple Intelligence destekli bir iPhone’a sahip olmanız gerekmiyor; iPhone 12 veya daha yeni modellerde destekleniyor.
    1. Ayarlar - Duvar Kağıdı'na gidin
    2. Yeni Duvar Kağıdı Ekle'ye dokunun
    3. Bir fotoğraf seçin (Portre modu çekimleri önerilir)
    4. 3B Uzamsal Sahne'yi açın
    5. Kilit Ekranınız, ana ekranınız veya her ikisi olarak ayarlayın

    Özel zil sesi oluşturma

    ios 26 zil sesi oluşturma Tam Boyutta Gör
    iPhone için özel bir zil sesi oluşturma süreci eskiden uzun ve zahmetli bir süreçti ancak artık öyle değil. Safari tarayıcıda internetten bir MP3 veya WAV dosyası indirip Dosyalar'a kaydediyorsunuz, ardından zil sesi veya kısa mesaj uyarısı olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu yapmak için, Apple'ın Dosyalar uygulamasında WAV veya MP3 dosyanızı bulun, üzerine basılı tutun ve ardından "Paylaş" düğmesini, sonra ”Zil Sesi Olarak Kullan"ı seçin.

    Mesajda istenilen metni seçme

    ios 26 mesaj kopyalama Tam Boyutta Gör
    iOS’in önceki sürümlerinde, bir mesajın tüm içeriğini kopyalayıp yapıştırmanız, ardından içeriğini incelemeniz ve istemediğiniz kısımları silmeniz gerekiyordu. Artık, ister telefon numarası, ister kod veya URL olsun, bir mesajdaki yalnızca kopyalamak istediğiniz metni seçerek bu işlemin büyük bir kısmını atlayabilirsiniz. Bunu yapmak için bir Mesaj’a dokunup basılı tutun ve "Seç"e dokunun. Artık istediğiniz metni seçebilirsiniz.

    Kamera lensi temizleme bildirimi

    ios 26 kamera lens temizleme ipucu Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26'da iPhone'unuzun kamera lensinin temizlenmesi gerektiğini bildiren faydalı bir yeni özellik sunuyor. Bu özellik, Android cihazlarda yıllardır mevcut. iPhone'unuzun kamerası açıkken iOS 26, gelen ışığı, kirli lensin belirtisi olabilecek bulanıklaşma veya netliğin azalması açısından izliyor. Görüntü kalitesini artırmak için kamera lensinizi temizlemenizi öneren ayrı bir uyarı gösteriliyor.
    • iPhone’da Ayarlar'ı açın
    • Aşağı kaydırın ve Kamera'ya dokunun
    • Lens Temizleme İpuçları'nı açın

    iOS 26 güncellemesi, iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor. Ancak, Apple Intelligence (yapay zeka) destekli özellikler, iPhone 15 Pro ve üstü modellerde kullanılabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dsg çatal sesi burberry orjinallik kodu sorgulama şarjlı araç kamerası apartman üniversitesi kontrol ve otomasyon mühendisliği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum