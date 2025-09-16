iOS 26 ile iPhone'lara gelen 10 yeni özellik

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, 15 Eylül'de iPhone kullanıcılarına iOS 26 güncellemesini sundu. Apple'ın yeni iOS sürümünü tanıtırken hiç bahsetmediği ya da üzerinde fazla durmadığı kullanışlı birçok özellik bulunuyor. İşte iOS 26 gizli özellikleri:

Liquid Glass efektini azaltma

Tam Boyutta Gör iOS 26, yarı saydam menüler, düğmeler ve simgelerle yepyeni bir tasarım sunuyor. Apple, Liquid Glass’ı çevresini yansıtıp kırarak içeriğe daha fazla odaklanmayı sağlayan ve kontroller, gezinme, uygulama simgeleri, araç takımları ve daha fazlasında yeni canlılık düzeyi sunan yarı saydam materyal olarak tanımlıyor. Bu yeni tasarımda bildirimleri okumakta zorluk çekiyorsanız, düz, yüksek kontrastlı görünüme geçebilirsiniz. iOS 26 Liquid Glass efektini azaltmak için şu adımları izleyin:

iPhone’da Ayarlar'ı açın Erişilebilirlik'e dokunun Ekran ve Metin Boyutu'na gidin Saydamlığı Azalt’ı açın Daha net kenarlar ve metinler için Kontrastı Artır'ı açabilirsiniz

Apple Müzik’te şarkı sözlerini çevirme

Tam Boyutta Gör iOS 26'nın en harika gizli özelliklerinden biri, şarkı sözlerini doğrudan Apple Music'te çevirebilme. Başka bir dilde şarkı dinlerken mükemmel olan bu özellik, dünya çapında hit şarkıları anlamayı kolaylaştırıyor. Apple Music şarkı sözü çevirme özelliği şöyle kullanılıyor:

Apple Müzik uygulamasını açın ve bir şarkı çalmaya başlayın Şu Anda Çalınan ekranının altındaki şarkı sözü simgesine dokunun Şarkı sözleri göründüğünde, Çevir seçeneğini bulun Tercih ettiğiniz dili seçin Çevrilen sözler, müzikle gerçek zamanlı olarak senkronize edilerek gösterilecek

AirPods ile fotoğraf çekme

Tam Boyutta Gör iOS 26 ile AirPods, eller serbest fotoğraf çekmek için deklanşör düğmesi işlevi de görüyor. Grup çekimleri, selfie'ler veya tripod kurulumu için mükemmel olan bu özellik, ekrana gereksiz yere dokunmanızı engelliyor. AirPods’u kamera kumandası olarak ayarlamak için şu adımları izleyin:

AirPods'un iPhone’a bağlı olduğundan emin olun Kamera uygulamasını açın Fotoğrafınızı çerçeveleyin ve pozisyon alın Deklanşörü tetiklemek için kulaklığın ucuna basın Fotoğraf anında çekilecek iPhone’un şarj süresini görme

iPhone tahmini şarj süresini gösterme

Tam Boyutta Gör iOS 26, iPhone kullanıcılarına uzun zamandır beklenen bir özelliği nihayet sunuyor; tahmini pil şarj süresi. Artık tam şarjın ne kadar süreceğini görebiliyorsunuz. iPhone’un ne kadar sürede şarj olacağını görmek istiyorsanız, şu ayarı yapmanız gerekiyor:

iPhone'unuzu şarj cihazına takın Ayarlar uygulamasını açıp Pil’e dokunun Pil simgesinin altında tam şarja kadar tahmini süreyi göreceksiniz Daha fazla bilgi için, yüzdelik tahmini görüntülemek üzere Pil Ayarları'na dokunun

Adaptif güç modu ile pil ömrünü uzatma

Tam Boyutta Gör iOS 26, kullanıcın hiçbir ayara müdahale etmesine gerek kalmadan pil ömrünü uzatmanın bir yolunu sunan Adaptif Güç Modu’nu getiriyor. iPhone, ekstra pil ömrüne ihtiyacınız olduğunu tahmin ettiğinde arka plan etkinliğini, yenileme hızını ve görsel efektleri otomatik olarak azaltıyor. Pil %20 altına düştüğünde Düşük Güç Modu yine devreye giriyor. iOS 26 Adaptif güç modu özelliğini açmak için:

iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın Pil'e dokunun Güç Modu'nu seçin Adaptif Güç Modu'nu açın

Alarm için erteleme süresini değiştirme

Tam Boyutta Gör iOS 26, alarmları erteleme süresini değiştirmeye izin veriyor. Artık Apple'ın klasik 9 dakika erteleme süresine bağlı kalmanız gerekmiyor; sizin için en uygun olanı ayarlayabiliyorsunuz. Alarm erteleme süresini değiştirmek için şu adımları izleyin:

iPhone'unuzda Saat uygulamasını açın Alarm sekmesine dokunun Mevcut bir alarmı seçin veya yeni bir alarm oluşturun Erteleme Süresi'ne dokunun Tercih ettiğiniz erteleme süresini seçin (1 - 30 dakika arası) Değişiklikleri kaydedin

Kilit ekranı fotoğraflarına 3 boyutlu efekt verme

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 ile iPhone’a Uzamsal Sahneler özelliğini getirdi. Bu özellikle, fotoğraflarınız düz ve durağan kalmak yerine, derinlik ve hareket kazanıyor. Paralaks efekti oluşturarak fotoğrafınızın nesnesi daha yakın görünürken, iPhone'unuzu eğdiğinizde arka plan hafifçe değişiyor. Bu, iPhone 16 gibi yeni donanımlarla çekilmiş uzamsal fotoğrafla aynı şey değil. Yapay zeka destekli ve arşivinizdeki neredeyse tüm fotoğraflarla uyumlu. Bu özellik için Apple Intelligence destekli bir iPhone’a sahip olmanız gerekmiyor; iPhone 12 veya daha yeni modellerde destekleniyor.

Ayarlar - Duvar Kağıdı'na gidin Yeni Duvar Kağıdı Ekle'ye dokunun Bir fotoğraf seçin (Portre modu çekimleri önerilir) 3B Uzamsal Sahne'yi açın Kilit Ekranınız, ana ekranınız veya her ikisi olarak ayarlayın

Özel zil sesi oluşturma

Tam Boyutta Gör iPhone için özel bir zil sesi oluşturma süreci eskiden uzun ve zahmetli bir süreçti ancak artık öyle değil. Safari tarayıcıda internetten bir MP3 veya WAV dosyası indirip Dosyalar'a kaydediyorsunuz, ardından zil sesi veya kısa mesaj uyarısı olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu yapmak için, Apple'ın Dosyalar uygulamasında WAV veya MP3 dosyanızı bulun, üzerine basılı tutun ve ardından "Paylaş" düğmesini, sonra ”Zil Sesi Olarak Kullan"ı seçin.

Mesajda istenilen metni seçme

Tam Boyutta Gör iOS’in önceki sürümlerinde, bir mesajın tüm içeriğini kopyalayıp yapıştırmanız, ardından içeriğini incelemeniz ve istemediğiniz kısımları silmeniz gerekiyordu. Artık, ister telefon numarası, ister kod veya URL olsun, bir mesajdaki yalnızca kopyalamak istediğiniz metni seçerek bu işlemin büyük bir kısmını atlayabilirsiniz. Bunu yapmak için bir Mesaj’a dokunup basılı tutun ve "Seç"e dokunun. Artık istediğiniz metni seçebilirsiniz.

Kamera lensi temizleme bildirimi

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26'da iPhone'unuzun kamera lensinin temizlenmesi gerektiğini bildiren faydalı bir yeni özellik sunuyor. Bu özellik, Android cihazlarda yıllardır mevcut. iPhone'unuzun kamerası açıkken iOS 26, gelen ışığı, kirli lensin belirtisi olabilecek bulanıklaşma veya netliğin azalması açısından izliyor. Görüntü kalitesini artırmak için kamera lensinizi temizlemenizi öneren ayrı bir uyarı gösteriliyor.

iPhone’da Ayarlar'ı açın

Aşağı kaydırın ve Kamera'ya dokunun

Lens Temizleme İpuçları'nı açın

iOS 26 güncellemesi, iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebiliyor. Ancak, Apple Intelligence (yapay zeka) destekli özellikler, iPhone 15 Pro ve üstü modellerde kullanılabiliyor.

