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Apple, AMD'nin Fusion işlemcilerini kullanabilir

8 yıl
9,1b
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple, AMD'nin Fusion işlemcilerini kullanabilir
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AMD'nin merakla beklenen Fusion işlemcileri öncesinde, firmanın hangi üreticilerle çalışacağı merak konusu. Gelişmiş grafik özelliklerine sahip yeni nesil melez işlemci tasarımları için AMD'nin en büyük iş ortaklarından birisi Apple olabilir. Sistemlerinde Radeon HD 5000 serisi ekran kartlarına daha fazla yer vermeye başlayan ve AMD ile hiç olmadığı kadar yakın bir iş birliği içerisinde bulunan Apple'ın, yeni nesil sistemlerinde Fusion işlemci ailesine yer vereceği belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere yaz döneminde ortaya atılan bazı iddialar, Apple TV'nin, AMD'nin Fusion işlemcisinden güç alacağı şeklindeydi. Ancak Eylül ayı içerisinde Apple TV'nin lanse edilmesiyle birlikte durumun pekte öyle olmadığı anlaşılmış, Apple'ın kendi geliştirdiği A4 işlemcisini kullandığı ortaya çıkmıştı. Fakat bu sefer durum biraz daha farklı. AMD geçtiğimiz günlerde düzenlediği Finansal Analist Günü 2010 etkinliği kapsamında Fusion işlemcilerine ait detayları açıklarken, Fusion partnerleriyle ilgili dökümanlarda Apple'a da yer vererek adeta bir sürpriz yaptı.

Dökümanın ortaya çıkmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği AMD cephesi, konuya sessiz kalmadı ve ilk açıklamalarını yaptı. AMD'den Chris Hook, Apple'ın hali hazırda AMD'nin donanım ortağı olduğunu ve ekran kartlarını kullandığını belirtirken, Fusion işlemcileriyle ilgili olaraksa herhangi bir doğrulama ya da yalanlama yapmadı. Bilindiği üzere Apple, güncel Mac sistemlerinde Intel platformunu kullanıyor ve çipset bazında önceliği Nvidia'ya veriyor. Ancak Intel'in yeni nesil işlemcileri için Nvidia'nın çipset üretemeyecek olması, öte yandan Sandy Bridge işlemcileriyle gelecek yeni grafik yongasının, mevcut IGP'lere nazaran daha iyi performans sunsa da AMD ve Nvidia'nın çözümleriyle rekabet edemeyeceği yönündeki beklentiler, firmayı yeni bir arayışa sevk etmiş olabilir. İşte tam bu noktada tüm ihtiyaçlara verebilen seçenek ise AMD. Yeni nesil Fusion işlemcileriyle birlikte DirectX 11 ve OpenCL destekli grafik birimine sahip işlemci tasarımlarını pazara sunacak olan AMD, yeni yılda en azından bazı Mac modellerinin platform sağlayacılığını üstlenebilir. Brazos platformu altında sunulacak ilk modelleri daha çok netbook ve notebook'ları hedef alacak Fusion işlemci ailesinin, orta ve üst segment modelleri ise yeni yılın ortalarına doğru lans edilecek.

Apple, AMD'nin Fusion işlemcilerini kullanabilir
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Volkanbaba 8 yıl
amd coşmaya başladı ekran kartı piyasasındada iyi gidiyor. Rekabet bize yarar
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Canka1 8 yıl
Grafik uygulamalariyla ugrasmadigim icin simdi ne soylesem yanlis olur ama programlama ve gunluk kullanimda macbook daha agir basiyor.
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Canka1 8 yıl
Fiyatlar bencede dusmez ama diger donanimlarda yukseltme yaparlar gibi, ssd tum modellerde standwrt olabilir ya da 3g... Zaman gosterecek artik nolcagini
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KadirCanCelik 8 yıl
Şu fiyatlar seneye kadar bir düşse de Macbook'u alsak.

Şu anda alabileceğim en iyi Macbook,Core 2 Duo,2GB Ram,250GB harddisk.

Aynı fiyata Lenovo i7,4GB Ram,500GB HDD'li modeller var.

Sİzce Macbook mu iyi pereformans verir Lenovo mu?
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fatihcanery 8 yıl
desenize amdnin pazardaki payı ciddi oranda artacak
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Hobar 8 yıl
zaten fusionlarda gözüm var. çıktığında 11" fuison almayı planlıyorum. eğer apple da kullanırsa atarım üstüne hackintoshu.
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multeci 8 yıl
steve e söylesekte amd yi satın alsa daha manyak olur (:
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buckethead® 8 yıl

multeci

steve e söylesekte amd yi satın alsa daha manyak olur (:

Cidden boyle bir seye girseler ya direk, adamlarda 50 milyar $ nakit var, dokunmaz bile
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KANUNI61 8 yıl

multeci

steve e söylesekte amd yi satın alsa daha manyak olur (:


amd satılamaz satılırsa tüm lisanslar iptal olur
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alirezzak 8 yıl
AMD nin bütçsenin baya geliştirir öyle olursa.AMD de Intel le daha iyi rekabet eder.
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WinteR 8 yıl
Yok artık, tamda böyle fantastik şeyler düşünüyordum, performans olarak +/- olması önemli değil, mac os'un önünü açacaktır.
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RockConn 8 yıl
G5 serisinde kullanılırsa işlemcinin performansı ciddi oranda yüksek demektir. Sanırım ilk açıklayan firmalar Acer ve Sony idi.
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