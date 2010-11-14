Apple, AMD'nin Fusion işlemcilerini kullanabilir

AMD'nin merakla beklenen Fusion işlemcileri öncesinde, firmanın hangi üreticilerle çalışacağı merak konusu. Gelişmiş grafik özelliklerine sahip yeni nesil melez işlemci tasarımları için AMD'nin en büyük iş ortaklarından birisi Apple olabilir. Sistemlerinde Radeon HD 5000 serisi ekran kartlarına daha fazla yer vermeye başlayan ve AMD ile hiç olmadığı kadar yakın bir iş birliği içerisinde bulunan Apple'ın, yeni nesil sistemlerinde Fusion işlemci ailesine yer vereceği belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere yaz döneminde ortaya atılan bazı iddialar, Apple TV'nin, AMD'nin Fusion işlemcisinden güç alacağı şeklindeydi. Ancak Eylül ayı içerisinde Apple TV'nin lanse edilmesiyle birlikte durumun pekte öyle olmadığı anlaşılmış, Apple'ın kendi geliştirdiği A4 işlemcisini kullandığı ortaya çıkmıştı. Fakat bu sefer durum biraz daha farklı. AMD geçtiğimiz günlerde düzenlediği Finansal Analist Günü 2010 etkinliği kapsamında Fusion işlemcilerine ait detayları açıklarken, Fusion partnerleriyle ilgili dökümanlarda Apple'a da yer vererek adeta bir sürpriz yaptı.

Dökümanın ortaya çıkmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği AMD cephesi, konuya sessiz kalmadı ve ilk açıklamalarını yaptı. AMD'den Chris Hook, Apple'ın hali hazırda AMD'nin donanım ortağı olduğunu ve ekran kartlarını kullandığını belirtirken, Fusion işlemcileriyle ilgili olaraksa herhangi bir doğrulama ya da yalanlama yapmadı. Bilindiği üzere Apple, güncel Mac sistemlerinde Intel platformunu kullanıyor ve çipset bazında önceliği Nvidia'ya veriyor. Ancak Intel'in yeni nesil işlemcileri için Nvidia'nın çipset üretemeyecek olması, öte yandan Sandy Bridge işlemcileriyle gelecek yeni grafik yongasının, mevcut IGP'lere nazaran daha iyi performans sunsa da AMD ve Nvidia'nın çözümleriyle rekabet edemeyeceği yönündeki beklentiler, firmayı yeni bir arayışa sevk etmiş olabilir. İşte tam bu noktada tüm ihtiyaçlara verebilen seçenek ise AMD. Yeni nesil Fusion işlemcileriyle birlikte DirectX 11 ve OpenCL destekli grafik birimine sahip işlemci tasarımlarını pazara sunacak olan AMD, yeni yılda en azından bazı Mac modellerinin platform sağlayacılığını üstlenebilir. Brazos platformu altında sunulacak ilk modelleri daha çok netbook ve notebook'ları hedef alacak Fusion işlemci ailesinin, orta ve üst segment modelleri ise yeni yılın ortalarına doğru lans edilecek.