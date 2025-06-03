TSMC 2nm için hazır: Üretim maliyetleri cep yakacak!

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör TSMC’nin 2nm süreci, daha üretime geçmeden büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Ancak bu ilgi, ekonomik açıdan üreticileri zorlayacak gibi görünüyor. Tayvanlı üreticinin N2 düğümünde üretilecek çiplerin plaka başı fiyatı 30.000 dolara ulaşmış durumda. Bu rakam, şirketin mevcut 3nm sürecine göre yaklaşık %66’lık bir fiyat artışına işaret ediyor.

Siparişler şimdiden başladı

Şu an için TSMC, söz konusu fiyat artışını yeni nesil üretim tesislerinin astronomik maliyetleriyle açıklıyor. Sadece bir 2nm fabrikasının maliyeti 725 milyon dolara ulaşırken, üretim kapasitesine olan yatırımlar da sürüyor. Üstelik artan fiyatlara rağmen, müşterilerin şimdiden sıraya girdiğini söyleyelim. Bunlar arasından Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm ve Broadcom gibi büyük müşterilerin yıl sonuna kadar sipariş vermesi bekleniyor.

Detaylara inersek, TSMC'nin geçen yıl %60 civarında olan 2nm verimlilik oranı artık çok daha yüksek seviyelere ulaştı. 256Mb SRAM üretiminde %90’ı geçen verim oranları, TSMC'nin süreci ticari üretime hazır hale getirmeye yaklaştığını gösteriyor. Bu noktada 2025 sonuna kadar on binlerce plakanın üretilmesi hedefleniyor ve Arizona'daki tesisin de N2 kapasitesine ulaşmasıyla birlikte süreç küresel ölçekte yayılmış olacak.

TSMC, ASML’nin High-NA EUV makineleri konusunda kararsız 6 gün önce eklendi

Kaçıranlar için 2nm süreciyle birlikte FinFET mimarisinden GAAFET’e geçiş yapan TSMC, güç verimliliği ve sızıntı akımı kontrolü konularında önemli kazanımlar elde ediyor. N2’nin devamı olarak sunulacak N2P ve N2X süreçleri de şimdiden yol haritasına alınmış durumda. N2P, N3E’ye kıyasla aynı güç seviyesinde %18 performans artışı ve aynı hızda %36 daha iyi enerji verimliliği vadediyor. N2X ise 2027 yılında seri üretime geçecek ve saat hızlarını %10 oranında artıracak.

2nm altında fiyatlar uçabilir

Kötü haber şu ki maliyetlerin hızla yükselmesi, Moore Yasası’nın geçerliliğini bir kez daha tartışmaya açıyor. Gelecekteki A16 (1.6nm) ve A14 (1.4nm) gibi süreçlerin plaka başı maliyetinin 45.000 dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu da gelişmiş düğümlerin yalnızca Apple, Intel ve Nvidia gibi devlere yönelik olacağı anlamına geliyor.

Bu sırada Intel, TSMC’yi yakından takip ediyor. Şirket, gate-all-around ve backside power delivery teknolojilerine sahip A18 süreciyle risk üretime başlamış durumda. Panther Lake kod adlı bu işlemcilerin yıl sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

TSMC 2nm için hazır: Üretim maliyetleri cep yakacak!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: