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    TSMC 2nm için hazır: Üretim maliyetleri cep yakacak!

    TSMC'nin 2nm üretim süreci hızla olgunlaşıyor. Gelen bilgilere göre, şirketin yeni düğümü yoğun talep görüyor ancak fiyatlar astronomik rakamlara ulaştı. İşte detaylar...

    TSMC 2nm için hazır: Üretim maliyetleri cep yakacak! Tam Boyutta Gör
    TSMC’nin 2nm süreci, daha üretime geçmeden büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Ancak bu ilgi, ekonomik açıdan üreticileri zorlayacak gibi görünüyor. Tayvanlı üreticinin N2 düğümünde üretilecek çiplerin plaka başı fiyatı 30.000 dolara ulaşmış durumda. Bu rakam, şirketin mevcut 3nm sürecine göre yaklaşık %66’lık bir fiyat artışına işaret ediyor.

    Siparişler şimdiden başladı

    Şu an için TSMC, söz konusu fiyat artışını yeni nesil üretim tesislerinin astronomik maliyetleriyle açıklıyor. Sadece bir 2nm fabrikasının maliyeti 725 milyon dolara ulaşırken, üretim kapasitesine olan yatırımlar da sürüyor. Üstelik artan fiyatlara rağmen, müşterilerin şimdiden sıraya girdiğini söyleyelim. Bunlar arasından Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm ve Broadcom gibi büyük müşterilerin yıl sonuna kadar sipariş vermesi bekleniyor.

    Detaylara inersek, TSMC'nin geçen yıl %60 civarında olan 2nm verimlilik oranı artık çok daha yüksek seviyelere ulaştı. 256Mb SRAM üretiminde %90’ı geçen verim oranları, TSMC'nin süreci ticari üretime hazır hale getirmeye yaklaştığını gösteriyor. Bu noktada 2025 sonuna kadar on binlerce plakanın üretilmesi hedefleniyor ve Arizona'daki tesisin de N2 kapasitesine ulaşmasıyla birlikte süreç küresel ölçekte yayılmış olacak.

    Kaçıranlar için 2nm süreciyle birlikte FinFET mimarisinden GAAFET’e geçiş yapan TSMC, güç verimliliği ve sızıntı akımı kontrolü konularında önemli kazanımlar elde ediyor. N2’nin devamı olarak sunulacak N2P ve N2X süreçleri de şimdiden yol haritasına alınmış durumda. N2P, N3E’ye kıyasla aynı güç seviyesinde %18 performans artışı ve aynı hızda %36 daha iyi enerji verimliliği vadediyor. N2X ise 2027 yılında seri üretime geçecek ve saat hızlarını %10 oranında artıracak.

    2nm altında fiyatlar uçabilir

    Kötü haber şu ki maliyetlerin hızla yükselmesi, Moore Yasası’nın geçerliliğini bir kez daha tartışmaya açıyor. Gelecekteki A16 (1.6nm) ve A14 (1.4nm) gibi süreçlerin plaka başı maliyetinin 45.000 dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu da gelişmiş düğümlerin yalnızca Apple, Intel ve Nvidia gibi devlere yönelik olacağı anlamına geliyor.

    Bu sırada Intel, TSMC’yi yakından takip ediyor. Şirket, gate-all-around ve backside power delivery teknolojilerine sahip A18 süreciyle risk üretime başlamış durumda. Panther Lake kod adlı bu işlemcilerin yıl sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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