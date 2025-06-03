TSMC, Orta Doğu'da fabrika kurma planlarını yalanladı

Orta Doğu planı gündemde yok
Geçtiğimiz günlerde Bloomberg, TSMC'nin BAE'de yeni bir fabrika kurmayı değerlendirdiğini ve bu kapsamda ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü. Haberde, planlanan fabrikanın TSMC’nin Arizona’daki Fab 21 tesisi büyüklüğünde olacağı belirtilmişti.
Ancak Wei, bu iddiaları net bir dille reddederek, böyle bir yatırımın şirketin stratejik öncelikleriyle uyuşmadığını söyledi. Şirketin bölgedeki büyük müşteri eksikliği de, Orta Doğu’da üretim tesisi kurma fikrinin şimdilik rafa kaldırılmasında belirleyici oldu.
TSMC CEO’su, ticaret savaşlarının şirket üzerindeki etkisine dair de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Wei, gümrük tarifelerin ithalatçılar üzerine uygulandığını ve bu nedenle TSMC'nin doğrudan etkilenmediğini belirtirken, fiyat artışlarının genel talebi düşürebileceğini kabul etti. Wei, talebin düşmesi halinde TSMC'nin işlerinin etkilenebileceğini, ancak yapay zeka talebinin “her zaman çok güçlü olduğunu ve sürekli olarak arzı aştığını” ifade etti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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