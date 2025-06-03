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    TSMC, Orta Doğu'da fabrika kurma planlarını yalanladı

    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki fabrika söylentilerini yalanladı. Şirket CEO’s Wei, yapay zeka talebinin arzı sürekli olarak aştığını söyledi.

    TSMC, Orta Doğu'da fabrika kurma planlarını yalanladı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, Orta Doğu’da yeni bir üretim tesisi kuracağı yönündeki haberleri net bir dille yalanladı. Şirketin CEO’su C.C. Wei, yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da fabrika açma planlarının bulunmadığını belirtti. Bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) fabrika planlarının olduğu iddia edilmişti. Wei, aynı zamanda küresel ticaret tarifeleri ve yapay zekaya yönelik artan talep konusunda da önemli değerlendirmelerde bulundu.

    Orta Doğu planı gündemde yok

    Geçtiğimiz günlerde Bloomberg, TSMC'nin BAE'de yeni bir fabrika kurmayı değerlendirdiğini ve bu kapsamda ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü. Haberde, planlanan fabrikanın TSMC’nin Arizona’daki Fab 21 tesisi büyüklüğünde olacağı belirtilmişti.

    Ancak Wei, bu iddiaları net bir dille reddederek, böyle bir yatırımın şirketin stratejik öncelikleriyle uyuşmadığını söyledi. Şirketin bölgedeki büyük müşteri eksikliği de, Orta Doğu’da üretim tesisi kurma fikrinin şimdilik rafa kaldırılmasında belirleyici oldu.

    TSMC CEO’su, ticaret savaşlarının şirket üzerindeki etkisine dair de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Wei, gümrük tarifelerin ithalatçılar üzerine uygulandığını ve bu nedenle TSMC'nin doğrudan etkilenmediğini belirtirken, fiyat artışlarının genel talebi düşürebileceğini kabul etti. Wei, talebin düşmesi halinde TSMC'nin işlerinin etkilenebileceğini, ancak yapay zeka talebinin “her zaman çok güçlü olduğunu ve sürekli olarak arzı aştığını” ifade etti.

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    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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