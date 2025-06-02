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Tam Boyutta Gör Qualcomm, 23 Eylül tarihinde Snapdragon Summit etkinliğini düzenleyecek ve bu etkinlikte akıllı telefonlar için yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 2'yi duyuracak. Ancak, Windows cihazlar için geliştirilen Snapdragon X Elite'in halefi için şimdiye kadar bir bilgi paylaşılmamıştı.

18 çekirdek ve 64 GB RAM

Ancak yeni gelen bilgiler, Qualcomm'un Snapdragon X2 Elite ile beraber çıtayı oldukça yukarı taşıyacağını gösteriyor. WinFuture.de sitesinden Roland Quandt'ın aktardığına göre Qualcomm, "SC8480XP" kod adına sahip 18 çekirdekli bir Snapdragon X2 Elite yonga seti hazırlıyor. Ayrıca, bu yonga setinin 64 GB RAM ile eşleştirileceği belirtiliyor. Snapdragon X Elite'de en fazla 12 çekirdekli bir versiyon yer alıyordu. Dolayısıyla, yeni işlemci perfomans olarak selefini önemli ölçüde geride bırakacak.

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Ek olarak, işlemcinin yeni Oryon V3 mimarili çekirdeklere sahip olması ve SiP (Sistem İçinde Paket) teknolojisini benimsemesi bekleniyor. Bu teknolojide, RAM ve SSD gibi bileşenler CPU paketine entegre ediliyor. Böylece, performans artarken güç tüketimi ve alan kullanımı azaltılıyor. Ancak, RAM ve SSD yükseltmesinin yapılamaması gibi önemli bir dezavantajı barındırıyor.

Snapdragon X2 Elite'in 23 Eylül'de düzenlenecek Snapdragon Summit'te tanıtılıp tanıtılmayacağı şu an için bilinmiyor.

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Snapdragon X2 Elite, 18 çekirdekli bir versiyonla gelebilir

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