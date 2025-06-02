Snapdragon X2 Elite, 18 çekirdekli bir versiyonla gelebilir

18 çekirdek ve 64 GB RAM
Ancak yeni gelen bilgiler, Qualcomm'un Snapdragon X2 Elite ile beraber çıtayı oldukça yukarı taşıyacağını gösteriyor. WinFuture.de sitesinden Roland Quandt'ın aktardığına göre Qualcomm, "SC8480XP" kod adına sahip 18 çekirdekli bir Snapdragon X2 Elite yonga seti hazırlıyor. Ayrıca, bu yonga setinin 64 GB RAM ile eşleştirileceği belirtiliyor. Snapdragon X Elite'de en fazla 12 çekirdekli bir versiyon yer alıyordu. Dolayısıyla, yeni işlemci perfomans olarak selefini önemli ölçüde geride bırakacak.
Ek olarak, işlemcinin yeni Oryon V3 mimarili çekirdeklere sahip olması ve SiP (Sistem İçinde Paket) teknolojisini benimsemesi bekleniyor. Bu teknolojide, RAM ve SSD gibi bileşenler CPU paketine entegre ediliyor. Böylece, performans artarken güç tüketimi ve alan kullanımı azaltılıyor. Ancak, RAM ve SSD yükseltmesinin yapılamaması gibi önemli bir dezavantajı barındırıyor.
Snapdragon X2 Elite'in 23 Eylül'de düzenlenecek Snapdragon Summit'te tanıtılıp tanıtılmayacağı şu an için bilinmiyor.Kaynakça https://bsky.app/profile/rquandt.bsky.social/post/3lqff62jiik2n https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/qualcomm-snapdragon-x2-elite-variant-rumors-surface-new-chip-with-18-cores-and-64gb-ram-is-reportedly-already-in-testing Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!