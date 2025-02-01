Intel'in CEO'su, Nova Lake işlemcilerinin 2026'da çıkacağını doğruladı

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Tam Boyutta Gör Intel, son kazanç görüşmesinde nihayet "Nova Lake" kod adlı yeni nesil masaüstü işlemci ailesi için çıkış tarihini açıkladı. 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan Nova Lake'in mevcut Arrow Lake serisinin yerini alacak, ancak işlemcilerin LGA-1851 uyumluluğunu koruyup korumayacağı belli değil. Ek olarak, Nova Lake'in bazı bölümlerinin muhtemelen TSMC dahili olmak üzere harici dökümhanelerce üretileceği doğrulandı.

Intel ayrıca, Clearwater Forest sunucu CPU'larını 2026'ya ertelediğini açıkladı. Ek olarak, Gaudi 3'ün yerini alması planlanan Falcon Shores yapay zeka çipleri de iptal edildi. Intel bunun yerine, daha geniş ölçekli bir sistem çözümü sunan Jaguar Shores projesine yoğunlaşacak.

Panther Lake 2025'in ikinci yarısında hazır olacak

Intel'in geçici eş CEO'su Michelle Holthaus, Intel 18A süreciyle üretilecek dizüstü işlemci serisi Panther Lake'in 2025'in ikinci yarısı için hazır olduğunu yeniden vurguladı. Şirket CES 2025'te 12 çekirdekli (muhtemelen Cougar Cove/Darkmont) ve Xe3 destekli entegre bir GPU kullanan Panther Lake-H işlemcili dizüstü bilgisayarlarını sergilemişti.

Holthaus, Nova Lake'in 2026'da piyasaya sürülmesinin planlandığını da doğruladı: "2026, Panther Lake'in anlamlı hacimlere ulaşması ve Nova Lake kod adlı yeni nesil müşteri ailemizi tanıtmamız nedeniyle müşteri perspektifinden daha da heyecan verici. Nova Lake, bu işlem için hem bünyemizde hem de dışarıda üretilen kalıplara sahip olacak."

Eski CEO Pat Gelsinger ise Panther Lake'in %70'inin Intel Foundry silikonu üzerine inşa edileceğini söyledi. Bu oranın Nova Lake ile artması bekleniyor, ancak Intel bazı varyantlar veya karolar için hala harici dökümhanelere (TSMC ve/veya Samsung) güvenecek.

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Intel, Nova Lake'in hangi üretim teknolojisiyle üretileceğini açıklamadı. için kesin bir düğüm belirtmedi. Ancak, işler planlandığı gibi giderse 14A teknolojisi önemli bir aday olabilir. Özellikle TSMC'nin benzer üretim süreçlerinin oldukça maliyetli olduğu göz önüne alındığında Intel tercihini kendi dökümhanesinden yana kullanacaktır.

Teknik özellikler konusunda hâlâ belirsizlik devam ediyor; ancak Nova Lake’in, Arrow Lake’te yer alan bellek gecikmesi sorununu çözeceği belirtiliyor. Bildirilenlere göre, IMC (bütünleşik bellek denetleyicisi) hâlâ Hesaplama Karosu'ndan (Compute Tile) ayrı olsa da Intel, yonga dışı bellek denetleyicisinin etkilerini ortadan kaldırmak için çeşitli optimizasyonlar üzerinde çalışıyor. Sevkiyat kayıtları, Nova Lake test çiplerinin şu anda doğrulama sürecinden geçtiğini gösteriyor.

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Intel, Nova Lake işlemcilerinin 2026'da çıkacağını doğruladı