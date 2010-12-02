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Apple, Amerika'da RIM'i geçti; ikiliyi Android yakından takip ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Apple, Amerika'da RIM'i geçti; ikiliyi Android yakından takip ediyor
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Önde gelen araştırma şirketlerinden The Nielsen Company, akıllı telefonların Amerika pazarındaki yarışına ışık tutan son araştırmasını yayınladı. Ekim 2010 itibariyle elde edilen verilerle yapılan araştırmaya göre, Amerika'da her 10 telefondan 3'ü akıllı telefon.

Akıllı telefonlarda kullanılan işletim sistemlerinin pazar paylarına baktığımızda iOS'ün Amerika'da %27.7 ile lider olduğunu görüyoruz. iOS'i, yakın zamana kadar Amerika'nın en büyük akıllı telefon üreticisi durumunda olan RIM'in Blackberry OS'i %27.4 ile takip ederken; dünya genelinde lider Symbian'a her geçen gün biraz daha yaklaşan Android ise %22.7 üçüncü sırada yer alıyor. Kimseyi şaşırtmayan bu üçlüyü ise Windows Mobile %14 ile, Symbian OS %3.4 ile, Linux %3.3 ile, Palm OS ise %1.3 ile takip ediyor.

Akıllı telefon almayı planlayan kullanıcılardan akıllı telefon kullanıcılarının %35'i iPhone'a %28'i ise Android'e geçmeyi düşünürken; akıllı telefonlar kadar yetenekli olmayan feature phone kullanıcılarının ise %28'i Android'e, %25'i iPhone'a geçmeyi planlarken, %25'i akıllı telefon kullanma konusunda kararsızlık yaşıyor. Aynı sonuçlar yaş gruplarıyla değerlendirildiğindeyse iPhone'un bütün yaş gruplarında en çok istenen akıllı telefon olurken; yaş arttıkça kullanıcıların akıllı telefonlara sıcak bakmadını görüyoruz. Kriter olarak cinsiyeti göz önüne aldığımızdaysa bayanlar arasında iPhone'un, erkekler arasındaysa Android'in popüler olduğunu görüyoruz.

Apple, Amerika'da RIM'i geçti; ikiliyi Android yakından takip ediyor
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Apple, Amerika'da RIM'i geçti; ikiliyi Android yakından takip ediyor
Tam Boyutta Gör
Apple, Amerika'da RIM'i geçti; ikiliyi Android yakından takip ediyor
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Batuist 8 yıl
androidin pazar payının daha fazla artacağını düşünüyorum.. böylesine belirsiz standartı olmayan bir işletim sistemi bile bu kadar pazar payına ulaştıysa bundan sonrakiler daha başarılı olur diye düşünüyorum..
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Godolphin 8 yıl
Beklenen sonuçtu.
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