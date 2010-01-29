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Apple artık 3G üzerinden VoIP programlarına izin veriyor. iPad telefon olarak da kullanılabilecek

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple artık 3G üzerinden VoIP programlarına izin veriyor. iPad telefon olarak da kullanılabilecek
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iPad, iPhone ve iPod Touch'a göre sahip olduğu gelişmiş donanımı sayesinde, kullanıcılara daha gelişmiş oyun deneyimi sunuyor.

Apple'ın 27 Ocak'ta tanıttığı tablet çözümü iPad mikrofona sahip olmasına rağmen temel "telefon" uygulamasına sahip olmadığından arama yapamıyor. Geliştiricilerin iPad odaklı hazırlayacakları uygulamaların yanı sıra AppStore'daki 140.000 uygulamayı da çalıştırabilen iPad, bu sayede ancak Wi-Fi üzerinden Skype gibi yazılımlarla VoIP'e destek veriyordu.

Fakat bu alandaki çözümleriyle bilinen iCall, yaptığı açıklamayla Apple'ın son yazılım geliştirme kitiyle (SDK 3.2) ile geliştiricilere 3G yani operatör üzerinden de çalışabilecek VoIP programları geliştirmelerine izin verdiğini duyurdu. AT&T ile anlaşmalar gereği VoIP'i hizmetlerinin sadece Wi-Fi üzerinden verilmesine izin veren Apple, bu kısıtlamasını 27 Ocak itibariyle kaldırmış bulunuyor.

Amerika'nın en köklü servis sağlayıcısı AT&T, Ekim ayında 3G üzerinden çalışan VoIP uygulamalarına yeşil ışık yakmıştı.


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talh4wk 9 yıl
herşey war zaten telefonda olsun artık .. :)
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Kuray 9 yıl
Simdi ilgimi cekmeye basladi bu alet:D Tahmin etmisitim ; Dedim kesin bisiy vardir..Olmaz

SMS de Cozmeye calisicaz artik:D


Snow Leopard ile calissa ilk gun aliyodum ama:D
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.WondercrafteR. 9 yıl
Güzel olur...
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realbrutal 9 yıl
3.2 iphoneda çalışmadığına göre bizim jailbreaksizler için voip hala kullanılamıyor anlaşılan.bir süre daha kullanılamayacakta
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