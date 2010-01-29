Apple artık 3G üzerinden VoIP programlarına izin veriyor. iPad telefon olarak da kullanılabilecek

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iPad, iPhone ve iPod Touch'a göre sahip olduğu gelişmiş donanımı sayesinde, kullanıcılara daha gelişmiş oyun deneyimi sunuyor.

Apple'ın 27 Ocak'ta tanıttığı tablet çözümü iPad mikrofona sahip olmasına rağmen temel "telefon" uygulamasına sahip olmadığından arama yapamıyor. Geliştiricilerin iPad odaklı hazırlayacakları uygulamaların yanı sıra AppStore'daki 140.000 uygulamayı da çalıştırabilen iPad, bu sayede ancak Wi-Fi üzerinden Skype gibi yazılımlarla VoIP'e destek veriyordu.

Fakat bu alandaki çözümleriyle bilinen iCall, yaptığı açıklamayla Apple'ın son yazılım geliştirme kitiyle (SDK 3.2) ile geliştiricilere 3G yani operatör üzerinden de çalışabilecek VoIP programları geliştirmelerine izin verdiğini duyurdu. AT&T ile anlaşmalar gereği VoIP'i hizmetlerinin sadece Wi-Fi üzerinden verilmesine izin veren Apple, bu kısıtlamasını 27 Ocak itibariyle kaldırmış bulunuyor.

Amerika'nın en köklü servis sağlayıcısı AT&T, Ekim ayında 3G üzerinden çalışan VoIP uygulamalarına yeşil ışık yakmıştı.