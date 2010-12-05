Apple: Beyaz iPhone 4, 2011 baharında satışa sunulacak

Temmuz ayında çıkması gerekirken; Apple'ın açıklamasına göre üretim aşamasındaki zorluklardan dolayı birkaç defa çıkışı ertelenen beyaz iPhone'le ilgili "bahar aylarında satışa sunulacak" iddiası sonunda Apple tarafından doğrulandı.

Her ne kadar Apple, diğer ertelemelerdeki gibi herhangi bir basın açıklaması yapmamış olsa da; firmanın Amerika çapındaki Apple Store'lardaki iPhone 4 reklamlarının altında yer alan açıklamalar bölümünde "Beyaz iPhone 4 2011 baharında satışa sunulacak" ifadesine yer verilmiş olması; beyaz iPhone 4'ü bekleyen kullanıcıların aylarca daha beklemek zorunda kalacaklarını kesinleştirmiş oluyor.