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Apple: Beyaz iPhone 4, 2011 baharında satışa sunulacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
60,7b
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50
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Temmuz ayında çıkması gerekirken; Apple'ın açıklamasına göre üretim aşamasındaki zorluklardan dolayı birkaç defa çıkışı ertelenen beyaz iPhone'le ilgili "bahar aylarında satışa sunulacak" iddiası sonunda Apple tarafından doğrulandı.

Her ne kadar Apple, diğer ertelemelerdeki gibi herhangi bir basın açıklaması yapmamış olsa da; firmanın Amerika çapındaki Apple Store'lardaki iPhone 4 reklamlarının altında yer alan açıklamalar bölümünde "Beyaz iPhone 4 2011 baharında satışa sunulacak" ifadesine yer verilmiş olması; beyaz iPhone 4'ü bekleyen kullanıcıların aylarca daha beklemek zorunda kalacaklarını kesinleştirmiş oluyor.


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u_can_do_this 8 yıl
Yılmak yok beklemeye devam :D
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furky86 8 yıl
Nerde o resmi açıklama acaba?
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Önder 8 yıl
Beyaz gelmiyecek buyuk ihtimal

Nedeni tel in beyaz rengi ile flasın kamera cok kötü sonuclar çıkarması. Çok beyaz çıkan resimler gbi :)
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mlhefe 8 yıl
beyaz ip4 ün çıkmama sebebi benim bildiğim kameralarda beyazın ışığı soğurmasıymış , kah şimdide beyaz ya :D
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samtual 8 yıl

mlhefe

beyaz ip4 ün çıkmama sebebi benim bildiğim kameralarda beyazın ışığı soğurmasıymış , kah şimdide beyaz ya :D


Işığı soğuran renk siyah değil miydi?
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loveboy85 8 yıl
yaw bu anetn problemi vs vs bize denk gelmedi hatta daha iyi cekiyor kapalı alanlarda :D
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furkansayan 8 yıl
Beyaz iPhone'den hala bir haber yokmu ya?Hazirana şurda ne kaldı?Yeni model gelicek?
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scusyxx 8 yıl
bos bos konusmalar/.
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msw 8 yıl
Ben de beyazını düşünüyordum ama artık iphone 5i bekliyorum.
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cerez315 8 yıl
arkadaşlar şimdi iphone 4 beyaz var mı piyasada olanlar modifiye edilmiş olanlar galiba değil mi? İphone 4 ün üst modeli ne zaman çıkacak 2011 mi?
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1 9 0 7 8 yıl
Anten sorunu yok diye birsey yok her telefonda var ama 1aydir kullanıyorum tutusumdan dolayı hat kesilmesi yasamadım ancak benim odamda normal telefonlarda cekmiyorken iPhone um bir bar çekiyor ama kapağında telefonu sıkıca hat gidiyor.değişik bir olay çünkü diğer telefonlar hiç çekmiyor.
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siyahtemas 8 yıl
Demekki mevcut sorunları hala çözememişler...
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Chidori 8 yıl
Geç kalındı bence
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