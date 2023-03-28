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    Anlık Bildirim

    Apple çalışanlarını yasadışı yollarla işten çıkarmakla suçlanıyor

    Apple’ın başı işten çıkardıklarıyla dertte. Amerika İletişim İşçileri, Apple'ın disipline ederek örgütlenme iradesini yok saydığını ve çalışanları yasa dışı bir şekilde işten çıkardığını söylüyor.
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    Apple çalışanlarını yasadışı yollarla işten çıkarmakla suçlanıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, bazı mağazaları için sendika sözleşmeleri imzalamış olsa da, perakende çalışanlarını sendikalaşmaktan caydırmak için adımlar atmakla defalarca suçlandı. Apple’ın İK şefi Deirdre O'Brien'ın sendika karşıtı yorumları ve çalışma yasalarının ihlal edilmesi hakkındaki iddialar da bunlara dahil.

    Apple'a çalışanlardan suçlama

    Washington Post'un haberine göre, Amerika İletişim İşçileri (CWA) sendikası tarafından Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) yeni suç duyurusunda bulunuldu. CWA, Apple'ın beş Kansas City çalışanını sendikal örgütlenme çabalarına misilleme olarak işten çıkardığını iddia ediyor. Beş vakanın her birinde Apple'ın işten çıkarmalara gerekçe olarak işe geç gelme ve formları uygunsuz doldurmayı gösterdiği bildirildi. İşten çıkarılan çalışanlardan biri olan Gemma Wyatt, bir ay içinde üç kez vardiyasına yaklaşık bir dakika geç kaldığı için disiplin cezası aldığını söylüyor.

    Kansas City personeli yaklaşık bir yıldır bir sendika kurmaya çalışıyor. Öte yandan 2022'de yalnızca iki ABD mağazası sendikalaştı. Öte yandan Apple’ın sendikalaşmaya çalışan mağazaları kasıtlı olarak engellemeye çalıştığı belirtiliyor. Hatta iddiaya göre Apple, ücretleri yükselterek, sosyal yardımları genişleterek ve programları gevşeterek işçi hareketlerini durdurmaya çalıştı.

    Teknoloji devleri ve onların sıradan çalışanları arasındaki kavgalar yeni değil. Activision Blizzard, Amazon ve Microsoft gibi şirketlerdeki işçilerin ya sendikalaşmasıyla ya da hoşnutsuzluklarını dile getirmesiyle geçtiğimiz yıl hararetli bir yıl olmuştu. Bu firmaların da tıpkı Apple gibi sendikalaşma girişimlerini sık sık engellemeye çalıştığı biliniyor. CWA'nın suçlamaları, bu savaşların yeni yılda da devam ettiğini gösteriyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 1 gün önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 3 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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