Apple çalışanlarını yasadışı yollarla işten çıkarmakla suçlanıyor

Apple'a çalışanlardan suçlama
Washington Post'un haberine göre, Amerika İletişim İşçileri (CWA) sendikası tarafından Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) yeni suç duyurusunda bulunuldu. CWA, Apple'ın beş Kansas City çalışanını sendikal örgütlenme çabalarına misilleme olarak işten çıkardığını iddia ediyor. Beş vakanın her birinde Apple'ın işten çıkarmalara gerekçe olarak işe geç gelme ve formları uygunsuz doldurmayı gösterdiği bildirildi. İşten çıkarılan çalışanlardan biri olan Gemma Wyatt, bir ay içinde üç kez vardiyasına yaklaşık bir dakika geç kaldığı için disiplin cezası aldığını söylüyor.
Kansas City personeli yaklaşık bir yıldır bir sendika kurmaya çalışıyor. Öte yandan 2022'de yalnızca iki ABD mağazası sendikalaştı. Öte yandan Apple’ın sendikalaşmaya çalışan mağazaları kasıtlı olarak engellemeye çalıştığı belirtiliyor. Hatta iddiaya göre Apple, ücretleri yükselterek, sosyal yardımları genişleterek ve programları gevşeterek işçi hareketlerini durdurmaya çalıştı.
Teknoloji devleri ve onların sıradan çalışanları arasındaki kavgalar yeni değil. Activision Blizzard, Amazon ve Microsoft gibi şirketlerdeki işçilerin ya sendikalaşmasıyla ya da hoşnutsuzluklarını dile getirmesiyle geçtiğimiz yıl hararetli bir yıl olmuştu. Bu firmaların da tıpkı Apple gibi sendikalaşma girişimlerini sık sık engellemeye çalıştığı biliniyor. CWA'nın suçlamaları, bu savaşların yeni yılda da devam ettiğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)