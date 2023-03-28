Apple çalışanlarını yasadışı yollarla işten çıkarmakla suçlanıyor

Tam Boyutta Gör Apple, bazı mağazaları için sendika sözleşmeleri imzalamış olsa da, perakende çalışanlarını sendikalaşmaktan caydırmak için adımlar atmakla defalarca suçlandı. Apple’ın İK şefi Deirdre O'Brien'ın sendika karşıtı yorumları ve çalışma yasalarının ihlal edilmesi hakkındaki iddialar da bunlara dahil.

Apple'a çalışanlardan suçlama

Washington Post'un haberine göre, Amerika İletişim İşçileri (CWA) sendikası tarafından Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) yeni suç duyurusunda bulunuldu. CWA, Apple'ın beş Kansas City çalışanını sendikal örgütlenme çabalarına misilleme olarak işten çıkardığını iddia ediyor. Beş vakanın her birinde Apple'ın işten çıkarmalara gerekçe olarak işe geç gelme ve formları uygunsuz doldurmayı gösterdiği bildirildi. İşten çıkarılan çalışanlardan biri olan Gemma Wyatt, bir ay içinde üç kez vardiyasına yaklaşık bir dakika geç kaldığı için disiplin cezası aldığını söylüyor.

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Kansas City personeli yaklaşık bir yıldır bir sendika kurmaya çalışıyor. Öte yandan 2022'de yalnızca iki ABD mağazası sendikalaştı. Öte yandan Apple’ın sendikalaşmaya çalışan mağazaları kasıtlı olarak engellemeye çalıştığı belirtiliyor. Hatta iddiaya göre Apple, ücretleri yükselterek, sosyal yardımları genişleterek ve programları gevşeterek işçi hareketlerini durdurmaya çalıştı.

Teknoloji devleri ve onların sıradan çalışanları arasındaki kavgalar yeni değil. Activision Blizzard, Amazon ve Microsoft gibi şirketlerdeki işçilerin ya sendikalaşmasıyla ya da hoşnutsuzluklarını dile getirmesiyle geçtiğimiz yıl hararetli bir yıl olmuştu. Bu firmaların da tıpkı Apple gibi sendikalaşma girişimlerini sık sık engellemeye çalıştığı biliniyor. CWA'nın suçlamaları, bu savaşların yeni yılda da devam ettiğini gösteriyor.

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