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    Bambu gövdeli, dünyanın en hafif elektrikli bisikleti tanıtıldı

    Romanyalı e-mobilite girişimi Diodra, bambudan yapılma kadroyla dünyanın en hafif elektrikli bisikletini ürettiğini iddia ediyor. Diodra S3 isimli bisiklet sadece 15 kg ağırlığa sahip.
    Bambu gövdeli, dünyanın en hafif elektrikli bisikleti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Romanyalı e-mobilite girişimi Diodra, bambudan yapılma kadroyla dünyanın en hafif elektrikli bisikletini ürettiğini iddia ediyor. Diodra S3 isimli bisiklet sadece 15 kg ağırlığa sahip.

    Diodra S3 elektrikli bisikletin özellikleri

    Genellikle alüminyum kadroya sahip olan elektrikli bisikletler, bazen magnezyum alaşım veya karbon fiberden üretilerek ağırlıktan tasarruf edilebiliyor. Diodra ise farklı bir yaklaşım tercih ederek, sürdürülebilir, hafif ve güçlü bambu ağacını gövde olarak tercih etmiş. Lamine bambu gövde, alüminyum çatal ile ön tekerleğe bağlanıyor. Bisikletin sele borusu da aynı şekilde alüminyumdan imal edilmiş.

    Bambu gövdeli, dünyanın en hafif elektrikli bisikleti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Bisikleti kadrosu, iki bileşenli kaplama sistemi ve üç kat vernik ile hava koşullarına dayanıklı hale getirilmiş. Üreticinin iddiasına göre bambunun titreşim emici özelliği ile bisiklet, diğer bisikletlerden çok daha konforlu sürüş vadediyor. 

    Fırçasız arka göbek motora sahip olan S3, 500 watt motor gücüne sahip olmasına rağmen, Avrupa yasaları gereği 250 Watt güç ile sınırlandırılmış. Elektrikli bisiklet, pedal desteğiyle yine yasal olarak sınırlandırılmış 25 km/h hıza kadar çıkabiliyor.

    Bambu gövdeli, dünyanın en hafif elektrikli bisikleti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Üç seviyede motor desteği bulunan bisiklette, daha doğal bir sürüş için tork sensörü de bulunuyor. Bunun dışında daha akıcı ve kesintisiz bir sürüş için elektronik vites değiştirme özelliği de bisiklete eklenmiş.

    Tasarımcılar, S3'ün şık ve minimalist görünmesini sağlamak için batarya pakedini gövdeye eklememişler. Bunun yerine bataryalar arka tekerlekte yer alan hub motoruyla aynı muhafaza içerisine yerleştirilmiş. 300 Wh batarya kapasitesine sahip olan bisiklet, en düşük güç seviyesinde 100 km'ye kadar yol gidebiliyor.

    Bambu gövdeli, dünyanın en hafif elektrikli bisikleti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Mobil uygulaması da bulunan Diodra S3, patlamaya dayanıklı Continental Contact Speed lastikler ve Shimano hidrolik disk frenler ile güvenlikten de ödün vermiyor. Diodra S3 elektrikli bisiklet Avrupa için 2.399 dolardan ön şiparişe açılmış durumda.
    Kaynakça https://newatlas.com/bicycles/diodra-s3-bamboo-ebike/ https://diodra.com/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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