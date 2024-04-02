Bambu gövdeli, dünyanın en hafif elektrikli bisikleti tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Romanyalı e-mobilite girişimi Diodra, bambudan yapılma kadroyla dünyanın en hafif elektrikli bisikletini ürettiğini iddia ediyor. Diodra S3 isimli bisiklet sadece 15 kg ağırlığa sahip.

Diodra S3 elektrikli bisikletin özellikleri

Genellikle alüminyum kadroya sahip olan elektrikli bisikletler, bazen magnezyum alaşım veya karbon fiberden üretilerek ağırlıktan tasarruf edilebiliyor. Diodra ise farklı bir yaklaşım tercih ederek, sürdürülebilir, hafif ve güçlü bambu ağacını gövde olarak tercih etmiş. Lamine bambu gövde, alüminyum çatal ile ön tekerleğe bağlanıyor. Bisikletin sele borusu da aynı şekilde alüminyumdan imal edilmiş.

Tam Boyutta Gör Bisikleti kadrosu, iki bileşenli kaplama sistemi ve üç kat vernik ile hava koşullarına dayanıklı hale getirilmiş. Üreticinin iddiasına göre bambunun titreşim emici özelliği ile bisiklet, diğer bisikletlerden çok daha konforlu sürüş vadediyor.

Fırçasız arka göbek motora sahip olan S3, 500 watt motor gücüne sahip olmasına rağmen, Avrupa yasaları gereği 250 Watt güç ile sınırlandırılmış. Elektrikli bisiklet, pedal desteğiyle yine yasal olarak sınırlandırılmış 25 km/h hıza kadar çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Üç seviyede motor desteği bulunan bisiklette, daha doğal bir sürüş için tork sensörü de bulunuyor. Bunun dışında daha akıcı ve kesintisiz bir sürüş için elektronik vites değiştirme özelliği de bisiklete eklenmiş.

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Tasarımcılar, S3'ün şık ve minimalist görünmesini sağlamak için batarya pakedini gövdeye eklememişler. Bunun yerine bataryalar arka tekerlekte yer alan hub motoruyla aynı muhafaza içerisine yerleştirilmiş. 300 Wh batarya kapasitesine sahip olan bisiklet, en düşük güç seviyesinde 100 km'ye kadar yol gidebiliyor.

Tam Boyutta Gör Mobil uygulaması da bulunan Diodra S3, patlamaya dayanıklı Continental Contact Speed lastikler ve Shimano hidrolik disk frenler ile güvenlikten de ödün vermiyor. Diodra S3 elektrikli bisiklet Avrupa için 2.399 dolardan ön şiparişe açılmış durumda.

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