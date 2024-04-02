Bambu gövdeli, dünyanın en hafif elektrikli bisikleti tanıtıldı

Diodra S3 elektrikli bisikletin özellikleri
Genellikle alüminyum kadroya sahip olan elektrikli bisikletler, bazen magnezyum alaşım veya karbon fiberden üretilerek ağırlıktan tasarruf edilebiliyor. Diodra ise farklı bir yaklaşım tercih ederek, sürdürülebilir, hafif ve güçlü bambu ağacını gövde olarak tercih etmiş. Lamine bambu gövde, alüminyum çatal ile ön tekerleğe bağlanıyor. Bisikletin sele borusu da aynı şekilde alüminyumdan imal edilmiş.
Fırçasız arka göbek motora sahip olan S3, 500 watt motor gücüne sahip olmasına rağmen, Avrupa yasaları gereği 250 Watt güç ile sınırlandırılmış. Elektrikli bisiklet, pedal desteğiyle yine yasal olarak sınırlandırılmış 25 km/h hıza kadar çıkabiliyor.
Tasarımcılar, S3'ün şık ve minimalist görünmesini sağlamak için batarya pakedini gövdeye eklememişler. Bunun yerine bataryalar arka tekerlekte yer alan hub motoruyla aynı muhafaza içerisine yerleştirilmiş. 300 Wh batarya kapasitesine sahip olan bisiklet, en düşük güç seviyesinde 100 km'ye kadar yol gidebiliyor.Kaynakça https://newatlas.com/bicycles/diodra-s3-bamboo-ebike/ https://diodra.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...