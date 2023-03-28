iOS 16.4 güncellemesi yayınlandı: Yeni neler var?

Tam Boyutta Gör iOS 16.4 için bekleyiş sona erdi. Haftalar süren test sürecinin ardından Apple, iOS 16.4 güncellemesini iPhone’lar için yayınladı. Güncelleme, birkaç hata düzeltmesinin yanı sıra bazı yeni özelliklerle birlikte geliyor. Yeni özelliklerden bazıları arasında yeni emojiler, hücresel aramalara gelen ses izolasyonu ve daha fazlası yer alıyor.

iOS 16.4 güncellemesi nasıl yapılır?

‌iOS 16‌‌.4 ve iPadOS 16.4, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek uygun iPhone ve iPad'lere kablosuz olarak indirilebilir. Apple ayrıca eski cihazlara sahip iPhone kullanıcıları için iOS 15.7.4'ü de yayınladı ve güncelleme güvenlik iyileştirmeleri sunuyor.

Apple'ın iOS 17 planları değişti: Beklenen yenilikler gelebilir 1 gün önce eklendi

iOS 16.4 yenilikleri

iOS 16.4 güncellemesi ile gelen emojiler arasında sallanan kafa, pembe kalp, mavi kalp, gri kalp, eşek, geyik, kara kuş, kaz, kanat, denizanası, sümbül gibi yeni emojiler yer alıyor. Toplamda 21 yeni emoji sürüme eklenmiş durumda. Ayrıca Ana Ekrana eklenen web siteleri için Safari web bildirimleri , daha net cep telefonu aramaları için Ses Yalıtımı, Apple Books’da sayfa çevirme animasyonu, Podcast güncellemeleri, yeni HomeKit mimarisi ve bir dizi başka küçük değişiklik ve ince ayar iOS 16.4’te yer alıyor. Ek olarak iOS 16.4 ile birlikte Türkiye için 5G desteği de getiriliyor. Gelen yeni özellikler ise şu şekilde:

Hayvanlar, el hareketleri ve nesneler de dahil olmak üzere 21 yeni emoji,

Web uygulamaları için bildirimler Ana Ekran'a eklendi,

Hücresel aramalar için Ses Yalıtımı. Bu, sesinize öncelik verir ve çevrenizdeki ortam gürültüsünü engeller,

Fotoğraflar'daki yinelenenler albümü, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi’ndeki yinelenen fotoğraf ve videoları algılama desteğini genişletiyor,

Hava Durumu uygulamasındaki haritalar için VoiceOver desteği,

Işık parlamaları veya flaş efektleri algılandığında videoyu otomatik olarak karartmak için erişilebilirlik ayarı,

Çocuklardan gelen satın alma isteklerinin ebeveynin cihazında görünmemesine neden olan bir sorun giderildi,

Matter uyumlu termostatların Apple Home ile eşleştirildiğinde yanıt vermemesine neden olan sorunlar giderildi,

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Crash Detection optimizasyonları yapıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 16.4 yayınlandı: İşte yeni özellikler