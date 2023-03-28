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    Anlık Bildirim

    iOS 16.4 güncellemesi yayınlandı: Yeni neler var?

    Apple, geçtiğimiz Eylül ayında yayınladığı iOS 16 işletim sisteminin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS 16.4 sürümünü yayınladı. iOS 16.4 beraberinde çeşitli yeni özellikler getiriyor.
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    iOS 16.4 yayınlandı: İşte yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    iOS 16.4 için bekleyiş sona erdi. Haftalar süren test sürecinin ardından Apple, iOS 16.4 güncellemesini iPhone’lar için yayınladı. Güncelleme, birkaç hata düzeltmesinin yanı sıra bazı yeni özelliklerle birlikte geliyor. Yeni özelliklerden bazıları arasında yeni emojiler, hücresel aramalara gelen ses izolasyonu ve daha fazlası yer alıyor.

    iOS 16.4 güncellemesi nasıl yapılır?

    ‌iOS 16‌‌.4 ve iPadOS 16.4, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek uygun iPhone ve iPad'lere kablosuz olarak indirilebilir. Apple ayrıca eski cihazlara sahip iPhone kullanıcıları için iOS 15.7.4'ü de yayınladı ve güncelleme güvenlik iyileştirmeleri sunuyor.

    iOS 16.4 yenilikleri

    iOS 16.4 güncellemesi ile gelen emojiler arasında sallanan kafa, pembe kalp, mavi kalp, gri kalp, eşek, geyik, kara kuş, kaz, kanat, denizanası, sümbül gibi yeni emojiler yer alıyor. Toplamda 21 yeni emoji sürüme eklenmiş durumda. Ayrıca Ana Ekrana eklenen web siteleri için Safari web bildirimleri , daha net cep telefonu aramaları için Ses Yalıtımı, Apple Books’da sayfa çevirme animasyonu, Podcast güncellemeleri, yeni HomeKit mimarisi ve bir dizi başka küçük değişiklik ve ince ayar iOS 16.4’te yer alıyor. Ek olarak iOS 16.4 ile birlikte Türkiye için 5G desteği de getiriliyor. Gelen yeni özellikler ise şu şekilde:

    • Hayvanlar, el hareketleri ve nesneler de dahil olmak üzere 21 yeni emoji,
    • Web uygulamaları için bildirimler Ana Ekran'a eklendi,
    • Hücresel aramalar için Ses Yalıtımı. Bu, sesinize öncelik verir ve çevrenizdeki ortam gürültüsünü engeller,
    • Fotoğraflar'daki yinelenenler albümü, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi’ndeki yinelenen fotoğraf ve videoları algılama desteğini genişletiyor,
    • Hava Durumu uygulamasındaki haritalar için VoiceOver desteği,
    • Işık parlamaları veya flaş efektleri algılandığında videoyu otomatik olarak karartmak için erişilebilirlik ayarı,
    • Çocuklardan gelen satın alma isteklerinin ebeveynin cihazında görünmemesine neden olan bir sorun giderildi,
    • Matter uyumlu termostatların Apple Home ile eşleştirildiğinde yanıt vermemesine neden olan sorunlar giderildi,
    • iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Crash Detection optimizasyonları yapıldı.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 12 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 17 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 18 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 18 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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