Apple cihazlar arası veri transferi için uydulardan yararlanacak

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Yıllardır Apple, kendi ekosistemindeki cihazların rakip platformlardaki cihazlar ile dosya alışverişi yapmasına izin vermedi. Üçüncü taraf uygulamalarla bu sıkıntılar giderilebliyor olsa da Apple halen bu konuda oldukça kararlı. Şimdi ekosistemi için yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Ütopik proje

Gelen raporlara göre Apple yeni iletişim teknolojileri için gizli bir ekip oluşturmuş durumda. Bu ekip bir düzine donanım ve yazılım mühendisinden oluşuyor. Araştırma alanları ise uzay, uydu ve anten tasarımı.

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Google’ın 2014 yılında satın aldığı Skybox Imaging girişimini kuran iki yönetici tarafından liderlik edilen gizli ekip, uydular üzerinden kablosuz veri aktarım teknolojisi geliştiriyor. Böylece Apple operatörlere olan bağlılığını en aza indirecek ve daha verimli iletişim teknolojileri sunabilecek.

Aslında Steve Jobs zamanından bu yana WiFi yerine geçecek bir teknoloji üzerinde çalışıldığı biliniyor. Anlaşılan Apple yıllar boyunca bu konsept üzerinde oldukça büyük bir mesafe kat etmiş. 5 yıl içerisinde ortaya somut bir şeyler konacağına inanılıyor.

Bununla birlikte uydu üzerinden kablosuz veri aktarımı yapabilmek belirli ölçüde maliyet gerektiriyor. Bu da hizmetin abonelik tarzında belirli bir kitleye sunulacağı ihtimalini akla getiriyor. Elbette Project Titan gibi uydu iletişim projesi de rafa kalkabilir.

https://www.engadget.com/2019/12/20/apple-reportedly-working-satellite-data-project/