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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook kendi işletim sistemini geliştiriyor

    Oculus başlıkları ve Portal ekranları gibi cihazlarında Android işletim sistemine bağımlı olan Facebook bundan kurtulmak istiyor. Yakın gelecekte kendi işletim sistemini kullanacak.
    1 dk.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Facebook kendi işletim sistemini geliştiriyor
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    Bugün masa üstü veya mobil işletim sistemi dendiği zaman bir kaç tane popüler isim aklımıza geliyor. Bu bakımdan sektörde de büyük bir bağımlılık ortaya çıkıyor. Üreticiler bu bağımlılık karşısında zaman zaman alternatif yollar deniyor.

    Kendi cihazları için

    Gelen bilgilere göre Facebook kendi işletim sistemini geliştirmek için kollarını sıvadı. Elbette firmanın kitlelere hitap eden bir işletim sistemi yok ancak Oculus veya Portal gibi cihazlarında Android işletim sistemini kullanmak zorunda kalıyor. Firma bu zorunluluğu ortadan kaldırmak niyetinde.

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    Yeni işletim sistemi Oculus gibi sanal gerçeklik gözlüklerine yönelik olacak. Facebook ilk etapta bu sektörde yolunu çizmek istiyor. Sonrasında ise uygun görülürse sıra diğer cihazlarına gelecek.

    Projenin başında eski Microsoft çalışanı Mark Lucovsky yer alıyor. Lucovsky, Windows NT çekirdeğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştı. Ayrıca konusunda uzman farklı firmalardan da destek alınacak.

    Bunun yanında Facebook beyin kontrol ara yüzü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce satın alınan CTRL-labs teknolojilerinin temel alındığı projede belirli hareketlerin beyinde oluşturduğu sinyalleri algılamak gibi farklı amaçlar var. Son olarak Facebook yine kendi dijital asistanı için de çalışmalarını hızlandırmış durumda.



    https://www.engadget.com/2019/12/19/facebook-os-hardware-plans Yorum Yaz
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