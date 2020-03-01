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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri gönderdi

    Apple'ın çok sayıda ülkede sahip olduğu mağazalar ve üretim tesisleri, doğal olarak Çin'de de oldukça yoğun şekilde yer alıyor. Bu bölgedeki çalışanlara firmadan destek paketleri gönderildi.
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    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple, Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri gönderdi
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    Apple, Çin’de bulunan ofislerinde çalışanlarına destek olması amacıyla hediye paketleri hazırladı ve gönderdi. Bu paketlerin içeriğinde iPad, yüz maskeler, el dezenfektanı, ıslak mendil ve bazı gıda malzemeleri bulunuyor. 

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    Apple mağazalarının yarısından fazlası kısaltılmış sürelerle çalışmaya devam ediyor olsa da, çok sayıda mağaza çalışanı, şirket yetkilisi ve üretim elemanları evlerinden ayrılmıyor. Apple’ın destek paketlerini alanlar arasındaki aileler ise Apple’ın desteğiyle farklı bölgelere taşındılar.

    Her paketin içinde yer alan mektupta, iPad’ler çocukların uzun süre evde kaldığı bu süreçte öğrenmeye devam etmeleri ve can sıkıntısının giderilmesi için kullanılmalı yazıyor.

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    Şimdiye kadar Çin’de 2800’den fazla kişinin canını almış olan virüse yönelik uluslararası ölçekte firmaların tepkisi ve çalışanlarına desteği de artarak devam ediyor. Bu konuda iyi bir örnek teşkil eden Apple, en son 26 Şubat’ta düzenlenen yıllık yatırımcı toplantısında da çalışanlarının sağlığını ön planda tutacağına yönelik açıklamada bulunmuştu.



    https://overseas.weibo.com/user/appleus/4476950825753569 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. en beğenilen
    Rahmetli Sakıp sabancının yaptığı gibi çalışanına değer verirsen karşılığını en iyi şekilde alırsın.
    Yanıtla +12
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    cand. 2 hf.
    Aman androidciler görmesin reklam derler
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf. en beğenilen
    Rahmetli Sakıp sabancının yaptığı gibi çalışanına değer verirsen karşılığını en iyi şekilde alırsın.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    cand. 2 hf.
    Aman androidciler görmesin reklam derler
    Yanıtla +11
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