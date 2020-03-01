Apple, Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri gönderdi

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Apple, Çin’de bulunan ofislerinde çalışanlarına destek olması amacıyla hediye paketleri hazırladı ve gönderdi. Bu paketlerin içeriğinde iPad, yüz maskeler, el dezenfektanı, ıslak mendil ve bazı gıda malzemeleri bulunuyor.

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Apple mağazalarının yarısından fazlası kısaltılmış sürelerle çalışmaya devam ediyor olsa da, çok sayıda mağaza çalışanı, şirket yetkilisi ve üretim elemanları evlerinden ayrılmıyor. Apple’ın destek paketlerini alanlar arasındaki aileler ise Apple’ın desteğiyle farklı bölgelere taşındılar.

Her paketin içinde yer alan mektupta, iPad’ler çocukların uzun süre evde kaldığı bu süreçte öğrenmeye devam etmeleri ve can sıkıntısının giderilmesi için kullanılmalı yazıyor.

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Şimdiye kadar Çin’de 2800’den fazla kişinin canını almış olan virüse yönelik uluslararası ölçekte firmaların tepkisi ve çalışanlarına desteği de artarak devam ediyor. Bu konuda iyi bir örnek teşkil eden Apple, en son 26 Şubat’ta düzenlenen yıllık yatırımcı toplantısında da çalışanlarının sağlığını ön planda tutacağına yönelik açıklamada bulunmuştu.

https://overseas.weibo.com/user/appleus/4476950825753569

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