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    PS Plus Türkiye fiyatlarına büyük zam!

    PlayStation kullanıcıları için maalesef bugün üzücü bir zam haberi geldi. PS Plus aboneliklerinde %66'ya varan fiyat artışı resmen duyuruldu.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    14,4b
    1
    102
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS Plus Türkiye fiyatlarına büyük zam!
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    Sony Türkiye, bugün PlayStation kullanıcılarına kötü bir haber verdi. Ülkemizdeki PS Plus abonelerini önümüzdeki Mayıs ayında büyük bir zam bekliyor olacak. Yapılan açıklamaya göre %66'ya varan büyük bir fiyat artışı yolda.

    Sony ilgili haberi bugün e-posta yoluyla PlayStation Plus kullanıcılarına bildirdi. Yeni fiyatlar 1 Mayıs 2020 itibarıyla geçerli olacak. 30 Nisan 2020'ye kadar ise mevcut fiyat üzerinden PS Plus aboneliği satın alabileceksiniz. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

    "1 Mayıs 2020'den itibaren Türkiye'deki PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatları, pazar koşulları nedeniyle yükselecektir.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS Plus Mart 2020 oyunları açıklandı

    • PlayStation Plus 12 aylık yinelenen ödeme planı 239,99 TL'ye yükselecektir
    • PlayStation Plus 3 aylık yinelenen ödeme planı 99,99 TL'ye yükselecektir
    • PlayStation Plus 1 aylık yinelenen ödeme planı 39,99 TL'ye yükselecektir

    Yeni fiyatlar 1 Mayıs 2020'de geçerli olacaktır. Yani o tarihte veya daha sonra yapılacak olan yinelenen ödemeler, yeni fiyattan yapılacaktır.

    Bu, sizin için ne anlama geliyor?

    1 Mayıs 2020, saat 12:59'da (TSİ) PlayStation Plus aboneliğinin fiyatını değiştireceğiz. Halihazırda üye olduğunuz için 1 Mayıs 2020'de veya daha sonra ödeyeceğiniz düzenli abonelik ücretlerinin hepsi yeni fiyat üzerinden ücretlendirilecektir. 30 Nisan 2020'ye kadar mevcut fiyat üzerinden PlayStation Plus aboneliği satın alabilirsiniz. Bu abonelik, geçerli üyelik sürenize eklenecektir (veya 'sonuna ilave edilecektir')."

    Ayrıca Bkz. "PS Plus Mart 2020 oyunları açıklandı"

    Fiyatlar şu anda nasıl?

    PlayStation Plus aboneliklerinde şu anda normal fiyatlar şu şekilde:

    • PlayStation Plus 1 aylık abonelik: 23,99 TL
    • PlayStation Plus 3 aylık abonelik: 74,99 TL
    • PlayStation Plus 12 aylık abonelik: 179,99 TL


    https://forum.donanimhaber.com/ps4-plus-ana-konu-mart-2020-shadow-of-the-colossus-sonic-forces--92684754-1095 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    napolyon94 (can güvercin) 2 hf. en beğenilen
    Sony ne güzel öpüyor PS kullanıcılarını, vay efenim online oynamak için gerekliymiş. :)) Hayat PC ile güzel.
    Yanıtla +98
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf.
    %66 zam nedir Sony müşteri kaybetmeye çalışıyorlar herhalde herkes bu gidişle Exc oyunlar vazgeçerek Xbox yönelecek.Exc oyunlar olmasa zaten Sony Türkiye’de Ps’yi zor satar bu kafayla
    %66 zam nedir Sony müşteri kaybetmeye çalışıyorlar herhalde herkes bu gidişle Exc oyunlar vazgeçerek Xbox yönelecek.Exc oyunlar olmasa zaten Sony Türkiye’de Ps’...
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    1 Yanıt Yanıtla +84
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    _botturgec_ (emre a. ) 2 hf. Turk.Navy
    Bu saçma sapan fiyat artışı tabi ki kabul edilemez durumda ama katılmadığım bir nokta var.



    Türkiye'deki Ps kullanıcılarının bence %99'u exclusive oyun için falan almıyor konsolu. Hatta öyle bir şeyden haberleri yok. Hatta ve hatta Gow, Uncharted vs diye oyun olduğunu bile bilmiyorlar. Çok çok büyük bir kitle Fifa, Gta, Cod ve Nba için alıyor konsolu. Hatta PlayStation ismini Pes diye adlandırıyor büyük kitle :)
    Yanıtla +12
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    classlord (Murat ) 2 hf.
    Yeni nesil de xbox dayım.
    Yanıtla +48
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    Yorumlar (92) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Bu konunun ilgilendirmesi gereken kesim biz müşteriler mi sence peki?
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    DH Misafiri 1 hf.
    Aga pc oyunları da 500 TL oldu 3. dünya savaşı çıkacak siz hala konsol üzerinden milletle dalga geçmeye çalışıyorsunuz?
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    Tunahn (Tunahan Bilgiç) 2 hf.
    PC oyunlarından hem pahalı oyunların hem şu plus saçmalığı. Bu gidişle Geforce Now'a geçeceğiz gibi
    Yanıtla +1
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    sabe (Sasa ) 2 hf.
    Ohaaaaa hani her şey çok güzel olacaktı?

    Mutlu musun İmamoğlu????
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    Sonthor (Tahsin ) 2 hf.
    Ps5 icin heyecanla bekliyordum artık xbox ı bekliyorum yeter hep zam zam.
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    asdzxcas3507 (Anil Ari) 2 hf.
    Daha bugün Xbox live+game pass 5,90 a aldım
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    Texassm0ke 2 hf.
    zam normal, us psn de 60 dolar yıllık, burda 180 tl = 30 dolar yapıyor, genele katkısı daha düşük
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    srcn1905 (Sercan Çörek) 2 hf.
    ben hep 14 günlük kullandığım için beni ilgilendirmeyen ücretler.
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    taharetmusluğu_ 2 hf.
    Xbox dururken bu saatten sonra playstation alınmaz.
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    DH Misafiri 2 hf.
    xbox yolu gözüktü
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