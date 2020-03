PS Plus Türkiye fiyatlarına büyük zam!

Tam Boyutta Gör

Sony Türkiye, bugün PlayStation kullanıcılarına kötü bir haber verdi. Ülkemizdeki PS Plus abonelerini önümüzdeki Mayıs ayında büyük bir zam bekliyor olacak. Yapılan açıklamaya göre %66'ya varan büyük bir fiyat artışı yolda.

Sony ilgili haberi bugün e-posta yoluyla PlayStation Plus kullanıcılarına bildirdi. Yeni fiyatlar 1 Mayıs 2020 itibarıyla geçerli olacak. 30 Nisan 2020'ye kadar ise mevcut fiyat üzerinden PS Plus aboneliği satın alabileceksiniz. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"1 Mayıs 2020'den itibaren Türkiye'deki PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatları, pazar koşulları nedeniyle yükselecektir.

• PlayStation Plus 12 aylık yinelenen ödeme planı 239,99 TL'ye yükselecektir

• PlayStation Plus 3 aylık yinelenen ödeme planı 99,99 TL'ye yükselecektir

• PlayStation Plus 1 aylık yinelenen ödeme planı 39,99 TL'ye yükselecektir

Yeni fiyatlar 1 Mayıs 2020'de geçerli olacaktır. Yani o tarihte veya daha sonra yapılacak olan yinelenen ödemeler, yeni fiyattan yapılacaktır.

Bu, sizin için ne anlama geliyor?

1 Mayıs 2020, saat 12:59'da (TSİ) PlayStation Plus aboneliğinin fiyatını değiştireceğiz. Halihazırda üye olduğunuz için 1 Mayıs 2020'de veya daha sonra ödeyeceğiniz düzenli abonelik ücretlerinin hepsi yeni fiyat üzerinden ücretlendirilecektir. 30 Nisan 2020'ye kadar mevcut fiyat üzerinden PlayStation Plus aboneliği satın alabilirsiniz. Bu abonelik, geçerli üyelik sürenize eklenecektir (veya 'sonuna ilave edilecektir')."

Fiyatlar şu anda nasıl?

PlayStation Plus aboneliklerinde şu anda normal fiyatlar şu şekilde:

PlayStation Plus 1 aylık abonelik: 23,99 TL

PlayStation Plus 3 aylık abonelik: 74,99 TL

PlayStation Plus 12 aylık abonelik: 179,99 TL

