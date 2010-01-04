Apple, Çin'de i-phone markasını satın aldı

Ekim sonunda Çin pazarına telefon üreticisi olarak giriş yapan Cupertino merkezli Apple, Çin'de karışıklığa sebep vermemek için i-phone markasını satın aldı. i-phone ismini 2004 yılında mobil iletişim çözümleri için tescilleyen Çin'li elektronik kitap üreticisi Hanwang Technology ile anlaşmaya varan Apple, bu isim altında çıkabilecek yeni ürünlerinde önüne geçmiş oldu.

Popüler markaların benzer isimli ve tasarımlı ürünlerine sıkça rastlayabileceğimiz Çin pazarında i-phone isminin farklı bir firmanın markası olup, içeriğinin iPhone'a benzemesinden dolayı Apple iPhone'un ülkede satışının yasal olmayacağı kimi hukukçular tarafından dile getirilmişti.

Çin'de 30 Ekim'de iPhone'u China Unicom ile kullanıcılara ulaştıran Apple, 20 Aralık itibariyle ülkede 300,000'den fazla cihaz satışı yapmayı başarmıştı.