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Apple, Çin'de i-phone markasını satın aldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Ekim sonunda Çin pazarına telefon üreticisi olarak giriş yapan Cupertino merkezli Apple, Çin'de karışıklığa sebep vermemek için i-phone markasını satın aldı. i-phone ismini 2004 yılında mobil iletişim çözümleri için tescilleyen Çin'li elektronik kitap üreticisi Hanwang Technology ile anlaşmaya varan Apple, bu isim altında çıkabilecek yeni ürünlerinde önüne geçmiş oldu.

Popüler markaların benzer isimli ve tasarımlı ürünlerine sıkça rastlayabileceğimiz Çin pazarında i-phone isminin farklı bir firmanın markası olup, içeriğinin iPhone'a benzemesinden dolayı Apple iPhone'un ülkede satışının yasal olmayacağı kimi hukukçular tarafından dile getirilmişti.

Çin'de 30 Ekim'de iPhone'u China Unicom ile kullanıcılara ulaştıran Apple, 20 Aralık itibariyle ülkede 300,000'den fazla cihaz satışı yapmayı başarmıştı.


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felon_angel 9 yıl
benimde i-phone um var ekranına kagıt kaçtı nasıl çıkartırım acil yardım lütfen
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felon_angel 9 yıl
benim i-phonem var ekranına kagıt kaçtı nasıl çıkartıcam acil yadım edin lütfen
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koxp94 9 yıl
ben de fark ettim hep Apple haberleri.
Güzel
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HackAv 9 yıl
Bu Shady hocam kesin iphone sahibi tek iphone haberi kaçmıyor ondan...
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Fashionality 9 yıl


HackAv

Bu Shady hocam kesin iphone sahibi tek iphone haberi kaçmıyor ondan...



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