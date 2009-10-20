Apple Çoklu Dokunmatiği Fare ile buluşturdu: Magic Mouse

2009 Mali yılını rekorlarla kapatan Apple, 2010 mali yılına da hızlı giriş yapıyor. Uzun zamandır beklenen Mac'lerdeki revizyonları bugün duyuran Apple, dünyanın ilk çoklu dokunmatik destekli faresi Magic Mouse'u 69 dolardan satışa sundu.
Apple'ın yeni faresi için, Mighty Mouse'ın üzerinin çoklu dokunmatiğe duyarlı katmanla kaplanmış hali desek çok doğru olur. Fare üzerinde istediğiniz yerde parmağınızı bir tekerlek varmışcasına hareket ettirerek sayfaları kaydırabilir, çift parmağınızı soldan sağa hareket ettirerek müzik kütüphanenizdeki albümler- resimler- internet tarayıcınızın sekmeleri arasında hızlı geçişler yapabilir, tek parmağınızla daireler çizerek ekranda aynı anda sağa sola ve aşağı yukarı kaydırmalar yapabilirsiniz. Kısacası artık Magic Mouse ile iPhone/ iPod Touch ve Macbook Pro'daki Multitouch deneyimini Mac OS X v10.5.8 üzeri işletim sistemine sahip, dahili Bluetooth'lu Mac bilgisayarlarında da yaşayabilirsiniz.
Magic Mouse'un nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek için Apple tarafından yayınlanan videoyu izlemek için burayı tıklayınız.
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geçtiğimiz hafta senelerdir kullandığım magic mouse'umu emekliye ayırıp yolumu diğer bütün bilgisayarlarımda yaptığım gibi logitech mouselarla devam ettirme kararı aldım. Sebeplerine gelince:
1- Dpi'si düşük. Özellikle beyaz yüzeylerde (son zamanlarda masam beyaz oldu) rezalet denecek kadar kötü bir tracking performansı var.
2- Pil problemi. Magic mouse'larda pilli modellerde tarasım hatası var. Bir süre sonra pilleri taktığınız bölgelerde milimetrik temassızlıklar oluyor. Birkaç aydır pil yerine kağıt, folyo, vs. gibi şeyler sıkıştırarak idare ediyorum ama artık dayanılmaz hale geldi. Kullanırken saliselik sürelerde temassızlık oluyor, haliyle bu da bana sürekli takılarak giden bir mouse olarak yansıyor.
3- Fiyatı: Açıkçası magic mouse hiçbir zaman fiyatının mouse'u olmadı, 299 TL'ye logitech'in en üst seviye bluetooth mouse'unu alabiliyorsunuz (ben şans eseri 90tl'ye gittigidiyordan kutulu kullanılmamış bulmuştum)
4- Mouse'un en can alıcı özelliklerinden olduğu iddia edilen trackpad /gesture özellikleri benim açımdan hiç kullanma ihtiyacı hissetmediğim özellikler (ben bu tarz işler için klavye kısayollarını kullanırım).
Kısacası, yaklaşık 3 sene kullanmış birisi olarak çok ucuza denk getirmediğiniz sürece almaya değer bir mouse değil diyebilirim. Kesinlikle 300tl fiyat etiketini hayetmiyor. Hele ki yeni modelde oluşmuş olan tasarım hatasından sonra yice uzak durmanızı tavsiye ederim
Hort
bence asıl touch keyboard üretmesi gereksiz birşey olurdu çünkü hiç gerek yok.. oldu olacak bilgisayarın parçalarını bize göndersin, biz kendimiz dizelim istediğimiz gibi..
ayrıca asıl konumuz olan magic mouse hakkında "bence şöyledir, böyledir" diye hariçten gazel okuyanlara ise sadece gülüyorum :) çünkü 'dokunmadan' anlamıyorsunuz :)
dokunmak ve erkeklik muhabbetinde ise.. arkadaşların dediği gibi, hem tıklıyor hem de dokunuyoruz, asıl erkeklik budur ama kabul etmek gerekir ki evet biraz kılıbık yapıyor insanı, ben şimdiye kadar hiçbir mouseumu biri bez biri de (mouse'un içine tam oturduğu) telefon kılıfıyla kullanmamıştım. :)
Bende de mighty mouse var ve ayni cileleri cekiyorum. Hatta track hizini sona getirdigimde normal bir mouse hizina anca denk oluyor. Magazada imacin yaninda kablolusu vardi onu orda denedim ve kablolu olmasina ragmen ayni sorun onda da vardi. Yanimizda 2. mouse tasiyacaz artik...
tum ozellikleri ile demissiniz fakat ben sadece yukari assagi ozelligini kullanabiliyorum 2 parmakla calisan ozellikleri kullanamiyorum. bunun icin yeni bi driver cikti mi acaba?