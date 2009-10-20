Apple Çoklu Dokunmatiği Fare ile buluşturdu: Magic Mouse

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2009 Mali yılını rekorlarla kapatan Apple, 2010 mali yılına da hızlı giriş yapıyor. Uzun zamandır beklenen Mac'lerdeki revizyonları bugün duyuran Apple, dünyanın ilk çoklu dokunmatik destekli faresi Magic Mouse'u 69 dolardan satışa sundu.

Apple'ın yeni faresi için, Mighty Mouse'ın üzerinin çoklu dokunmatiğe duyarlı katmanla kaplanmış hali desek çok doğru olur. Fare üzerinde istediğiniz yerde parmağınızı bir tekerlek varmışcasına hareket ettirerek sayfaları kaydırabilir, çift parmağınızı soldan sağa hareket ettirerek müzik kütüphanenizdeki albümler- resimler- internet tarayıcınızın sekmeleri arasında hızlı geçişler yapabilir, tek parmağınızla daireler çizerek ekranda aynı anda sağa sola ve aşağı yukarı kaydırmalar yapabilirsiniz. Kısacası artık Magic Mouse ile iPhone/ iPod Touch ve Macbook Pro'daki Multitouch deneyimini Mac OS X v10.5.8 üzeri işletim sistemine sahip, dahili Bluetooth'lu Mac bilgisayarlarında da yaşayabilirsiniz.

Magic Mouse'un nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek için Apple tarafından yayınlanan videoyu izlemek için burayı tıklayınız.

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