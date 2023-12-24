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    Apple, yapay zeka eğitimi için haber yayıncılarıyla görüşmelere başladı: Teklif 50 milyon dolar!

    Apple'ın yapay zeka modellerini eğitmek için büyük haber yayıncılarını kullanmayı planlıyor. Şirketin her haber kuruluşu için birkaç yıllığına en az 50 milyon dolarlık anlaşma yaptığı söyleniyor.
    apple haber yayıncıları yapay zeka anlaşma 50 milyon dolar Tam Boyutta Gör
    NYT’ın bildirdiğine göre, Apple, büyük haber ve yayıncılık kuruluşlarıyla görüşmelere başladı. Yayıncıların içeriklerini üretken yapay zeka sistemlerini geliştirmede kullanmak için izin istedi. Apple’ın haber makaleleri arşivlerini lisanslamak için en az 50 milyon dolar değerinde çok yıllı anlaşmalar yaptığı söyleniyor.

    Condé Nast, NBC News ve IAC, Apple’ın iletişime geçtiği haber kuruluşları arasında yer alıyor. Rapora göre, Apple’ın teklifine sıcak bakmayan yayıncılar da var.

    Apple'ın şirket içinde yapay zeka modelini (Apple GPT) test ettiği, iOS 18 güncellemesiyle yeni yapay zeka özelliklerini sunmayı planladığını öne sürülüyor. Microsoft, Google ve Meta, geçtiğimiz yıl boyunca ürünlerine üretken yapay zekayı dahil etti; bu da Apple'ın yapay zeka teknolojisi konusunda geride kaldığı anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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