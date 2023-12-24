Apple, yapay zeka eğitimi için haber yayıncılarıyla görüşmelere başladı: Teklif 50 milyon dolar!

Tam Boyutta Gör NYT’ın bildirdiğine göre, Apple, büyük haber ve yayıncılık kuruluşlarıyla görüşmelere başladı. Yayıncıların içeriklerini üretken yapay zeka sistemlerini geliştirmede kullanmak için izin istedi. Apple’ın haber makaleleri arşivlerini lisanslamak için en az 50 milyon dolar değerinde çok yıllı anlaşmalar yaptığı söyleniyor.

Apple GPT yakında: İşte Apple'ın yeni yapay zeka çalışması 2 gün önce eklendi

Condé Nast, NBC News ve IAC, Apple’ın iletişime geçtiği haber kuruluşları arasında yer alıyor. Rapora göre, Apple’ın teklifine sıcak bakmayan yayıncılar da var.

Apple'ın şirket içinde yapay zeka modelini (Apple GPT) test ettiği, iOS 18 güncellemesiyle yeni yapay zeka özelliklerini sunmayı planladığını öne sürülüyor. Microsoft, Google ve Meta, geçtiğimiz yıl boyunca ürünlerine üretken yapay zekayı dahil etti; bu da Apple'ın yapay zeka teknolojisi konusunda geride kaldığı anlamına geliyor.

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Apple'dan 50 milyon dolarlık yapay zeka anlaşması!