Apple, yapay zeka eğitimi için haber yayıncılarıyla görüşmelere başladı: Teklif 50 milyon dolar!

Condé Nast, NBC News ve IAC, Apple’ın iletişime geçtiği haber kuruluşları arasında yer alıyor. Rapora göre, Apple’ın teklifine sıcak bakmayan yayıncılar da var.
Apple'ın şirket içinde yapay zeka modelini (Apple GPT) test ettiği, iOS 18 güncellemesiyle yeni yapay zeka özelliklerini sunmayı planladığını öne sürülüyor. Microsoft, Google ve Meta, geçtiğimiz yıl boyunca ürünlerine üretken yapay zekayı dahil etti; bu da Apple'ın yapay zeka teknolojisi konusunda geride kaldığı anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.