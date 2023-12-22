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    Anlık Bildirim

    Apple GPT yakın zamanda gerçeğe dönüşebilir: İşte Apple'ın yapay zeka çalışması

    Apple GPT, beklenenden daha erken gelebilir. Apple'ın büyük dil modellerini (LLM) iPhone ve diğer cihazlara getirmek için geliştirdiği teknik ortaya çıktı.      
    Apple yapay zeka LLM iPhone Tam Boyutta Gör
    Apple yapay zeka (AI) araştırmacıları, yenilikçi bir flash bellek kullanma tekniğiyle iPhone’lar ve sınırlı belleğe sahip diğer Apple cihazlarda büyük dil modellerinin (LLM'ler) kullanımının mümkün olacağını söyledi. Bu bağlamda Apple GPT, beklenen daha kısa zamanda Apple cihazlara gelebilir.

    LLM modelleri iPhone'a geliyor

    ChatGPT ve Claude gibi LLM tabanlı sohbet botları inanılmaz derecede veri ve belleğe ihtiyaç duyuyor. Sohbet botlarının genellikle çalışması için çok büyük miktarda bellek ihtiyacı, sınırlı bellek kapasitesine sahip iPhone'lar gibi cihazlar için bir sorun. Yapay zeka modelinin verileri depolamak için flash belleği (uygulamalar ve fotoğrafların bulunduğu belleğin aynısı) kullanmasıyla bu sorunun çözüleceği belirtildi.

    Yeni bir araştırma makalesinde, büyük dil modellerinin eğitilmesinde, mobil cihazlardaki flash depolamanın geleneksel olarak kullanılan RAM'den daha verimli olduğu belirtiyor. Bulunan yöntem, veri aktarımını en aza indirip flash bellek verimini en üst düzeye çıkaran iki temel tekniği kullanarak sınırlamaları kaldırmak: Windowing ve Row-Column Bundling. Birincisinde yapay zeka modeli, her seferinde yeni veriler yüklemek yerine halihazırda işlediği verilerin bir kısmını yeniden kullanıyor. Bu, sürekli bellek alma ihtiyacını azaltarak süreci daha hızlı ve sorunsuz hale getiriyor. İkincisinde veriler daha verimli bir şekilde gruplandırılarak flash bellekten daha hızlı okuması sağlanıyor, bu da yapay zekanın dili daha hızlı anlayıp oluşturması demek.

    iOS 18, yapay zeka güncellemesi olacak

    Yapay zeka verimliliğindeki atılım, yeni iPhone'lar için daha gelişmiş Siri yetenekleri, gerçek zamanlı dil çevirisi ve fotoğrafçılık ile artırılmış gerçeklikte gelişmiş yapay zeka destekli özellikler gibi yeni olanakların kapısını açacak. Teknoloji aynı zamanda iPhone'ların cihaz üzerinde karmaşık yapay zeka asistanlarını ve sohbet botlarını çalıştırmasına da zemin hazırlıyor. Apple'ın üretken yapay zeka üzerindeki çalışmaları eninde sonunda Siri'ye dahil edilecek. Apple’ın Siri'nin yapay zeka ile derinlemesine entegre olan daha akıllı bir versiyonu üzerinde çalıştığı da biliniyor.

    Apple'ın "Ajax" adı verilen kendi üretken yapay zeka modelini geliştirdiği bildiriliyor. OpenAI'nin GPT-3 ve GPT-4'üne rakip olarak tasarlanan Ajax, 200 milyar parametre üzerinde çalışıyor. iOS 18 çıktığında iPhone ve iPad’in bir tür üretken yapay zeka özelliğine sahip olacağı iddia ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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