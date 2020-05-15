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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple’dan daha büyük ekranlı iPad ve iPad mini geliyor

    Apple analizleri ile tanıdığımız Ming-Chi Kuo yine önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli analiste göre Apple, 10.8 inç iPad ve 9 inç iPad mini olmak üzere iki yeni tablet üzerinde çalışıyor.
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    iPad
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple’dan daha büyük ekranlı iPad ve iPad mini geliyor
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    Çinli analist Ming-Chi Kuo yatırımcılara Apple'ın iki yeni iPad üzerinde çalıştığını söyledi. Şirketin piyasaya sürmeyi planladığı ilk ürün 10.2 inç iPad'in yerini alacak uygun fiyatlı bir tablet olacak.

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    Kuo, cihazdaki ana değişikliğin ekran boyutunun 10.8 inç'e yükseltilmesi olacağını söylüyor. Paneli ise GIS tedarik edecek. Bu iş birliği Çinli üreticinin gelirine önemli ölçüde katkıda bulunacak. Zira uygun fiyatlı modeller toplam iPad satışlarının %60-70'ini oluşturuyor.

    Apple’dan daha büyük ekranlı iPad ve iPad mini geliyor
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    iPhone SE strateji izlenecek

    Tablet güçlü bir işlemci ve düşük fiyat etiketi ile çıkış yapacak. Yani Apple burada iPhone SE stratejisine bağlı kalacak. Yeni iPad'in 2020'nin ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.

    Apple'ın çıkarmayı planladığı ikinci cihaz 9 inç ekran, daha ince çerçeveler, Touch ID yerine Face ID sensörü ve yeni bir işlemciyle güncellenmiş iPad mini olacak. Kuo bu tabletin 2021'in ilk yarısında lanse edilmesinin muhtemel olduğunu düşünüyor.



    https://www.macrumors.com/2020/05/14/kuo-apple-glasses-2022-new-ipads-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AirSupport (SK ) 22 sa. en beğenilen
    iPad Mini çercevesiz gelirse olur bu iş
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    RichesMen (Servet bey) 14 sa.
    şuan 2018 ince çerçeveli 12,9 ipad pro kullanıyorum biraz daha büyük olsa hayır demem şahsen :) zaten 11 inç alanlar hep pişman oldu.
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    Kampaku 20 sa. yeni yorumcu
    Umarım base line modeli içindir.
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    zayit (zayit z) 21 sa.
    Samsung tab s5e yada yeni çıkan kalemlisi gelirse tavsiye ederim. O kadar para vermeye değmez.
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    AirSupport (SK ) 22 sa. en beğenilen
    iPad Mini çercevesiz gelirse olur bu iş
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    Skywaterr (Sergen Atalmış) 23 sa.
    Fiyat önemli. Adamlar fiyat konusunda uçmuşlar ya. Yap 5kya kalem ve klavyesiyle alabileceğimiz güzel tasarımlı bir ipad alalım. Gidiyor ip7 işlemcisini içeren ipad 7 'nin 128 gbliğine 3500 istiyor.
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    Bozuk adam (Kyg Kara) 11 sa. Skywaterr
    350 dolar fiyatına göre çok iyi bi tanede devlete alınca öyle oluyo
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    evlbleef 23 sa. yeni yorumcu
    Şu anki iPad Mini boyutunda ama daha ince çerçeveli ve dolayısıyla daha büyük ekranlı bir iPad gelirse süper olur
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    Xit 23 sa. evlbleef
    bende öyle bişey bekliyorum ama galaxy tab s5e den memnunum.
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    maximus8282 (maximus ) 23 sa.
    Daha büyük iPad mi?

    iPad özelliği olan Televizyon çıkarıyorlar yani.
    Televizyon almayız artık iPad o işi de görecek anlaşılan.
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    blank42 (Mehmet Gün) 23 sa. maximus8282
    Mevcut ipad 10.2 çerçeveleri incelterek 11 çıkabilir
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