Apple’dan daha büyük ekranlı iPad ve iPad mini geliyor

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Çinli analist Ming-Chi Kuo yatırımcılara Apple'ın iki yeni iPad üzerinde çalıştığını söyledi. Şirketin piyasaya sürmeyi planladığı ilk ürün 10.2 inç iPad'in yerini alacak uygun fiyatlı bir tablet olacak.

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Kuo, cihazdaki ana değişikliğin ekran boyutunun 10.8 inç'e yükseltilmesi olacağını söylüyor. Paneli ise GIS tedarik edecek. Bu iş birliği Çinli üreticinin gelirine önemli ölçüde katkıda bulunacak. Zira uygun fiyatlı modeller toplam iPad satışlarının %60-70'ini oluşturuyor.

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iPhone SE strateji izlenecek

Tablet güçlü bir işlemci ve düşük fiyat etiketi ile çıkış yapacak. Yani Apple burada iPhone SE stratejisine bağlı kalacak. Yeni iPad'in 2020'nin ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.

Apple'ın çıkarmayı planladığı ikinci cihaz 9 inç ekran, daha ince çerçeveler, Touch ID yerine Face ID sensörü ve yeni bir işlemciyle güncellenmiş iPad mini olacak. Kuo bu tabletin 2021'in ilk yarısında lanse edilmesinin muhtemel olduğunu düşünüyor.

https://www.macrumors.com/2020/05/14/kuo-apple-glasses-2022-new-ipads-2020

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