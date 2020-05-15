Realme'nin yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı ortaya çıktı

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Realme'nin yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni tam kablosuz kulaklığının detayları ortaya çıktı. 91mobiles internet sitesi Realme Buds Air Neo'nun görüntülerini ve özelliklerini paylaştı.

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Kablosuz kulaklıkla ilgili ilk bilgiler Ocak ayında internete düşmüştü. Şimdi ise çıkış yapmaya hazır olduğu belirtiliyor. Cihaz, şarj kutusunun da yardımıyla 17 saate kadar pil ömrü sunabilecek.

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Realme Buds Air Neo, 13 mm'lik sürücülerin yanı sıra R1 işlemci ve Bluetooth 5.0 teknolojisi ile gelecek. Ayrıca ses deneyimini iyileştirmek için gecikmeyi yüzde 51 azaltan Oyun Modu desteğine sahip olacak.

Kablosuz şarj özelliği sunmayacak

Yayınlanan görüntüler şarj kutusunun Type-C yerine micro-USB bağlantı noktasıyla geleceğini gösteriyor. Şirket muhtemelen maliyeti düşük tutmak adına cihazda kablosuz şarj özelliğine de yer vermemiş.

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Şu an için Realme Buds Air Neo'nun ne zaman resmiyet kazanacağı ve piyasaya sürüleceği belli değil. Yeni kablosuz kulaklığın son derece cazip bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://www.91mobiles.com/hub/exclusive-realme-buds-air-neo-renders-leaked

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