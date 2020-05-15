Realme'nin yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı ortaya çıktı

Realme'nin yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni tam kablosuz kulaklığının detayları ortaya çıktı. 91mobiles internet sitesi Realme Buds Air Neo'nun görüntülerini ve özelliklerini paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Realme Watch, 25 Mayıs'ta tanıtılabilir"İlginizi Çekebilir OnePlus ilk tam kablosuz kulaklığını Temmuz'da çıkarabilir
Kablosuz kulaklıkla ilgili ilk bilgiler Ocak ayında internete düşmüştü. Şimdi ise çıkış yapmaya hazır olduğu belirtiliyor. Cihaz, şarj kutusunun da yardımıyla 17 saate kadar pil ömrü sunabilecek.
Realme Buds Air Neo, 13 mm'lik sürücülerin yanı sıra R1 işlemci ve Bluetooth 5.0 teknolojisi ile gelecek. Ayrıca ses deneyimini iyileştirmek için gecikmeyi yüzde 51 azaltan Oyun Modu desteğine sahip olacak.
Kablosuz şarj özelliği sunmayacak
Yayınlanan görüntüler şarj kutusunun Type-C yerine micro-USB bağlantı noktasıyla geleceğini gösteriyor. Şirket muhtemelen maliyeti düşük tutmak adına cihazda kablosuz şarj özelliğine de yer vermemiş.
Şu an için Realme Buds Air Neo'nun ne zaman resmiyet kazanacağı ve piyasaya sürüleceği belli değil. Yeni kablosuz kulaklığın son derece cazip bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.
https://www.91mobiles.com/hub/exclusive-realme-buds-air-neo-renders-leaked Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Piyasada 3 ayrı standart olunca onun adı "standart" olmuyor, Üreticiler kurtulsun artık şu micro-USB den.
Micro Usb Type B 10 adeti 5,30 TL
Micro Usb Type B 10 adeti 5,72 TL
10 Tanede fark 0,42 TL.
Tanesinde 0,04 TL Yani 4 kuruş.
Bence bu farka değer