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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme'nin yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı ortaya çıktı

    Realme çok yakında uygun fiyat etiketi taşıyan yeni bir tam kablosuz kulaklık çıkaracak. Realme Buds Air Neo olarak isimlendirilen cihazın görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme'nin yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı ortaya çıktı
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    Realme'nin yakında piyasaya sürülmesi beklenen yeni tam kablosuz kulaklığının detayları ortaya çıktı. 91mobiles internet sitesi Realme Buds Air Neo'nun görüntülerini ve özelliklerini paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Realme Watch, 25 Mayıs'ta tanıtılabilir"

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    Kablosuz kulaklıkla ilgili ilk bilgiler Ocak ayında internete düşmüştü. Şimdi ise çıkış yapmaya hazır olduğu belirtiliyor. Cihaz, şarj kutusunun da yardımıyla 17 saate kadar pil ömrü sunabilecek.

    Realme'nin yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı ortaya çıktı
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    Realme Buds Air Neo, 13 mm'lik sürücülerin yanı sıra R1 işlemci ve Bluetooth 5.0 teknolojisi ile gelecek. Ayrıca ses deneyimini iyileştirmek için gecikmeyi yüzde 51 azaltan Oyun Modu desteğine sahip olacak.

    Kablosuz şarj özelliği sunmayacak

    Yayınlanan görüntüler şarj kutusunun Type-C yerine micro-USB bağlantı noktasıyla geleceğini gösteriyor. Şirket muhtemelen maliyeti düşük tutmak adına cihazda kablosuz şarj özelliğine de yer vermemiş.

    Realme'nin yeni uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı ortaya çıktı
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    Şu an için Realme Buds Air Neo'nun ne zaman resmiyet kazanacağı ve piyasaya sürüleceği belli değil. Yeni kablosuz kulaklığın son derece cazip bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.



    https://www.91mobiles.com/hub/exclusive-realme-buds-air-neo-renders-leaked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aulkem (Atakan Ülkem) 22 sa.
    Çok merak ediyorum, type-C yerine mirco-USB girişi kullanmak ne gibi bir maliyet düşüşü sağlıyor? Bir de kaç para ya, değiyor mu bu saçmalığa? Mesela düşün şimdi RealMe bundle yapmış, telefonu ile beraber paket olarak satıyor, biri type-C biri micro-USB.

    Piyasada 3 ayrı standart olunca onun adı "standart" olmuyor, Üreticiler kurtulsun artık şu micro-USB den.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    DigitalKral (Serkan TÜKENMEZ) 18 sa. aulkem
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Micro Usb Type B 10 adeti 5,30 TL

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Micro Usb Type B 10 adeti 5,72 TL

    10 Tanede fark 0,42 TL.
    Tanesinde 0,04 TL Yani 4 kuruş.

    Bence bu farka değer
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    Acht (Can ) 1 gün
    Airdots ayarında kablosuz ve silikonlu olmayan kulaklık arıyordum, umarım iyidir
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