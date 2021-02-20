Apple, artırılmış gerçeklik patentleri ile Apple Glass'ın muhtemel özelliklerine bakış sunuyor

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Apple, yaklaşmakta olan Apple Glass ile sanal nesneleri gerçek dünyaya sorunsuz bir şekilde nasıl harmanlayacağını ve AR'yi kullanıcının görüş alanının çevresinde doğru şekilde nasıl göstereceği konusundaki araştırmalarına devam ediyor. Resmi olarak ne zaman geleceği belli olmasa da şirket, Apple Glass üzerinde çalışmalara devam ediyor. Yeni ortaya çıkan üç patent başvurusu, sanal nesneleri gerçek nesnelerle karıştırma konularına odaklanıyor.

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Apple'dan artırılmış gerçeklik çalışmaları

Apple'ın daha önce başvurduğu ancak yeni ortaya çıkan; Zaman Aralıklı Görüntüleme Sistemi, Geometrik Faz Lensli Görüntü Sistemleri ve Geçiş Görselleri Kullanarak Küçük Görüş Alanı Ekranını Azaltma başlıklı patentleri, şirketin artırılmış gerçeklik konusundaki çalışmalarına değiniyor.

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Zaman Aralıklı Görüntüleme Sistemi patentinin açıklamasında Apple, "Gerçek dünya ile görüntü içeriğini birleştirmek için tatmin edici optik sistemler sağlamada zorluklar; dikkat edilmezse, optik kalite ve diğer performans özellikleriyle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Optik sistem, gerçek dünyayı birleştirmek ve görüntüleri görüntülemek için zaman serpiştirme tekniklerini ve / veya polarizasyon efektlerini kullanabilir. Polarizasyon anahtarları ve ayarlanabilir lensler gibi değiştirilebilir cihazlar, ekran görüntülerinin çerçeveleri ile senkronizasyon içinde kontrol edilebilir." diyor.

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Şirket bu patentle, Apple Glass aracılığıyla sanal görüntüleri gerçek ortamda gecikme yaşamadan zamanında göstermeyi amaçlıyor. Bunun yapılabilmesi için yaklaşmakta olan Apple Glass, üç boyutlu sensörler, LiDAR veya üç boyutlu radyo frekans sensörlerine sahip olabilir.

Geometrik Faz Lensli Görüntü Sistemleri patenti, genel olarak bir önceki patentle aynı amaca yönelik ancak senkronizasyonun zamanlama yönlerine daha az odaklanılıyor.

Geçiş Görselleri Kullanarak Küçük Görüş Alanı Ekranını Azaltma patentinin açıklamasında: "Örneğin, sanal içerik ekranın çevresel bir kenarına yaklaşırken sanal içerik kırpılabilir veya kesilebilir. Şeffaf ekranın, sınırlı dinamik aralığı, optik şeffaf ekranın görüş alanı sınırlarında sanal içeriğin görülmesini veya anlaşılmasını zorlaştırabilir." ifadeleri yer alıyor.

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Apple'ın bu duruma önerisi, kullanıcının görüş alanına (FOV) girerken veya çıkarken sanal nesneleri en mantıklı şekilde ekrana yerleştirmek olarak gösteriliyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/18/apple-evaluating-tunable-lens-software-combo-to-improve-wearable-ar-performance

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