Apple, “artırılmış gerçeklik” gözlüğü üzerinde çalışıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör “Apple Glass” hakkında şimdiye kadar çok sayıda söylenti çıkmış olsa da artırılmış gerçekliğe (AR) odaklanan bir Apple gözlüğüne dair somut bilgiler şimdiye kadar çıkmış değil. Geçtiğimiz yıl teknoloji devinin teknik zorluklar nedeniyle Apple Glass’ı süresiz iptal ettiği gündeme gelmişti. Ancak güncel bir rapora göre Apple, akıllı gözlüğü üzerinde halen çalışmaya devam ediyor. Ancak olası bir çıkış tarihi birkaç yıl uzakta bulunuyor.

Apple Glass en erken 2027’de gelecek

Uzun zamandır konuşulan Apple Glass’ın gelmesi düşünülenden çok daha uzun sürebilir. Son raporlara göre akıllı gözlüğün geliştirilmesi için halen erken aşamalarda bulunuluyor. Apple’ın günlük kullanımlara uygun bir cihaz istediği belirtilirken firmanın akıllı gözlüğünü en erken 2026 veya 2027 yılında piyasaya sürebileceği söyleniyor.

Apple, Vision Pro ile karma gerçeklik alanına ilk adımını atmıştı. Bu adımın daha uygun fiyatlı bir cihazın takip etmesi bekleniyor. Artırılmış gerçeklik tabanlı gözlük ise muhtemelen -eğer gerçekse- uygun fiyatlı Apple Vision’dan sonra gelecek. Bloomberg'den Mark Gurman’e göre Apple’ın akıllı gözlükleri tüm gün takılabilir “hafif” cihazlar olacak. Kullanıcılar bunları normal gözlükler gibi kullanabilecekler ancak baktıkları yerlerde AR içerikleri de görebilecekler.

Uygun fiyatlı Apple Vision detaylanıyor 18 sa. önce eklendi

Öte yandan halihazırda akıllı gözlükler yapan firmalar bulunuyor. Bunlar arasında XReal, Rokid ve en bilineni Meta bulunuyor. XReal ve Rokid, medya oynatma ve oyun için dahili ekranlara sahip multimedya odaklı gözlükler sunuyor. Meta'nın 300 dolarlık Ray-Ban Meta gözlükleri ise gelişmiş AI desteği, kamera ve hoparlör ile halihazırdaki en iyi deneyimi sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.