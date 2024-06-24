Apple, “artırılmış gerçeklik” gözlüğü üzerinde çalışıyor

Apple Glass en erken 2027’de gelecek
Uzun zamandır konuşulan Apple Glass’ın gelmesi düşünülenden çok daha uzun sürebilir. Son raporlara göre akıllı gözlüğün geliştirilmesi için halen erken aşamalarda bulunuluyor. Apple’ın günlük kullanımlara uygun bir cihaz istediği belirtilirken firmanın akıllı gözlüğünü en erken 2026 veya 2027 yılında piyasaya sürebileceği söyleniyor.
Apple, Vision Pro ile karma gerçeklik alanına ilk adımını atmıştı. Bu adımın daha uygun fiyatlı bir cihazın takip etmesi bekleniyor. Artırılmış gerçeklik tabanlı gözlük ise muhtemelen -eğer gerçekse- uygun fiyatlı Apple Vision’dan sonra gelecek. Bloomberg'den Mark Gurman’e göre Apple’ın akıllı gözlükleri tüm gün takılabilir “hafif” cihazlar olacak. Kullanıcılar bunları normal gözlükler gibi kullanabilecekler ancak baktıkları yerlerde AR içerikleri de görebilecekler.
Öte yandan halihazırda akıllı gözlükler yapan firmalar bulunuyor. Bunlar arasında XReal, Rokid ve en bilineni Meta bulunuyor. XReal ve Rokid, medya oynatma ve oyun için dahili ekranlara sahip multimedya odaklı gözlükler sunuyor. Meta'nın 300 dolarlık Ray-Ban Meta gözlükleri ise gelişmiş AI desteği, kamera ve hoparlör ile halihazırdaki en iyi deneyimi sunuyor.Kaynakça https://www.androidauthority.com/apple-ar-glasses-3453755/ https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-06-23/apple-vision-plans-cheaper-model-in-late-2025-vision-pro-2-in-2026-ar-glasses-lxrjk6wu Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.