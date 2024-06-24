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    Anlık Bildirim

    Apple, “artırılmış gerçeklik” gözlüğü üzerinde çalışıyor

    Son gelen bilgilere göre Apple, halen artırılmış gerçekliğe odaklanan akıllı gözlükler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ancak ürünün çıkışı için bir süre daha beklemek gerekecek.
    Apple, “artırılmış gerçeklik” gözlüğü üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Apple Glass” hakkında şimdiye kadar çok sayıda söylenti çıkmış olsa da artırılmış gerçekliğe (AR) odaklanan bir Apple gözlüğüne dair somut bilgiler şimdiye kadar çıkmış değil. Geçtiğimiz yıl teknoloji devinin teknik zorluklar nedeniyle Apple Glass’ı süresiz iptal ettiği gündeme gelmişti. Ancak güncel bir rapora göre Apple, akıllı gözlüğü üzerinde halen çalışmaya devam ediyor. Ancak olası bir çıkış tarihi birkaç yıl uzakta bulunuyor.

    Apple Glass en erken 2027’de gelecek

    Uzun zamandır konuşulan Apple Glass’ın gelmesi düşünülenden çok daha uzun sürebilir. Son raporlara göre akıllı gözlüğün geliştirilmesi için halen erken aşamalarda bulunuluyor. Apple’ın günlük kullanımlara uygun bir cihaz istediği belirtilirken firmanın akıllı gözlüğünü en erken 2026 veya 2027 yılında piyasaya sürebileceği söyleniyor.

    Apple, Vision Pro ile karma gerçeklik alanına ilk adımını atmıştı. Bu adımın daha uygun fiyatlı bir cihazın takip etmesi bekleniyor. Artırılmış gerçeklik tabanlı gözlük ise muhtemelen -eğer gerçekse- uygun fiyatlı Apple Vision’dan sonra gelecek. Bloomberg'den Mark Gurman’e göre Apple’ın akıllı gözlükleri tüm gün takılabilir “hafif” cihazlar olacak. Kullanıcılar bunları normal gözlükler gibi kullanabilecekler ancak baktıkları yerlerde AR içerikleri de görebilecekler.

    Öte yandan halihazırda akıllı gözlükler yapan firmalar bulunuyor. Bunlar arasında XReal, Rokid ve en bilineni Meta bulunuyor. XReal ve Rokid, medya oynatma ve oyun için dahili ekranlara sahip multimedya odaklı gözlükler sunuyor. Meta'nın 300 dolarlık Ray-Ban Meta gözlükleri ise gelişmiş AI desteği, kamera ve hoparlör ile halihazırdaki en iyi deneyimi sunuyor.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/apple-ar-glasses-3453755/ https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-06-23/apple-vision-plans-cheaper-model-in-late-2025-vision-pro-2-in-2026-ar-glasses-lxrjk6wu
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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