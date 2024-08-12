Apple, akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Apple, bir süredir sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerinde çalışıyor. Bu ikisinin bir araya getirildiği Apple Vision Pro, geçtiğimiz yılki WWDC’de tanıtılmış ve bu yılın başlarında ABD’deki tüketicilerin beğenisine sunulmuştu. Aktarılanlara göre firma, ucuz Apple Vision üzerinde çalışıyor. Ancak daha ilgi çekici olanı ise firmanın bir akıllı gözlük (Apple Glass?) üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

Apple Glass

Apple Glass veya Apple akıllı gözlükleri hakkındaki bilgiler bundan birkaç yıl öncesine dayanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre firma, Meta'nın Ray Ban gözlüklerine benzeyen, ekransız ve normal bir güneş gözlüğü gibi görünen akıllı gözlükler üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

Ancak bu çalışmaların spesifik bir ürüne dönüşüp dönüşmediği belirsiz. Zira Gurman, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlükleri için teknik zorlukları çözmeye uğraştığını söylüyor. Dolayısıyla gerçek bir ürün veya "Apple Glass" olarak adlandırılan cihaz için bekleyiş muhtemelen biraz daha sürecek.

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Esasında Meta Ray Ban, akıllı gözlük tanımına en uyan cihazların başında yer alıyor. Üstün özellikler için ekrana sahip değil ve bu da onu şık bir cihaz haline getiriyor. Hareket halinde fotoğraf ve video çekebildiği gibi yapay zeka asistanı olarak da kullanılabiliyor. Dahili kamera ile Meta AI’a baktığınız şeyin ne olduğunu da sorabiliyorsunuz. Üstelik fiyatı da 329 dolar.

Ucuz Apple Vision

Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında satışa çıkan Apple Vision Pro’nun popülerliği ise bir saman alevi gibiydi. İlk çıktığında büyük ilgi gören cihaz için ilgi zamanlar çok ciddi oranda düştü. Nitekim tüketicilerin çok büyük çoğunluğu için 3.499 dolarlık ücret ulaşılabilir bir seviye değil. Bu durum satışlara da yansıyor ve istenen satışlara yaklaşılamıyor.

Apple, bu sorunu çözmek için daha ucuz bir model üzerinde çalışıyor, bu belki de doğrudan “Apple Vision” olarak adlandırılabilir. Maliyetleri düşürmek için neler yapılacağı net değil ancak cihazın ön ekranı ilk akla gelenlerden. Ayrıca firmanın ikinci nesil Apple Vision Pro üzerinde çalışmaya devam ettiği ancak piyasaya sürülme zamanının belli olmadığı aktarılıyor.

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