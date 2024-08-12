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    Apple, akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor

    Son gelen bilgilere göre Apple, Meta Ray Ban gibi akıllı gözlükler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Firma aynı zamanda Apple Vision Pro’nun ucuz bir versiyonunu da geliştiriyor.
    Apple, akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, bir süredir sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerinde çalışıyor. Bu ikisinin bir araya getirildiği Apple Vision Pro, geçtiğimiz yılki WWDC’de tanıtılmış ve bu yılın başlarında ABD’deki tüketicilerin beğenisine sunulmuştu. Aktarılanlara göre firma, ucuz Apple Vision üzerinde çalışıyor. Ancak daha ilgi çekici olanı ise firmanın bir akıllı gözlük (Apple Glass?) üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

    Apple Glass

    Apple Glass veya Apple akıllı gözlükleri hakkındaki bilgiler bundan birkaç yıl öncesine dayanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre firma, Meta'nın Ray Ban gözlüklerine benzeyen, ekransız ve normal bir güneş gözlüğü gibi görünen akıllı gözlükler üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

    Ancak bu çalışmaların spesifik bir ürüne dönüşüp dönüşmediği belirsiz. Zira Gurman, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlükleri için teknik zorlukları çözmeye uğraştığını söylüyor. Dolayısıyla gerçek bir ürün veya "Apple Glass" olarak adlandırılan cihaz için bekleyiş muhtemelen biraz daha sürecek.

    Esasında Meta Ray Ban, akıllı gözlük tanımına en uyan cihazların başında yer alıyor. Üstün özellikler için ekrana sahip değil ve bu da onu şık bir cihaz haline getiriyor. Hareket halinde fotoğraf ve video çekebildiği gibi yapay zeka asistanı olarak da kullanılabiliyor. Dahili kamera ile Meta AI’a baktığınız şeyin ne olduğunu da sorabiliyorsunuz. Üstelik fiyatı da 329 dolar.

    Ucuz Apple Vision

    Apple, akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başlarında satışa çıkan Apple Vision Pro’nun popülerliği ise bir saman alevi gibiydi. İlk çıktığında büyük ilgi gören cihaz için ilgi zamanlar çok ciddi oranda düştü. Nitekim tüketicilerin çok büyük çoğunluğu için 3.499 dolarlık ücret ulaşılabilir bir seviye değil. Bu durum satışlara da yansıyor ve istenen satışlara yaklaşılamıyor.

    Apple, bu sorunu çözmek için daha ucuz bir model üzerinde çalışıyor, bu belki de doğrudan “Apple Vision” olarak adlandırılabilir. Maliyetleri düşürmek için neler yapılacağı net değil ancak cihazın ön ekranı ilk akla gelenlerden. Ayrıca firmanın ikinci nesil Apple Vision Pro üzerinde çalışmaya devam ettiği ancak piyasaya sürülme zamanının belli olmadığı aktarılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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