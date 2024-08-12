Apple, akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor

Apple Glass
Apple Glass veya Apple akıllı gözlükleri hakkındaki bilgiler bundan birkaç yıl öncesine dayanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre firma, Meta'nın Ray Ban gözlüklerine benzeyen, ekransız ve normal bir güneş gözlüğü gibi görünen akıllı gözlükler üzerinde çalışmayı sürdürüyor.
Ancak bu çalışmaların spesifik bir ürüne dönüşüp dönüşmediği belirsiz. Zira Gurman, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlükleri için teknik zorlukları çözmeye uğraştığını söylüyor. Dolayısıyla gerçek bir ürün veya "Apple Glass" olarak adlandırılan cihaz için bekleyiş muhtemelen biraz daha sürecek.
Esasında Meta Ray Ban, akıllı gözlük tanımına en uyan cihazların başında yer alıyor. Üstün özellikler için ekrana sahip değil ve bu da onu şık bir cihaz haline getiriyor. Hareket halinde fotoğraf ve video çekebildiği gibi yapay zeka asistanı olarak da kullanılabiliyor. Dahili kamera ile Meta AI’a baktığınız şeyin ne olduğunu da sorabiliyorsunuz. Üstelik fiyatı da 329 dolar.
Ucuz Apple Vision
Apple, bu sorunu çözmek için daha ucuz bir model üzerinde çalışıyor, bu belki de doğrudan “Apple Vision” olarak adlandırılabilir. Maliyetleri düşürmek için neler yapılacağı net değil ancak cihazın ön ekranı ilk akla gelenlerden. Ayrıca firmanın ikinci nesil Apple Vision Pro üzerinde çalışmaya devam ettiği ancak piyasaya sürülme zamanının belli olmadığı aktarılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.