Apple akıllı gözlüklerle ilgili çalışmalara başladı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, akıllı gözlük alanına yönelik ilgisini arttırıyor. Şirketin yeni bir çalışmayla mevcut akıllı gözlük pazarını incelediği ve ilerleyen dönemde kendi ürününü geliştirme hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Aktarılanlara göre Apple'ın bu girişimi “Atlas” kod adıyla yürütülüyor.

Apple Glasses?

Apple’ın donanım mühendisliği bölümündeki bir ekip tarafından yürütülen bu çalışma, şirketin mevcut pazar ürünlerini değerlendirerek kendi akıllı gözlük tasarımı için temel özellikleri belirlemesini amaçlıyor. Atlas projesi kapsamında, Apple çalışanları mevcut akıllı gözlükleri deneyimleyerek geri bildirim sağlayacak. Apple’ın pazar ve ürün araştırmalarında daha önce de çalışanlarını kullandığını görmüştük.

Şirketin, Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle sunduğu ve temel özelliklere sahip olan akıllı gözlüklerine rakip bir ürün geliştirebileceği öne sürülüyor. Meta’nın 299 dolarlık gözlükleri gibi, Apple’ın akıllı gözlüklerinin de video çekme, arama yapma ve sesli asistan desteği gibi özelliklere sahip olabileceği konuşuluyor. Meta'nın akıllı gözlüklerinde herhangi bir artırılmış gerçeklik özelliği, yani camın üzerinde bir bilgi gösterimi bulunmuyor.

Akıllı gözlük teknolojisi hızla gelişirken Apple’ın rakipleri de bu alanda ilerleme kaydediyor. Meta ve Snap, kısa bir süre önce artırılmış gerçeklik gözlüklerinin tanıtımlarını gerçekleştirdiler. Ancak her iki ürün de en az birkaç yıl içinde tüketiciler için hazır hale gelmeyecek. Mevcut prototipler daha çok uygulama geliştiricilerin bu konsepti benimsemesini sağlamaya yönelik. Öte yandan Apple, Vision Pro ile benzer bir alana ilk adımını atmıştı. Vision Pro, ağır ve oldukça pahalı olması nedeniyle sınırlı bir ilgi görmüştü. Bu yüzden firmanın daha uygun fiyatlı bir versiyon üzerinde de çalıştığı aktarılıyor.

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