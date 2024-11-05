Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple akıllı gözlüklerle ilgili çalışmalara başladı

    Apple, şu anda piyasada bulunan akıllı gözlüklerle ilgili bir iç çalışma başladı. Firma akıllı gözlükleri araştırırken Meta ile birlikte giderek popülerleşen bu sektöre giriş yapmaya çalışıyor.
    Apple akıllı gözlüklerle ilgili çalışmalara başladı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, akıllı gözlük alanına yönelik ilgisini arttırıyor. Şirketin yeni bir çalışmayla mevcut akıllı gözlük pazarını incelediği ve ilerleyen dönemde kendi ürününü geliştirme hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Aktarılanlara göre Apple'ın bu girişimi “Atlas” kod adıyla yürütülüyor.

    Apple Glasses?

    Apple’ın donanım mühendisliği bölümündeki bir ekip tarafından yürütülen bu çalışma, şirketin mevcut pazar ürünlerini değerlendirerek kendi akıllı gözlük tasarımı için temel özellikleri belirlemesini amaçlıyor. Atlas projesi kapsamında, Apple çalışanları mevcut akıllı gözlükleri deneyimleyerek geri bildirim sağlayacak. Apple’ın pazar ve ürün araştırmalarında daha önce de çalışanlarını kullandığını görmüştük.

    Şirketin, Meta’nın Ray-Ban iş birliğiyle sunduğu ve temel özelliklere sahip olan akıllı gözlüklerine rakip bir ürün geliştirebileceği öne sürülüyor. Meta’nın 299 dolarlık gözlükleri gibi, Apple’ın akıllı gözlüklerinin de video çekme, arama yapma ve sesli asistan desteği gibi özelliklere sahip olabileceği konuşuluyor. Meta'nın akıllı gözlüklerinde herhangi bir artırılmış gerçeklik özelliği, yani camın üzerinde bir bilgi gösterimi bulunmuyor.

    Akıllı gözlük teknolojisi hızla gelişirken Apple’ın rakipleri de bu alanda ilerleme kaydediyor. Meta ve Snap, kısa bir süre önce artırılmış gerçeklik gözlüklerinin tanıtımlarını gerçekleştirdiler. Ancak her iki ürün de en az birkaç yıl içinde tüketiciler için hazır hale gelmeyecek. Mevcut prototipler daha çok uygulama geliştiricilerin bu konsepti benimsemesini sağlamaya yönelik. Öte yandan Apple, Vision Pro ile benzer bir alana ilk adımını atmıştı. Vision Pro, ağır ve oldukça pahalı olması nedeniyle sınırlı bir ilgi görmüştü. Bu yüzden firmanın daha uygun fiyatlı bir versiyon üzerinde de çalıştığı aktarılıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefonu kılıfsız kullanmak tp link dns değiştirme devlette zirkonyum yaptıranlar 2008 oks sonuçları 2 kişilik okey nasıl oynanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız