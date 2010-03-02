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Apple: HTC, patentli teknolojilerimizi ihlal etti

9 yıl
17,1b
1
60
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Adı hazırladığı ürünler kadar patent davalarıyla da sık sık gündeme gelen Apple, akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli HTC firmasına karşı hukuki süreç başlatıyor. Amerikan Uluslararası Ticaret Komisyonuna şikayette bulunan Apple, HTC'yle ilgili iddialarını Delaware mahkemesine de taşıdı. Firmanın iddiasına göre HTC, kullanıcı arayüzü ve donanımla ilgili 20 patentli Apple teknolojisini ihlal etmiş durumda. Konuyla ilgili açıklama yapan Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, "Arkamıza yaslanabilir ve rakiplerimizin, teknolojilerimizi nasıl çaldığını izleyebilir veya birşeyler yapmaya karar verebiliriz ki biz birşeyler yapmaya karar verdik." dedi. Jobs açıklamasının devamında "Bizce rekabet sağlıklı olmalı, rakiplerimiz kendi teknolojilerini yaratmalı, bizimkileri çalmamalı." ifadelerini kullandı.

HTC ve Android tabanlı telefonlarını, kendi teknolojilerini çalmakla suçlayan Apple'ın, HTC ürünlerine ithalat yasağı isteyebileceği belirtilirken, davanın nasıl sonuçlanacağı şimdiden merakla konusu olmuş durumda.


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Rainbow6 7 yıl
Eee adamlar hakli apple cikarmasaydi hala takoz gibi cihazlara mahkum olurduk mesela en guzel ornegi intelin atom islemcisi adamlar dune kadar tiktok yok olmayacak deyip eski islemciyi paket yapip sunuyordu cift cekirdeklileri pahaliya satiyordu ama piyasaya bi kac rakip dusunce hemen cift cekirdegi standart yapip atomu tiktok taktigine aldi ... ama apple oyle degil adamlar iphoneyi tasarlayip cikardilar piyasaya yeni telefonlarina bakarsanizda ios da cokta bi degisiklik olmadigini anlarsiniz adamlar yaptiklari cikariyolar tabikide kendine sakladigi bi kac sey var ama adamlar mevcut teknolojiyi saklamiyolar en azindan bunuda ilk iphone ciktiginda piyasada o donemdeki en akilli :) telefonla karsilastirirsaniz nedemek istedigimi anlarsiniz
1 Yanıt Yanıtla +1
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onboardx 7 yıl
Apple ın rakibi olacak tek firma HTC dir.Zaten bu yıl elde ettiği gelirler tava nyapmış durumda.Apple htc den korkuyor çünkü.Ama bir cacık çıkmaz htc tamamıyle kendine has bir arayüz geliştirdi ve 3.sürümüyle bunu daha da ileriye taşıdı.Androidli bir htc vazgeçilmezimdir
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.WondercrafteR. 7 yıl Rainbow6
Rainbow6

Eee adamlar hakli apple cikarmasaydi hala takoz gibi cihazlara mahkum olurduk mesela en guzel ornegi intelin atom islemcisi adamlar dune kadar tiktok yok olmayacak deyip eski islemciyi paket yapip sunuyordu cift cekirdeklileri pahaliya satiyordu ama piyasaya bi kac rakip dusunce hemen cift cekirdegi standart yapip atomu tiktok taktigine aldi ... ama apple oyle degil adamlar iphoneyi tasarlayip cikardilar piyasaya yeni telefonlarina bakarsanizda ios da cokta bi degisiklik olmadigini anlarsiniz adamlar yaptiklari cikariyolar tabikide kendine sakladigi bi kac sey var ama adamlar mevcut teknolojiyi saklamiyolar en azindan bunuda ilk iphone ciktiginda piyasada o donemdeki en akilli :) telefonla karsilastirirsaniz nedemek istedigimi anlarsiniz


İyi de neden Mart'ın konusunu hortlattın bunu yazmak için?
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Erasmus78 9 yıl
"Kabaca yapabileceklerim,
Htc' de 10 tane mail adresi tanımlayıp bunları aynı anda aktif olarak kullanabilirim. (Push mail) maillerimin ekinde gelen Office dosyalarını veya zipli dosyaları açıp inceleyebilir, editleyebilir ve geri gönderebilirim. Ben toplantıdayken cihazın otomatik olarak arayanlara mesaj göndermesini sağlayabilirim. Dışarıda elime geçen bir datayı bluetooth vasıtasıyla veya cihazı harici depolama aygıtı olarak kullanarak alabilirim. Cihazdan işyerindeki veya evdeki bilgisayarıma bağlanıp (uzak masaüstü bağlantısı) dosyalarımı alabilir ve bilgisayarı yönetebilirim. Gerektiğinde video araması yaparak karşımdaki kişilerle konuşabilir yada görmem gereken bir yeri,bir parçayı vs. görüp oraya gitmeden işi çözümleyebilirim. İşimle alakalı veya kişisel kullanım için ufak programlar yazarak bunları cihazda kullanabilirim. Çoğu şirket bunu yapıyor zaten. ve bu uygulamaların çoğunu aynı anda çalıştırabilirim. İşte bunlar ve daha saymadığım birçok şey iş yaşantısında size zaman kazandıracak özelliklerdir. Tabiri yerindeyse eliniz ayağınız konumuna geçer. Profesyonelden kastım budur. Mesaj yazarken üsluplarımıza biraz özen gösterirsek sevinirim. Herkese iyi akşamlar."

Hmmm. Yani size göre iPhone'un "İş cihazı" olmasını engelleyen şey görüntülü konuşma.. Zira yukarıda saydıklarınızdan sadece görüntülü konuşmayı yapamazsınız iPhone ile.
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rigel55 9 yıl
Apple mı bayılırım apple'a ne güzel meyvedir hep kendi cebini düşünür mobil dünyaya bir girdi pir girdi sadece donanımla değil asıl işlevin yazılımda olduğunu çok güzel kanıtladı yalanmı? doğru! kimsenin hakkını yemiyelim peki ama ne getirdi hayatımıza getirdiği artılar ne ilk iphone ile şimdiki 3gs modeline kadarki zaman aralığında neler sundu bize 2007-2008-2009 bu seneler arasında 3 farklı isimde ama aynı görüntüde sadece görüntü değil değişmeyen hemen kızmayın
o kızanlar biliyorlar kendilerini dahası var ilk model edge ana temalı idi yapı taşları sağlamdı malzeme kalitesi gerçekten güzeldi şarz süresi stabilite ki yazılımsal olarak fevkalade iyi idi sonra pek fazla değil 1 sene sonra yeni bir tanıtım ve 3g versiyonu işlemci hızlı yeni sdk ile oyunlar grafikler bir harika ama ters giden birşeyler var çok ısınıyor şarz yetmiyor herkez bir umut yeni fw ile düzelir ümidinde ama değişen birşey yok birde kalite eskisi gibi değil sanki biraz aceleye getirilmiş bir mobil cihazın izlerini taşıyor üzerinde nerde o ilk versiyon evet 1 sene daha geçiyor bu seferki 3g versiyonun aynısı ama işlemci hızlı fazla değil işte 3 bilemedin 5 saniye daha hızlı işlem yaptırıyor ve buna müteakip 3g(s) ibaresi konuyor marka adına kaliteye gelirsek günahını almayalım busefer ilk versiyon kadar olmasada biraz daha kalite çıtasını yükseltmişler aman dikkat biraz dedim ilk versiyonun aynısı demedim evet bunlar bir kenara konuştuk kızanlar kızdı
ama birşeyi unuttuk bu apple' güzel bir meyva hani yaz kış tedarik edilir ya e firmada bunumu örnek almış ne kullanıcılara sadece telefon satmayalım aynı zamanda bir market açalım bize internetin olduğu heryerden ulaşsınlar ve ürünlerimizi bir tıkla satın alsınlar diyerek itunesi iphone marketini günyüzüne çıkarttılar herşey parayla tabi bedava şeylerde var canım o kadarda aç gözlü değiller o bedava yazılımları bilen bilir içinde binbir çeşit amaç ile üretilmiş yazılım veya program diyeliim hepsi mevcut ne ararsanız peki şimdi sadete gelelim bu forumda herkez bilmem kaç milyon adet sattığını, itunes ile bilmem kaç milyon yada milyar parça satıldığını, program satıldığını adamın nasıl mobil dünyada kral olduğunu herkez biliyormu? biliyor! peki arkadaşlar hiçmi biriniz sormuyor bu adam bu kadar kazandı ama bizim isteklerimizde bir telefon yapmıyor 3 jenerasyon geçti ne bir flash ne bir ön kamera ne bir bataryaya çözüm nede bunun gibi bir çok sorunu çözme girişiminde bulundu bunlar aklıma gelen ilk problemler şimdide herkez malum ayın gelmesini yeni iphone u bekliyor keşke herkezin dediği gibi şöyle adam gibi bir cihaz üretselerde alıp kullansak ama sanmıyorum yahu ha yaparmı yapar ama ondan sonraki 3 jenerasyonda da aynı taktiği uygular hani başta anlattığım ufak tefek değişiklikler ile geçiştirme şimdi gelelim ana konumuza apple htc ye dava açacakmış
buyursun efendim açsın acaba neden açıyor her jenerasyona hitap eden androidli windows mobile işletim sistemli telefonlar ürettiğindenmi acep yoksa her üründe kaliteyi üst seviyelerde tutup fiyatı ise makul tuttuğundanmıdır acep ne gözlerine battıki sizce? neyse çoğunluğu kızdırdığım için özür dilerim. ne demişler meyve veren ağaç taşlanır! (gerçi taşlayanda elma ama neyse)
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Monument 9 yıl

fx57


Adı hazırladığı ürünler kadar patent davalarıyla da sık sık gündeme gelen Apple, akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli HTC firmasına karşı hukuki süreç başlatıyor. Amerikan Uluslararası Ticaret Komisyonuna şikayette bulunan Apple, HTC'yle ilgili iddialarını Delaware mahkemesine de taşıdı. Firmanın iddiasına göre HTC, kullanıcı arayüzü ve donanımla ilgili 20 patentli Apple teknolojisini ihlal etmiş durumda. Konuyla ilgili açıklama yapan Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, "Arkamıza yaslanabilir ve rakiplerimizin, teknolojilerimizi nasıl çaldığını izleyebilir veya birşeyler yapmaya karar verebiliriz ki biz birşeyler yapmaya karar verdik." dedi. Jobs açıklamasının devamında "Bizce rekabet sağlıklı olmalı, rakiplerimiz kendi teknolojilerini yaratmalı, bizimkileri çalmamalı." ifadelerini kullandı.


HTC ve Android tabanlı telefonlarını, kendi teknolojilerini çalmakla suçlayan Apple'ın, HTC ürünlerine ithalat yasağı isteyebileceği belirtilirken, davanın nasıl sonuçlanacağı şimdiden merakla konusu olmuş durumda.




Şunu bilirim abd de mahkemelik olmuşsa bir ürün kesin pazar payı savaşı veya apple ın satışlarında htc den kaynaklanan bir düşüşten dolayı olmuştur.Mahkemenin yapıldığı yerde güzelmiş Delaware (dalavere) :=))
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alireis 9 yıl
Yahu benim anlayamadığım bir şey var iphone yi htc yi boş verinde dh de herkezin tanıdığı ve verdikleri bilgilerden faydalandığı bir kaç kişi vardırki forum sakinleri kendilerine her daim saygı duyar (IRFUN4FEREVER, REİS-İ EAGLES vs.) gece bekçiside bunlardan biridir açtığı konuları ve verdiği bilgileri güvenerek pek çoğumuz takip eder (herkez demiyorum bunada laf atmayın) mobil cihazlarda bu adamlar kendilerini ispat etmişlerdir hatta gece bekçisinin mobil işletim sistemlerinin yazılım detaylarını anlattığı konuyada pek çoğumuz vakıfken gecebekçisine karşı bu tutumunuz nedir. Kusura bakmayın ama önce onun ve onun gibilerinin yazdıklarını okuruz ve güveniriz diğerleri daha sonra gelir. Ben bu adamlardan hiç birinin boş yere ve bilgisizce konuştuğuna şimdiye kadar denk gelmedim
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Erasmus78 9 yıl
"iPhone ne zamandan beri multitasking destekliyor ki notification harici realtime push mail alabilsin? Hadi onu geçtim, ekranın ışığı (cihaz kulağa yakınlaştığından) söner sönmez VoIP uygulamasını kapatıp çağrıyı düşüren bir cihaz ne zamandan beri (masraflarını kısmak için sürekli VoIP/SIP kullanan) iş dünyasına gerçekten hitap edebilir bir cihaz oldu ki?"

Gelin Yapı Kredi Plaza'ya iPhone'a mail anında nasıl düşüyormuş göstereyim! Boş konuşmayı sevmem!
Merak etmeyin, bahsettiğiniz yerlerde işlerim (ve öncesinde okulum) gereği sık sık bulunuyorum ve gördüğüm şey, insanlarda mantar gibi Blackberry ve Nokia E71/E63 vs olduğu.

Gelin Yapı Kredi Plazaya; tek tek sayalım E serisi Nokia'ları, HTC'nin tüm modellerini ve iPhone'ları. Boş konuşmanın faydası yok!
İş kuleleri de olur, orada da çok çevrem vardır. Bekliyorum. Bakalım kim oturduğu yerden sıkıyormuş bi görelim!
Hırs yaptım ben; Detaylar için PM den görüşelim! Yapalım bu sayım işini. Zira sayım bittikten sonra suratınızın ifadesini görmek için sabırsızlanıyorum. Hani çekiniyorsanız eğer, sadece Yapı Kredi Plazayı saysak da olur.
Blackberry konusunda haklısınız. Ama HTC ve Nokia konusunda feci şekilde yanılıyorsunuz. Ayrıca Blackberry'nin tercih edilmesinin nedeni tuşları değil BES ve BİS servisidir. Ancak Blackberry bu servisleri için para talep etmeye devam ederse bu hakim konumunu kaybedecek. Çünkü bu servisler bedava verilmeye başlandı.
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marikanwap 9 yıl
Konu baya dallanıp budaklanmış


Diyelim ki iPhone oyuncak, BlackBerry iş telefonu, HTC'de iş dünyasına yönelik cihazlar yapıyor, eğlence ile pek alakası yok.
Ee geriye kalan Nokia, Samsung, LG vs ne oluyor


iPhone eğlence ağırlıklı diye oyuncak demek çok garip gerçekten:) Eğlence cihazı ayrı şey oyuncak ayrı şey

Yani bunu söyleyen arkadaş ya hayatında hiç eğlenmiyor yada eğlenmek için oyuncaklarla oyunuyor

One göre eğlendiren herşey oyuncak sanırım


Neyse neyse boşverin. Konuyu biraz yumuşatayım dedim

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DSGNRY 9 yıl
@Erasmus78 bırak hocam hiç zahmet etme arkadas bizim yazdıklarımızı bırak kendi yazdıklarını bile inkar ediyor , ben daha da birsey yazmam çünkü "gerek yok"

Tamam arkadasım sen haklısın biz çocukluğumuza doyamadik oyuncak kullanıyoruz zoruna gitmesin bu bizim tercihimiz hatta oyuncağın yanında N79 ve iphone killer olan 5800 da kullanıyorum bir de samsung var 5212 çift hatli o da "donanım devi" en berbati iphone hepsi killer maşallah :))))

basarılarının devamını diyorum ben ve dünyadaki 50 milyon insan oyuncak severiz :)))
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GeceBekcisi 9 yıl
DSGNRY

bırak hocam hiç zahmet etme arkadas bizim yazdıklarımızı bırak kendi yazdıklarını bile inkar ediyor , ben daha da birsey yazmam çünkü "gerek yok"

Bu şekilde lafı kıvırmaktansa inkar ettiğimi iddia ettiğiniz ifademi gösterin;

haklıysanız aleni bir şekilde özür dileyeceğim,

haksızsanız siz dileyecekseniz.

Yok öyle "çamur at izi kalsın".
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Centauri 9 yıl
gece bekçisi ne cevap bile verilmemeli artık bence :)
Çekmecemde duran N95 imin Symbian'ının iyi olduğunu söylüyor, sanki hiçbirimiz iş dünyasında değilmişiz gibi bilmiş bilmiş klonuşuyor :)
geçiniz.
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Erasmus78 9 yıl
İş amaçlı kullanıcıların çoğunun mail yazmayı bırakın sms yazmak için bile dokunmatik ekrana güvenmediği ve fiziksel klavyeyi tercih ettiği bilinen bir gerçek. iPhone metin girişi için yalnızca ekranını sunarken HTC ekranı ve/veya fiziksel klavyeyi sunan modellere sahip.

Böyle bir gerçek yok! Bunu sen uyduruyorsun. Ya da öyle olmasını istiyorsun. Zira dediğin gibi olsa idi Dokunmatik panele sahip telefonların pazar payı çığ gibi büyümezdi! Bu iş dünyasında da geçerli elbette. HTC nin ürün gamının çoğu dokunmatik panelli cihazlardan oluşuyor ve giderek oranları artıyor. Olay sizin sandığınız (olmasını istediğiniz) gibi değil. Size tavsiyem Maslak veya Levent'teki plazaları bir gezin; araştırma yapıyorum ayağına. Kaç kişi de HTC kaç kişide iPhone kaç kişide Nokia görüceksini bakalım. Eğer iPhone, HTC ve Nokia'nın (Nokia'nin E serisi) toplamından daha fazla değilse hiç bir şey bilmiyorum ben. Hele hele HTC'nin 15-20 katından fazla çıkacağından adım gibi eminim.
Genel performans dediğiniz şey yine kullanıcının tercihleri, öncelikleri ve kullanım amacına göre şekillenir. iPhone, kullanıcısının kullanmadığı özelliklerde (bir iş kullanıcısı açısından konuşuyorsak örneğin müzik başarımı, video başarımı, oyun başarımı vs) mükemmelse ve kullanıcısının kullandığı özelliklerde başarısızsa (bir iş kullanıcısı açısından konuşuyorsak örneğin push mail, multitasking, her yerde bulunabilen standart USB arabirimi vs) iPhone bu kullanıcı için sıfırdır, sıfır. Bunu gerçekten anlayamıyor musunuz?

Genel performans derken ben herşeyi dahil ettim. "Genel" in sözlük anlamına bakmanızı tavsiye ediyorum!
Ayrıca Pushmail iPhone'da vardır. Bari biraz araştırarak eleştirin. iPhone düşmanlığı gözünüzü kör etmesin!
Ama sonuçta eğlence odaklı bir cihazdan bahsediyoruz, şayet odağımız farklıysa (kullanıcının tercihleri, öncelikleri ve kullanım amacı farklıysa) iPhone zaten geçilesi bir yerde olmayabilir ve o zaman kas önemli olabilir. Bunu da gerçekten anlayamıyor musunuz?

Dediğim gibi size Maslak ve Levent plazalarını dolaşıp sırf iş için iPhone tercih edenlerin sayısını tespit etmenizi şiddetle öneriyorum. Böyle sadece havanda su döversiniz. İş için cihazlar üreten HTC nin sefil durumunu gözler önüne sermiş olursunuz.
Neden herkesin dünyaya ya da bir ürüne bakışını ve ondan beklentilerinin saçma sapan bir şekilde kendinizinki gibi olması gerektiğini düşündüğünüze dair hiç bir fikrim yok. Muhtemelen Apple'ı eleştiren herkesi Apple'dan nefret etmekle yaftalayacak kadar dar görüşlü olmanızdan kaynaklanıyor.

Böyle düşündüğümü nereden çıkardınız? Ben HTC yi iş cihazı yapıp, iPhone'u oyuncak yapan unsurları öğrenmek istedim. Henüz bir şey göremedim. Gösteremediniz.
Anladım, hem de gayet iyi anladım; siz hiç haybeye kafa yormayın bunlara.

Zerre kadar bir şey anladığınız yok!
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GeceBekcisi 9 yıl
Böyle bir gerçek yok! Bunu sen uyduruyorsun. Ya da öyle olmasını istiyorsun.

İş hayatının içindeki bir insan olarak bunu deneyimlerime dayanarak söylüyorum, ama deneyimlerimi size yaşatamayacağım için sizi inandırmam pek mümkün değil haklısınız. Ama ıspat isterseniz...

"İş hayatı için vazgeçilmez" ilan edilen Blackberry'ler hep dokunmatik ekranlıydı da normal kullanıcıların da ilgisini çekmek için yeni yeni fiziksel tuşlar eklediler, değil mi? Yoksa bu işin aslı "Blackberry'ler hep fiziksel tuşlara sahipti de normal kullanıcıların da ilgisini çekmek için yeni yeni dokunmatik ekran eklediler" şeklinde miydi?


Zira dediğin gibi olsa idi Dokunmatik panele sahip telefonların pazar payı çığ gibi büyümezdi! Bu iş dünyasında da geçerli elbette.

Karından konuşmaktansa iş dünyasında dokunmatik panele sahip cihazların pazar payının çığ gibi büyüdüğünü ıspatlayan bir veriyi ortaya koymanızı isterdim. Gösteremezseniz iş dünyasının (çoğunlukla) dokunmatik olmayan cihazı Blackberry'nin yıl üstüne yıl, çeyrek üstüne çeyrekte pazar payını büyüttüğünü size herhangi bir araştırma şirketinin verileri gösterebilir, Google'da gezinmekte serbestsiniz.

HTC nin ürün gamının çoğu dokunmatik panelli cihazlardan oluşuyor ve giderek oranları artıyor. Olay sizin sandığınız (olmasını istediğiniz) gibi değil. Size tavsiyem Maslak veya Levent'teki plazaları bir gezin; araştırma yapıyorum ayağına. Kaç kişi de HTC kaç kişide iPhone kaç kişide Nokia görüceksini bakalım. Eğer iPhone, HTC ve Nokia'nın (Nokia'nin E serisi) toplamından daha fazla değilse hiç bir şey bilmiyorum ben. Hele hele HTC'nin 15-20 katından fazla çıkacağından adım gibi eminim.

Merak etmeyin, bahsettiğiniz yerlerde işlerim (ve öncesinde okulum) gereği sık sık bulunuyorum ve gördüğüm şey, insanlarda mantar gibi Blackberry ve Nokia E71/E63 vs olduğu.

Genel performans derken ben herşeyi dahil ettim. "Genel" in sözlük anlamına bakmanızı tavsiye ediyorum!

İş kullanıcılarından konuşurken birden bire neden genelden konuşma ihtiyacı duyduğunuzu anlayamıyorum.

Ayrıca evet, aynı sözlüğe baktığımızda kendi tercihlerinizi genele yaymanın ne olduğu da yazıyor ama forum kuralları gereği burada yazamıyorum.

Ayrıca Pushmail iPhone'da vardır. Bari biraz araştırarak eleştirin. iPhone düşmanlığı gözünüzü kör etmesin!

iPhone ne zamandan beri multitasking destekliyor ki notification harici realtime push mail alabilsin? Hadi onu geçtim, ekranın ışığı söner sönmez VoIP uygulamasını kapatıp çağrıyı düşüren bir cihaz ne zamandan beri (masraflarını kısmak için sürekli VoIP/SIP kullanan) iş dünyasına gerçekten hitap edebilir bir cihaz oldu ki?

Dediğim gibi size Maslak ve Levent plazalarını dolaşıp sırf iş için iPhone tercih edenlerin sayısını tespit etmenizi şiddetle öneriyorum. Böyle sadece havanda su döversiniz. İş için cihazlar üreten HTC nin sefil durumunu gözler önüne sermiş olursunuz.

Yukarıda cevabımı verdim. HTC eskiden Windows Mobile içeren modelleri sayesinde durumu kurtarırken bugün Blackberry ve Nokia E serisi cihazlar yüzünden iş dünyasında eskisi kadar esamesi okunmayan, ama yine de iş odaklı kullanımda iPhone'dan daha çok tercih edilen bir marka.

Dikkatinizi çekerim, iş dünyasında iPhone yok demiyorum. Blackberry ve E serisi cihazların yanında minör bir oyuncu oluyor diyorum.

Böyle düşündüğümü nereden çıkardınız? Ben HTC yi iş cihazı yapıp, iPhone'u oyuncak yapan unsurları öğrenmek istedim. Henüz bir şey göremedim. Gösteremediniz.

At gözlüğünüzü çıkartırsanız görürsünüz, bu konuda yapabileceğim birşey yok.

Zerre kadar bir şey anladığınız yok!

Tabi tabi... Hiç birşeyden anlamadığım için bu 3641 mesajın en az %70'i bu forumdaki insanların sorunlarına çözüm üretmek için yazılmadı ve işe yaradıkları için karşılığında teşekkür almadı da sizin gibi kullandığım markayı övmek için yazıldı.. Evet evet...
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DSGNRY 9 yıl
Symbian süper , iphone os berbat , htc çok cesitli iphone tek , apple oyuncak , htc vs ciddi is telefonu , htc nin klavyesi var iphone un yok

Simdi ;

Nokia en az 15 yıldır telefon yapıyor apple 3 yıl bile olmadı
her çıkan "amiral gemisi" battı iphone hala zirvede
2,5 yıllık telefon Nokia yi ciddi anlamda sarstı ki bunu herkes kabulleniyor

Sizin her cümleniz doğru olabilir iphone un eksikleri de doğru ama symbian iphone os dan iyidir gibi bir cümle kurulduktan sonra yorumlarınızın " okunmaya degmeyecegini" anlamak çok zor olmasa gerek.

2,5 yıldır ne "killer" lar ne " gemiler" battı da Flash i olmayan onde kamerası olmayan apple "oyuncağını" GECEMEDİ EZEMEDİ YOK EDEMEDİ

evet amacı para kazanmak olan bir sirketin tabii ki ilk hedefi "sattığı cihaz adedidir" sizin benim gibi " klavye , mouse , öndeki kamera vs değil "

sadece bir yazilimla on milyar şarkı satıyorsanız siz amacı para kazanmak olan bir şirket olarak başarılısınız !

Ovi de neden böyle bir basarı yok , 2010 yılında neden hala 3,2 kamera koyup isemci hizlandirilip "insanlar kandiriliyor?"

apple hiç ben bunu yapacak diye iddia etmiş değil "ben bunu yaptım istersen al" diyen bir firma

Htc nin Microsoft gibi hantal bir yazılım kullanması bile bir eksidir , android belki ama o da suan için yetersiz

Fanatiklikten yaftadan bahsediyorsunuz ama en iyi sekilde sizin bunu yaptığınız htc-apple davasında gelip symbian daha iyidir dememizden belli

klavyesiz iphone umla yazdım hiç de zorlanmadım ;))
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GeceBekcisi 9 yıl
Ben ne kadar olayı iPhone-Diğerleri çekişmesine döndürmeyelim desem de madem inatla bunu yapıyorsunuz, hadi bakalım..

Nokia en az 15 yıldır telefon yapıyor apple 3 yıl bile olmadı

Ee? Yani? Sonuçta o telefonu da Nokia'nın teknolojilerini kullanıp üstelik lisansını da ödemeden yapıyor mu yapmıyor mu?

her çıkan "amiral gemisi" battı iphone hala zirvede

Nokia'nın son "amiral gemisi" N900'dür ve batmış bir cihaz değildir, aksine kullanıcının tercihleri öncelikleri ve kullanım amacına göre iPhone'u ezip geçtiği çok yer vardır.

2,5 yıllık telefon Nokia yi ciddi anlamda sarstı ki bunu herkes kabulleniyor

Nokia'nın son 3 yıllık gidişatına baktığımızda görülen değişimin içerisinde iPhone'un payı elbet vardır ancak maalesef sizin zannettiğiniz kadar büyük değildir. Sizin yanılgınızı doğru kabullenenler de sadece at gözlüğü ile bakanlardır, bakış açısı dar olanlardır.

Sizin her cümleniz doğru olabilir iphone un eksikleri de doğru ama symbian iphone os dan iyidir gibi bir cümle kurulduktan sonra yorumlarınızın " okunmaya degmeyecegini" anlamak çok zor olmasa gerek.

Her ne kadar bodozlama Symbian'ın iPhone OS'tan daha iyi olduğunu gerekçeleri ve bu gerekçelerin geçerli olduğu hedef kitleyi göstermeden, bodozlama ifade etmemiş olsam da (yanıldığınızı görmek isterseniz mobil işletim sistemleri rehberimde yazdıklarımı bir daha okuyabilirsiniz) önemli değil, çünkü siz zaten iPhone OS'un Symbian'dan daha iyi olduğunu gerekçeleri ve bu gerekçelerin geçerli olduğu hedef kitleyi göstermeden, bodozlama savunuyorsunuz; bu durumda asıl sizin yorumlarınız okunmaya değmeyecek yorumlar oluyorlar ama maalesef duygusal davranıp bunun farkına varamıyorsunuz.

2,5 yıldır ne "killer" lar ne " gemiler" battı da Flash i olmayan onde kamerası olmayan apple "oyuncağını" GECEMEDİ EZEMEDİ YOK EDEMEDİ

Doğrudur, isveç çakıları ile oyuncakları geçemezsiniz, farklı kategorilerde birinci olursunuz.

evet amacı para kazanmak olan bir sirketin tabii ki ilk hedefi "sattığı cihaz adedidir" sizin benim gibi " klavye , mouse , öndeki kamera vs değil "

Bunun konumuzla alakası nedir? Ayrıca sizin gibi düz mantıklı kullanıcılar da görüldüğü üzere bununla övünürler, öyle mi? Bağcıyla bir ortaklığınız yoksa amacınız sadece üzüm yemek olsun, bağcıyı pohpohlamak değil...

sadece bir yazilimla on milyar şarkı satıyorsanız siz amacı para kazanmak olan bir şirket olarak başarılısınız !

Eee, bundan size ne? Apple hisseniz mi var?

Ovi de neden böyle bir basarı yok

1. Nokia Apple kadar küçük bir idare takımına sahip olmadığı ve bu nedenle şirket içi bürokrasinin engellerine en çok takılan firma olduğu için
2. Nokia Apple'dan farklı olarak temelde bir yazılım firması değil donanım firması olduğu için

2010 yılında neden hala 3,2 kamera koyup isemci hizlandirilip "insanlar kandiriliyor?"

Sanki biz bunu savunduğunuz Apple'dan 2009 yılında iPhone 3GS ile görmüştük. Bu durumda kimi neden savunduğunuzu anlamak imkansız.

apple hiç ben bunu yapacak diye iddia etmiş değil "ben bunu yaptım istersen al" diyen bir firma

Peki madem Apple melek firma, hangi şeytan firma bunu demeyip kullanıcıların şakağına silah dayayım "ben bunu yaptım sıkıysa alma" diyormuş merak ediyorum...

Htc nin Microsoft gibi hantal bir yazılım kullanması bile bir eksidir , android belki ama o da suan için yetersiz

Apple iPhone OS'u kullandırttı da HTC kullanmadı değil mi?

Fanatiklikten yaftadan bahsediyorsunuz ama en iyi sekilde sizin bunu yaptığınız htc-apple davasında gelip symbian daha iyidir dememizden belli

Siz gösterdikten sonra değiştirebilirim (!) diye ekran görüntüsü ile bu başlık altında "Symbian iyidir" dediğim yeri gösterebilir misiniz? Gösteremiyorsanız artık susar mısınız?

klavyesiz iphone umla yazdım hiç de zorlanmadım

Olabilir, bu herkesin aynı şeyi yaşayacağını göstermez. Ben de yukarıdaki tüm yazıyı T9'la yazabilirim ve sizin gibi zorlanmadığımı iddia edebilirim ama yine bu herkes için geçerli olacak anlamına gelmez.
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Erasmus78 9 yıl
@Gecebekcisi
Şimdi sıra donanımsal yaklaşımda. Sadece ama sadece tek formu (tuşsuz kocaman dokunmatik ekran) bulunan bir ürün ile hemen hemen her formda (tuşlusu tuşsuzu, dokunmatiği klasiği) ürünü bulunan bir markanın ürünleri arasındaki fark: "Kullanıcının beklentilerine, önceliklerine ve cihazı kullanım amacına göre tercih özgürlüğü"dür. Burdan yola çıkıp size 3 değil 30 tane bile fark sunulabilinir.

Doğru mu anladım? HTC "iş telefonu" yapan şey çeşitliliği mi? Bu mu yani cevabın?
Evet hemen hemen her işletim sisteminin üç aşağı beş yukarı aynı işlemleri yapabilen cihazı var. Ancak sonuçta bir de genel performans ortalaması diye bir şey var. iPhone'u bu denli başarı kılan da bu genel performans başarımıdır. Yani yüksek performans ile kullanılamayan 10 özellik yerine tam performans ile kullanılan 5 özellik. Felsefe bu!
iPhone'u özellik bakımında ezip geçen yüzlerce model gördük belki de. Hangisini saysam bilemiyorum. Dolayısıyla iPhone'dan çok daha kaslı cihaz yaparak, onu geçmenin mümkün olmadığı ve olamayacağı defalarca kez kanıtlandı. En son kanıt ise 2009 Nokia'nın tüm dokunmatik modellerinin (ki bunların içinde iPhone'un üçte biri fiyata satılna bir çok model var) toplam satış adedi 22 milyon civarı iken, iPhone'un satış adedi 25 milyon civarındadır. Sorsan N97 bile özellik olarak iPhone'u ezer geçer!
"Sizin iPhone'dan alabildiklerinizi, herkesin farklı beklentilerden dolayı alamayacağını, alsa da aldıklarının onlara yetmeyebileceğini veya uymayabileceğini kabullenebilseniz böyle yalnızca iPhone ve dolayısıyla kendi tercihleriniz odaklı, sığ davranmayı bırakacaksınız ama nerdeee.."

Bu saçma sapan paragrafı neden yazdığınıza dair hiç bir fikrim yok. Muhtemeln Apple nefretinizden kaynaklanıyor.
Kim burada "İş veya başka bir şey için iPhone alınmalı!" dedi ki böyle abuk sabuk bir tespitte bulundunuz?
Sen soruyu anlamadın galiba?
Hani yukarıda vatandaşı biri: "iş için HTC, eğlence için iPhone" demiş ya?
Senin alıntıladığım saçma sapan son paragrafın bu arkadaşa ne güzel "cuk" diye oturdu değil mi?
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GeceBekcisi 9 yıl
Doğru mu anladım? HTC "iş telefonu" yapan şey çeşitliliği mi? Bu mu yani cevabın?

Evet. Bugüne dek hiç çalışmadıysanız bunu anlamanız zor, çalışıp çalışmadığınızı da bilmiyorum ama hiç iş kullanıcısı gibi durmadığınız da ortada; o yüzden iki tane örnekle açıklayayım.

İş amaçlı kullanıcıların çoğunun mail yazmayı bırakın sms yazmak için bile dokunmatik ekrana güvenmediği ve fiziksel klavyeyi tercih ettiği bilinen bir gerçek. iPhone metin girişi için yalnızca ekranını sunarken HTC ekranı ve/veya fiziksel klavyeyi sunan modellere sahip.

Hiç iPhone şartı koşan IT departmanı görmedim ama WM/Blackberry şartı koşan IT departmanını çok gördüm. iPhone tek bir işletim sistemine sahipken HTC birden çok işletim sistemi ile birden çok kullanıcı tipine hitap etmeye çalışıyor.

İşte tam da bu (ve saymadığım diğer) sebepler yüzünden HTC'nin sunduğu göreceli çeşitlilik iş kullanıcısı için önemli bir faktör oluyor.

Evet hemen hemen her işletim sisteminin üç aşağı beş yukarı aynı işlemleri yapabilen cihazı var. Ancak sonuçta bir de genel performans ortalaması diye bir şey var. iPhone'u bu denli başarı kılan da bu genel performans başarımıdır. Yani yüksek performans ile kullanılamayan 10 özellik yerine tam performans ile kullanılan 5 özellik. Felsefe bu!

Genel performans dediğiniz şey yine kullanıcının tercihleri, öncelikleri ve kullanım amacına göre şekillenir. iPhone, kullanıcısının kullanmadığı özelliklerde (bir iş kullanıcısı açısından konuşuyorsak örneğin müzik başarımı, video başarımı, oyun başarımı vs) mükemmelse ve kullanıcısının kullandığı özelliklerde başarısızsa (bir iş kullanıcısı açısından konuşuyorsak örneğin push mail, multitasking, her yerde bulunabilen standart USB arabirimi vs) iPhone bu kullanıcı için sıfırdır, sıfır. Bunu gerçekten anlayamıyor musunuz?

iPhone'u özellik bakımında ezip geçen yüzlerce model gördük belki de. Hangisini saysam bilemiyorum. Dolayısıyla iPhone'dan çok daha kaslı cihaz yaparak, onu geçmenin mümkün olmadığı ve olamayacağı defalarca kez kanıtlandı.

Evet, iPhone gibi eğlence odaklı bir cihazın başarımını geçmek için daha kaslı değil daha eğlenceli bir cihaz üretmek gerek.

Ama sonuçta eğlence odaklı bir cihazdan bahsediyoruz, şayet odağımız farklıysa (kullanıcının tercihleri, öncelikleri ve kullanım amacı farklıysa) iPhone zaten geçilesi bir yerde olmayabilir ve o zaman kas önemli olabilir. Bunu da gerçekten anlayamıyor musunuz?

En son kanıt ise 2009 Nokia'nın tüm dokunmatik modellerinin (ki bunların içinde iPhone'un üçte biri fiyata satılna bir çok model var) toplam satış adedi 22 milyon civarı iken, iPhone'un satış adedi 25 milyon civarındadır. Sorsan N97 bile özellik olarak iPhone'u ezer geçer!

Satış rakamları neyi gösterir? Hangisinin daha güzel bir cihaz olduğunu mu? Hangisinin daha çok reklamının yapıldığını mı? Hangisinin çok daha fazla operatör desteği gördüğünün mü? Hangisinin daha çok doymuş hangisinin daha çok bakir pazarlarda satıldığının mı? Yoksa hepsinin mi?

Bu saçma sapan paragrafı neden yazdığınıza dair hiç bir fikrim yok. Muhtemeln Apple nefretinizden kaynaklanıyor.

Neden herkesin dünyaya ya da bir ürüne bakışını ve ondan beklentilerinin saçma sapan bir şekilde kendinizinki gibi olması gerektiğini düşündüğünüze dair hiç bir fikrim yok. Muhtemelen Apple'ı eleştiren herkesi Apple'dan nefret etmekle yaftalayacak kadar dar görüşlü olmanızdan kaynaklanıyor.

Kim burada "İş veya başka bir şey için iPhone alınmalı!" dedi ki böyle abuk sabuk bir tespitte bulundunuz?

"iş için HTC, eğlence için iPhone" diyen kişinin kişisel görüşünü olgunca "evet, herkesin tercihleri, beklentileri, öncelikleri ve kümülatif görüşü farklıdır; benim ki de budur" diyerek saygıyla karşılamaktansa çocukça "Yahu neymiş HTC yi iş telefonu yapıp iPhone'u oyuncak yapan?" diyerek karşıladığınız (hatta resmen savunmaya geçtiğiniz) için o tesbitte bulundum ve hala daha da yanıldığımı gösteremediniz.

Sen soruyu anlamadın galiba?

Anladım, hem de gayet iyi anladım; siz hiç haybeye kafa yormayın bunlara.

Hadi şimdi gidip biraz iPhone'unuz ile eğlenin ki biz de burda konuyu iPhone-diğer markalar çekişmesine döndürmeden herkesin tercihlerine saygı gösterip rahat rahat asıl konu olan patent davası hakkında konuşmaya devam edebilelim.
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DSGNRY 9 yıl
İphone os 4.0 gelsin de az kaldı o zaman göreceğim ben kimin neresi tutuşuyor :))))
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DSGNRY 9 yıl
O apple sever sen nokLa seversin su sony sever ne fark eder ki?! Ayrıca htc ile apple arasındaki bir olayda neden Nokia nin patentlerini çaldı gibi saçma anlamsız ve saygisiz yorumlar yapılıyor herkes sevdiği cihazı kullanmakta ozgurdur ancak kendinize gelmenizi öneririm 30-40 yıllık firmalara açıkça hırsız diyorsunuz ki bu da suça- iftiraya girer. Multitoch u kimin bulduğu değil kullanıcı için kimin sunduğu önemli olmalidir , % 1 Pazar payı olan apple sundu, %30 Pazar payı olan Nokia keyfi takılıyor elin çinlisi tv bile koydu nokia çift hatli bile yapmıyor kizacaksaniz buna ve siz Nokia severleri ilgilendiren başlıkta kızın .! Böyle gerilim yaratmanın seviyeyi düşürmenin alemi yok.
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GeceBekcisi 9 yıl
DSGNRY

O apple sever sen nokLa seversin su sony sever ne fark eder ki?! Ayrıca htc ile apple arasındaki bir olayda neden Nokia nin patentlerini çaldı gibi saçma anlamsız ve saygisiz yorumlar yapılıyor herkes sevdiği cihazı kullanmakta ozgurdur ancak kendinize gelmenizi öneririm 30-40 yıllık firmalara açıkça hırsız diyorsunuz ki bu da suça- iftiraya girer. Multitoch u kimin bulduğu değil kullanıcı için kimin sunduğu önemli olmalidir , % 1 Pazar payı olan apple sundu, %30 Pazar payı olan Nokia keyfi takılıyor elin çinlisi tv bile koydu nokia çift hatli bile yapmıyor kizacaksaniz buna ve siz Nokia severleri ilgilendiren başlıkta kızın .! Böyle gerilim yaratmanın seviyeyi düşürmenin alemi yok.

Ne demek istediğimi zerre kadar anlamamışsınız, mesajımı uykuluyken filan mı okudunuz?
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