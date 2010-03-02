Apple: HTC, patentli teknolojilerimizi ihlal etti

Adı hazırladığı ürünler kadar patent davalarıyla da sık sık gündeme gelen Apple, akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli HTC firmasına karşı hukuki süreç başlatıyor. Amerikan Uluslararası Ticaret Komisyonuna şikayette bulunan Apple, HTC'yle ilgili iddialarını Delaware mahkemesine de taşıdı. Firmanın iddiasına göre HTC, kullanıcı arayüzü ve donanımla ilgili 20 patentli Apple teknolojisini ihlal etmiş durumda. Konuyla ilgili açıklama yapan Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, "Arkamıza yaslanabilir ve rakiplerimizin, teknolojilerimizi nasıl çaldığını izleyebilir veya birşeyler yapmaya karar verebiliriz ki biz birşeyler yapmaya karar verdik." dedi. Jobs açıklamasının devamında "Bizce rekabet sağlıklı olmalı, rakiplerimiz kendi teknolojilerini yaratmalı, bizimkileri çalmamalı." ifadelerini kullandı.
HTC ve Android tabanlı telefonlarını, kendi teknolojilerini çalmakla suçlayan Apple'ın, HTC ürünlerine ithalat yasağı isteyebileceği belirtilirken, davanın nasıl sonuçlanacağı şimdiden merakla konusu olmuş durumda.
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İyi de neden Mart'ın konusunu hortlattın bunu yazmak için?
Hmmm. Yani size göre iPhone'un "İş cihazı" olmasını engelleyen şey görüntülü konuşma.. Zira yukarıda saydıklarınızdan sadece görüntülü konuşmayı yapamazsınız iPhone ile.
Şunu bilirim abd de mahkemelik olmuşsa bir ürün kesin pazar payı savaşı veya apple ın satışlarında htc den kaynaklanan bir düşüşten dolayı olmuştur.Mahkemenin yapıldığı yerde güzelmiş Delaware (dalavere) :=))
Gelin Yapı Kredi Plaza'ya iPhone'a mail anında nasıl düşüyormuş göstereyim! Boş konuşmayı sevmem!
Gelin Yapı Kredi Plazaya; tek tek sayalım E serisi Nokia'ları, HTC'nin tüm modellerini ve iPhone'ları. Boş konuşmanın faydası yok!
İş kuleleri de olur, orada da çok çevrem vardır. Bekliyorum. Bakalım kim oturduğu yerden sıkıyormuş bi görelim!
Hırs yaptım ben; Detaylar için PM den görüşelim! Yapalım bu sayım işini. Zira sayım bittikten sonra suratınızın ifadesini görmek için sabırsızlanıyorum. Hani çekiniyorsanız eğer, sadece Yapı Kredi Plazayı saysak da olur.
Blackberry konusunda haklısınız. Ama HTC ve Nokia konusunda feci şekilde yanılıyorsunuz. Ayrıca Blackberry'nin tercih edilmesinin nedeni tuşları değil BES ve BİS servisidir. Ancak Blackberry bu servisleri için para talep etmeye devam ederse bu hakim konumunu kaybedecek. Çünkü bu servisler bedava verilmeye başlandı.
Diyelim ki iPhone oyuncak, BlackBerry iş telefonu, HTC'de iş dünyasına yönelik cihazlar yapıyor, eğlence ile pek alakası yok.
Ee geriye kalan Nokia, Samsung, LG vs ne oluyor
iPhone eğlence ağırlıklı diye oyuncak demek çok garip gerçekten:) Eğlence cihazı ayrı şey oyuncak ayrı şey
Yani bunu söyleyen arkadaş ya hayatında hiç eğlenmiyor yada eğlenmek için oyuncaklarla oyunuyor
One göre eğlendiren herşey oyuncak sanırım
Neyse neyse boşverin. Konuyu biraz yumuşatayım dedim
Tamam arkadasım sen haklısın biz çocukluğumuza doyamadik oyuncak kullanıyoruz zoruna gitmesin bu bizim tercihimiz hatta oyuncağın yanında N79 ve iphone killer olan 5800 da kullanıyorum bir de samsung var 5212 çift hatli o da "donanım devi" en berbati iphone hepsi killer maşallah :))))
basarılarının devamını diyorum ben ve dünyadaki 50 milyon insan oyuncak severiz :)))
Bu şekilde lafı kıvırmaktansa inkar ettiğimi iddia ettiğiniz ifademi gösterin;
haklıysanız aleni bir şekilde özür dileyeceğim,
haksızsanız siz dileyecekseniz.
Yok öyle "çamur at izi kalsın".
Çekmecemde duran N95 imin Symbian'ının iyi olduğunu söylüyor, sanki hiçbirimiz iş dünyasında değilmişiz gibi bilmiş bilmiş klonuşuyor :)
geçiniz.
Böyle bir gerçek yok! Bunu sen uyduruyorsun. Ya da öyle olmasını istiyorsun. Zira dediğin gibi olsa idi Dokunmatik panele sahip telefonların pazar payı çığ gibi büyümezdi! Bu iş dünyasında da geçerli elbette. HTC nin ürün gamının çoğu dokunmatik panelli cihazlardan oluşuyor ve giderek oranları artıyor. Olay sizin sandığınız (olmasını istediğiniz) gibi değil. Size tavsiyem Maslak veya Levent'teki plazaları bir gezin; araştırma yapıyorum ayağına. Kaç kişi de HTC kaç kişide iPhone kaç kişide Nokia görüceksini bakalım. Eğer iPhone, HTC ve Nokia'nın (Nokia'nin E serisi) toplamından daha fazla değilse hiç bir şey bilmiyorum ben. Hele hele HTC'nin 15-20 katından fazla çıkacağından adım gibi eminim.
Genel performans derken ben herşeyi dahil ettim. "Genel" in sözlük anlamına bakmanızı tavsiye ediyorum!
Ayrıca Pushmail iPhone'da vardır. Bari biraz araştırarak eleştirin. iPhone düşmanlığı gözünüzü kör etmesin!
Dediğim gibi size Maslak ve Levent plazalarını dolaşıp sırf iş için iPhone tercih edenlerin sayısını tespit etmenizi şiddetle öneriyorum. Böyle sadece havanda su döversiniz. İş için cihazlar üreten HTC nin sefil durumunu gözler önüne sermiş olursunuz.
Böyle düşündüğümü nereden çıkardınız? Ben HTC yi iş cihazı yapıp, iPhone'u oyuncak yapan unsurları öğrenmek istedim. Henüz bir şey göremedim. Gösteremediniz.
Zerre kadar bir şey anladığınız yok!
İş hayatının içindeki bir insan olarak bunu deneyimlerime dayanarak söylüyorum, ama deneyimlerimi size yaşatamayacağım için sizi inandırmam pek mümkün değil haklısınız. Ama ıspat isterseniz...
"İş hayatı için vazgeçilmez" ilan edilen Blackberry'ler hep dokunmatik ekranlıydı da normal kullanıcıların da ilgisini çekmek için yeni yeni fiziksel tuşlar eklediler, değil mi? Yoksa bu işin aslı "Blackberry'ler hep fiziksel tuşlara sahipti de normal kullanıcıların da ilgisini çekmek için yeni yeni dokunmatik ekran eklediler" şeklinde miydi?
Karından konuşmaktansa iş dünyasında dokunmatik panele sahip cihazların pazar payının çığ gibi büyüdüğünü ıspatlayan bir veriyi ortaya koymanızı isterdim. Gösteremezseniz iş dünyasının (çoğunlukla) dokunmatik olmayan cihazı Blackberry'nin yıl üstüne yıl, çeyrek üstüne çeyrekte pazar payını büyüttüğünü size herhangi bir araştırma şirketinin verileri gösterebilir, Google'da gezinmekte serbestsiniz.
Merak etmeyin, bahsettiğiniz yerlerde işlerim (ve öncesinde okulum) gereği sık sık bulunuyorum ve gördüğüm şey, insanlarda mantar gibi Blackberry ve Nokia E71/E63 vs olduğu.
İş kullanıcılarından konuşurken birden bire neden genelden konuşma ihtiyacı duyduğunuzu anlayamıyorum.
Ayrıca evet, aynı sözlüğe baktığımızda kendi tercihlerinizi genele yaymanın ne olduğu da yazıyor ama forum kuralları gereği burada yazamıyorum.
iPhone ne zamandan beri multitasking destekliyor ki notification harici realtime push mail alabilsin? Hadi onu geçtim, ekranın ışığı söner sönmez VoIP uygulamasını kapatıp çağrıyı düşüren bir cihaz ne zamandan beri (masraflarını kısmak için sürekli VoIP/SIP kullanan) iş dünyasına gerçekten hitap edebilir bir cihaz oldu ki?
Yukarıda cevabımı verdim. HTC eskiden Windows Mobile içeren modelleri sayesinde durumu kurtarırken bugün Blackberry ve Nokia E serisi cihazlar yüzünden iş dünyasında eskisi kadar esamesi okunmayan, ama yine de iş odaklı kullanımda iPhone'dan daha çok tercih edilen bir marka.
Dikkatinizi çekerim, iş dünyasında iPhone yok demiyorum. Blackberry ve E serisi cihazların yanında minör bir oyuncu oluyor diyorum.
At gözlüğünüzü çıkartırsanız görürsünüz, bu konuda yapabileceğim birşey yok.
Tabi tabi... Hiç birşeyden anlamadığım için bu 3641 mesajın en az %70'i bu forumdaki insanların sorunlarına çözüm üretmek için yazılmadı ve işe yaradıkları için karşılığında teşekkür almadı da sizin gibi kullandığım markayı övmek için yazıldı.. Evet evet...
Simdi ;
Nokia en az 15 yıldır telefon yapıyor apple 3 yıl bile olmadı
her çıkan "amiral gemisi" battı iphone hala zirvede
2,5 yıllık telefon Nokia yi ciddi anlamda sarstı ki bunu herkes kabulleniyor
Sizin her cümleniz doğru olabilir iphone un eksikleri de doğru ama symbian iphone os dan iyidir gibi bir cümle kurulduktan sonra yorumlarınızın " okunmaya degmeyecegini" anlamak çok zor olmasa gerek.
2,5 yıldır ne "killer" lar ne " gemiler" battı da Flash i olmayan onde kamerası olmayan apple "oyuncağını" GECEMEDİ EZEMEDİ YOK EDEMEDİ
evet amacı para kazanmak olan bir sirketin tabii ki ilk hedefi "sattığı cihaz adedidir" sizin benim gibi " klavye , mouse , öndeki kamera vs değil "
sadece bir yazilimla on milyar şarkı satıyorsanız siz amacı para kazanmak olan bir şirket olarak başarılısınız !
Ovi de neden böyle bir basarı yok , 2010 yılında neden hala 3,2 kamera koyup isemci hizlandirilip "insanlar kandiriliyor?"
apple hiç ben bunu yapacak diye iddia etmiş değil "ben bunu yaptım istersen al" diyen bir firma
Htc nin Microsoft gibi hantal bir yazılım kullanması bile bir eksidir , android belki ama o da suan için yetersiz
Fanatiklikten yaftadan bahsediyorsunuz ama en iyi sekilde sizin bunu yaptığınız htc-apple davasında gelip symbian daha iyidir dememizden belli
klavyesiz iphone umla yazdım hiç de zorlanmadım ;))
Ee? Yani? Sonuçta o telefonu da Nokia'nın teknolojilerini kullanıp üstelik lisansını da ödemeden yapıyor mu yapmıyor mu?
Nokia'nın son "amiral gemisi" N900'dür ve batmış bir cihaz değildir, aksine kullanıcının tercihleri öncelikleri ve kullanım amacına göre iPhone'u ezip geçtiği çok yer vardır.
Nokia'nın son 3 yıllık gidişatına baktığımızda görülen değişimin içerisinde iPhone'un payı elbet vardır ancak maalesef sizin zannettiğiniz kadar büyük değildir. Sizin yanılgınızı doğru kabullenenler de sadece at gözlüğü ile bakanlardır, bakış açısı dar olanlardır.
Her ne kadar bodozlama Symbian'ın iPhone OS'tan daha iyi olduğunu gerekçeleri ve bu gerekçelerin geçerli olduğu hedef kitleyi göstermeden, bodozlama ifade etmemiş olsam da (yanıldığınızı görmek isterseniz mobil işletim sistemleri rehberimde yazdıklarımı bir daha okuyabilirsiniz) önemli değil, çünkü siz zaten iPhone OS'un Symbian'dan daha iyi olduğunu gerekçeleri ve bu gerekçelerin geçerli olduğu hedef kitleyi göstermeden, bodozlama savunuyorsunuz; bu durumda asıl sizin yorumlarınız okunmaya değmeyecek yorumlar oluyorlar ama maalesef duygusal davranıp bunun farkına varamıyorsunuz.
Doğrudur, isveç çakıları ile oyuncakları geçemezsiniz, farklı kategorilerde birinci olursunuz.
Bunun konumuzla alakası nedir? Ayrıca sizin gibi düz mantıklı kullanıcılar da görüldüğü üzere bununla övünürler, öyle mi? Bağcıyla bir ortaklığınız yoksa amacınız sadece üzüm yemek olsun, bağcıyı pohpohlamak değil...
Eee, bundan size ne? Apple hisseniz mi var?
1. Nokia Apple kadar küçük bir idare takımına sahip olmadığı ve bu nedenle şirket içi bürokrasinin engellerine en çok takılan firma olduğu için
2. Nokia Apple'dan farklı olarak temelde bir yazılım firması değil donanım firması olduğu için
Sanki biz bunu savunduğunuz Apple'dan 2009 yılında iPhone 3GS ile görmüştük. Bu durumda kimi neden savunduğunuzu anlamak imkansız.
Peki madem Apple melek firma, hangi şeytan firma bunu demeyip kullanıcıların şakağına silah dayayım "ben bunu yaptım sıkıysa alma" diyormuş merak ediyorum...
Apple iPhone OS'u kullandırttı da HTC kullanmadı değil mi?
Siz gösterdikten sonra değiştirebilirim (!) diye ekran görüntüsü ile bu başlık altında "Symbian iyidir" dediğim yeri gösterebilir misiniz? Gösteremiyorsanız artık susar mısınız?
Olabilir, bu herkesin aynı şeyi yaşayacağını göstermez. Ben de yukarıdaki tüm yazıyı T9'la yazabilirim ve sizin gibi zorlanmadığımı iddia edebilirim ama yine bu herkes için geçerli olacak anlamına gelmez.
Doğru mu anladım? HTC "iş telefonu" yapan şey çeşitliliği mi? Bu mu yani cevabın?
Evet hemen hemen her işletim sisteminin üç aşağı beş yukarı aynı işlemleri yapabilen cihazı var. Ancak sonuçta bir de genel performans ortalaması diye bir şey var. iPhone'u bu denli başarı kılan da bu genel performans başarımıdır. Yani yüksek performans ile kullanılamayan 10 özellik yerine tam performans ile kullanılan 5 özellik. Felsefe bu!
iPhone'u özellik bakımında ezip geçen yüzlerce model gördük belki de. Hangisini saysam bilemiyorum. Dolayısıyla iPhone'dan çok daha kaslı cihaz yaparak, onu geçmenin mümkün olmadığı ve olamayacağı defalarca kez kanıtlandı. En son kanıt ise 2009 Nokia'nın tüm dokunmatik modellerinin (ki bunların içinde iPhone'un üçte biri fiyata satılna bir çok model var) toplam satış adedi 22 milyon civarı iken, iPhone'un satış adedi 25 milyon civarındadır. Sorsan N97 bile özellik olarak iPhone'u ezer geçer!
Bu saçma sapan paragrafı neden yazdığınıza dair hiç bir fikrim yok. Muhtemeln Apple nefretinizden kaynaklanıyor.
Kim burada "İş veya başka bir şey için iPhone alınmalı!" dedi ki böyle abuk sabuk bir tespitte bulundunuz?
Sen soruyu anlamadın galiba?
Hani yukarıda vatandaşı biri: "iş için HTC, eğlence için iPhone" demiş ya?
Senin alıntıladığım saçma sapan son paragrafın bu arkadaşa ne güzel "cuk" diye oturdu değil mi?
Evet. Bugüne dek hiç çalışmadıysanız bunu anlamanız zor, çalışıp çalışmadığınızı da bilmiyorum ama hiç iş kullanıcısı gibi durmadığınız da ortada; o yüzden iki tane örnekle açıklayayım.
İş amaçlı kullanıcıların çoğunun mail yazmayı bırakın sms yazmak için bile dokunmatik ekrana güvenmediği ve fiziksel klavyeyi tercih ettiği bilinen bir gerçek. iPhone metin girişi için yalnızca ekranını sunarken HTC ekranı ve/veya fiziksel klavyeyi sunan modellere sahip.
Hiç iPhone şartı koşan IT departmanı görmedim ama WM/Blackberry şartı koşan IT departmanını çok gördüm. iPhone tek bir işletim sistemine sahipken HTC birden çok işletim sistemi ile birden çok kullanıcı tipine hitap etmeye çalışıyor.
İşte tam da bu (ve saymadığım diğer) sebepler yüzünden HTC'nin sunduğu göreceli çeşitlilik iş kullanıcısı için önemli bir faktör oluyor.
Genel performans dediğiniz şey yine kullanıcının tercihleri, öncelikleri ve kullanım amacına göre şekillenir. iPhone, kullanıcısının kullanmadığı özelliklerde (bir iş kullanıcısı açısından konuşuyorsak örneğin müzik başarımı, video başarımı, oyun başarımı vs) mükemmelse ve kullanıcısının kullandığı özelliklerde başarısızsa (bir iş kullanıcısı açısından konuşuyorsak örneğin push mail, multitasking, her yerde bulunabilen standart USB arabirimi vs) iPhone bu kullanıcı için sıfırdır, sıfır. Bunu gerçekten anlayamıyor musunuz?
Evet, iPhone gibi eğlence odaklı bir cihazın başarımını geçmek için daha kaslı değil daha eğlenceli bir cihaz üretmek gerek.
Ama sonuçta eğlence odaklı bir cihazdan bahsediyoruz, şayet odağımız farklıysa (kullanıcının tercihleri, öncelikleri ve kullanım amacı farklıysa) iPhone zaten geçilesi bir yerde olmayabilir ve o zaman kas önemli olabilir. Bunu da gerçekten anlayamıyor musunuz?
Satış rakamları neyi gösterir? Hangisinin daha güzel bir cihaz olduğunu mu? Hangisinin daha çok reklamının yapıldığını mı? Hangisinin çok daha fazla operatör desteği gördüğünün mü? Hangisinin daha çok doymuş hangisinin daha çok bakir pazarlarda satıldığının mı? Yoksa hepsinin mi?
Neden herkesin dünyaya ya da bir ürüne bakışını ve ondan beklentilerinin saçma sapan bir şekilde kendinizinki gibi olması gerektiğini düşündüğünüze dair hiç bir fikrim yok. Muhtemelen Apple'ı eleştiren herkesi Apple'dan nefret etmekle yaftalayacak kadar dar görüşlü olmanızdan kaynaklanıyor.
"iş için HTC, eğlence için iPhone" diyen kişinin kişisel görüşünü olgunca "evet, herkesin tercihleri, beklentileri, öncelikleri ve kümülatif görüşü farklıdır; benim ki de budur" diyerek saygıyla karşılamaktansa çocukça "Yahu neymiş HTC yi iş telefonu yapıp iPhone'u oyuncak yapan?" diyerek karşıladığınız (hatta resmen savunmaya geçtiğiniz) için o tesbitte bulundum ve hala daha da yanıldığımı gösteremediniz.
Anladım, hem de gayet iyi anladım; siz hiç haybeye kafa yormayın bunlara.
Hadi şimdi gidip biraz iPhone'unuz ile eğlenin ki biz de burda konuyu iPhone-diğer markalar çekişmesine döndürmeden herkesin tercihlerine saygı gösterip rahat rahat asıl konu olan patent davası hakkında konuşmaya devam edebilelim.
Ne demek istediğimi zerre kadar anlamamışsınız, mesajımı uykuluyken filan mı okudunuz?