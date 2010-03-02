Apple: HTC, patentli teknolojilerimizi ihlal etti

Adı hazırladığı ürünler kadar patent davalarıyla da sık sık gündeme gelen Apple, akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli HTC firmasına karşı hukuki süreç başlatıyor. Amerikan Uluslararası Ticaret Komisyonuna şikayette bulunan Apple, HTC'yle ilgili iddialarını Delaware mahkemesine de taşıdı. Firmanın iddiasına göre HTC, kullanıcı arayüzü ve donanımla ilgili 20 patentli Apple teknolojisini ihlal etmiş durumda. Konuyla ilgili açıklama yapan Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, "Arkamıza yaslanabilir ve rakiplerimizin, teknolojilerimizi nasıl çaldığını izleyebilir veya birşeyler yapmaya karar verebiliriz ki biz birşeyler yapmaya karar verdik." dedi. Jobs açıklamasının devamında "Bizce rekabet sağlıklı olmalı, rakiplerimiz kendi teknolojilerini yaratmalı, bizimkileri çalmamalı." ifadelerini kullandı.

HTC ve Android tabanlı telefonlarını, kendi teknolojilerini çalmakla suçlayan Apple'ın, HTC ürünlerine ithalat yasağı isteyebileceği belirtilirken, davanın nasıl sonuçlanacağı şimdiden merakla konusu olmuş durumda.