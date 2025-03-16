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    Elon Musk ve OpenAI arasındaki dava hızlandırılmış yargılama sürecine girdi

    Elon Musk ve OpenAI, OpenAI’ın kâr amacı güden bir yapıya geçişiyle ilgili devam eden davanın Aralık ayında görülmesi için hızlandırılmış bir yargılama süreci konusunda anlaştı.
    Elon Musk ve OpenAI arasındaki dava hızlandırıldı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk ve OpenAI, yapay zeka araştırma şirketinin kâr amacı güden bir yapıya dönüşmesine ilişkin davada hızlandırılmış yargılama sürecine geçilmesi konusunda anlaştı. ABD’nin Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde devam eden davada, taraflar Aralık ayında hızlandırılmış bir duruşma talep etti ve bu talep geçtiğimiz günlerde resmen kabul edildi.

    OpenAI’ın kurucu ortaklarından biri olan Elon Musk, şirketin kuruluş amacından saparak kâr odaklı hale geldiğini savunarak 2024 yılında OpenAI ve CEO’su Sam Altman’a karşı dava açmıştı. Musk, OpenAI’ın yapay zekâ teknolojisini insanlığın faydasına olacak şekilde geliştirmek yerine büyük teknoloji şirketlerine finansal kazanç sağlamak amacıyla hareket ettiğini öne sürüyor. Öte yandan OpenAI ve Altman, Musk’ın iddialarını reddediyor ve Musk’ın asıl amacının kendi şirketi xAI’ın rekabet avantajını artırmak olduğunu belirtiyor.

    Musk ve OpenAI arasındaki çekişme derinleşiyor

    Mahkeme, geçtiğimiz günlerde Musk’ın OpenAI’ın kâr amacı güden bir yapıya geçiş sürecini durdurma talebini reddetti. Ancak dava sürecinin hızlandırılarak sonbaharda görülmesine karar verildi. OpenAI, mahkemenin bu kararını memnuniyetle karşıladığını belirten bir blog yazısı yayımladı.

    OpenAI, hızla büyüyen yapay zekâ sektöründe rekabet edebilmek için büyük ölçekli yatırımlara ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle şirket yapısının değiştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Geçtiğimiz yıl 6.6 milyar dolarlık bir yatırım alan OpenAI, Japon teknoloji devi SoftBank ile 40 milyar dolarlık yeni bir yatırım turu üzerinde de görüşmeler yürütüyor. Bu yatırım turlarının tamamlanabilmesi için OpenAI’nin mevcut yönetim yapısında değişiklikler yapması gerektiği belirtiliyor.

    Öte yandan Musk, geçtiğimiz haftalarda OpenAI’yi satın almak için 97.4 milyar dolarlık bir teklif sunmuştu. Ancak Altman bu teklife kısa ve net bir yanıt vermişti: “Hayır, teşekkürler.

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