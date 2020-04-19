Apple'ın AirTag isimli izleme cihazının özellikleri sızdırıldı: U1 çipinin gizemi çözüldü

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Apple'ın geliştirmekte olduğu izleme cihazı AirTags'e ait yeni bilgiler paylaşıldı. Fudge (@choco_bit) isimli Twitter kullanıcısının AirTags'e ilişkin aktardığı bilgiler, takip aksesuarının özelliklerini ve çalışma mantığını gözler önüne sererken, iPhone 11 modellerinde karşımıza çıkan U1 çipinin de sır perdesini araladı.

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AirTag etiketlerini kullanabilmek için U1 donanımı şart değil

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde uzamsal farkındalık teknolojisi için Ultra Geniş Bant (U1) Çipi'ne yer veren Apple, bu hamlesiyle AirTags isimli izleme cihazını akıllara getirmişti. Zira son derece hassas konum doğruluğuna sahip bu çipin, AirTags'de de yer alacağı ve AirTags'in yalnızca U1 çipine sahip iPhone'lar ile kullanılacağı tahmin edliliyordu.

Ancak gelen yeni bilgiler, bu iddiaları çürüttü. Öyle ki U1 çipinin, AR (artırılmış gerçeklik) tabanlı konum izleme teknolojisinden istifade edebilmek için kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca U1 çipi bulunmayan iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri de AirTag izleme etiketleriyle çalışabilecek lakin AR izleme özelliğinden yoksun kalacak.

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Üzerinde dahili bir hoparlör bulunacak

Eşyaları bulmayı kolaylaştırmak için üzerinde dahili bir hoparlör bulunduracak olan AirTags, hareketleri algılayabilmesi için de ivmeölçere ev sahipliği yapacak.

Tüm Apple ürünlerinde olduğu gibi AirTags'de de hırsızlara karşı bir güvenlik mekanizması olan etkinleştirme kilidi bulunacak. Bu özellik, etiketlerin kaybolması ya da çalınması halinde başkası tarafından kullanılmasını engelliyor.

Birden fazla renk opsiyonuyla geleceği söylenen Apple AirTags izleme aksesuarının ne zaman tanıtılacağı ise belirsizliğini koruyor.

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