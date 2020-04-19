Kim Nerede? 50 Karsan otonom otobüs geliştiriyor 41 LG yeni nesil akıllı telefon modeli Velvet'in videosunu yayınlandı 34 iPhone 12 Pro Max ilk kez sızdırıldı! Büyüyen ekranı ve küçülen çentiğiyle iPhone 12 Pro Max karşınızda
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın AirTag isimli izleme cihazının özellikleri sızdırıldı: U1 çipinin gizemi çözüldü

    Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı kayıp eşya bulma cihazı AirTag'ın özellikleri ve çalışma mantığı sızdırıldı. Böylece iPhone 11 modellerinde U1 çipinin de gizemi çözülmüş oldu.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    817
    26
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple'ın AirTag isimli izleme cihazının özellikleri sızdırıldı: U1 çipinin gizemi çözüldü
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın geliştirmekte olduğu izleme cihazı AirTags'e ait yeni bilgiler paylaşıldı. Fudge (@choco_bit) isimli Twitter kullanıcısının AirTags'e ilişkin aktardığı bilgiler, takip aksesuarının özelliklerini ve çalışma mantığını gözler önüne sererken, iPhone 11 modellerinde karşımıza çıkan U1 çipinin de sır perdesini araladı. 

    Ayrıca Bkz. "MacBook bataryaları daha uzun ömürlü olacak: iPhone'lardaki pil sağlığı yönetimi MacBook'lara geliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower için fiyat ve tarih belli oldu

    AirTag etiketlerini kullanabilmek için U1 donanımı şart değil

    iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde uzamsal farkındalık teknolojisi için Ultra Geniş Bant (U1) Çipi'ne yer veren Apple, bu hamlesiyle AirTags isimli izleme cihazını akıllara getirmişti. Zira son derece hassas konum doğruluğuna sahip bu çipin, AirTags'de de yer alacağı ve AirTags'in yalnızca U1 çipine sahip iPhone'lar ile kullanılacağı tahmin edliliyordu. 

    Ancak gelen yeni bilgiler, bu iddiaları çürüttü. Öyle ki U1 çipinin, AR (artırılmış gerçeklik) tabanlı konum izleme teknolojisinden istifade edebilmek için kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca U1 çipi bulunmayan iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri de AirTag izleme etiketleriyle çalışabilecek lakin AR izleme özelliğinden yoksun kalacak. 

    Apple'ın AirTag isimli izleme cihazının özellikleri sızdırıldı: U1 çipinin gizemi çözüldü
    Tam Boyutta Gör

    Üzerinde dahili bir hoparlör bulunacak 

    Eşyaları bulmayı kolaylaştırmak için üzerinde dahili bir hoparlör bulunduracak olan AirTags, hareketleri algılayabilmesi için de ivmeölçere ev sahipliği yapacak. 

    Tüm Apple ürünlerinde olduğu gibi AirTags'de de hırsızlara karşı bir güvenlik mekanizması olan etkinleştirme kilidi bulunacak. Bu özellik, etiketlerin kaybolması ya da çalınması halinde başkası tarafından kullanılmasını engelliyor. 

    Birden fazla renk opsiyonuyla geleceği söylenen Apple AirTags izleme aksesuarının ne zaman tanıtılacağı ise belirsizliğini koruyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunuldu: Risk bölgeleri artık cebimizde
    1 gün
    WhatsApp grup çağrılarındaki kişi sınırı genişliyor: Telekonferansların yeni adresi WhatsApp mı olacak?
    2 gün
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 13 dk. yeni yorumcu
    Güvenlikli olamsı çok hoşuma gitti
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. Karsan otonom otobüs geliştiriyor 1 sa. LG yeni nesil akıllı telefon modeli Velvet'in videosunu yayınlandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple'ın AirTag isimli izleme cihazının özellikleri sızdırıldı: U1 çipinin gizemi çözüldü Sonraki OPPO A12 tanıtıldı 3 sa. OnePlus 8 Pro değerlendirme | Çok daha iyi, çok daha pahalı 4 sa. Google, Play Store kurallarını sıkılaştırıyor 5 sa. ASUS 2 Z490 anakartını yanlışlıkla listeledi 6 sa. Binance yakında Ethereum ağına rakip oluyor 7 sa. Oppo Find X2 Lite 5G tanıtıldı 8 sa. Görüntülü sohbetlerinizde arka planınız Star Wars’dan 16 sa. Valorant’ın hile önleme sisteminde açık bulanlara 100 bin dolara kadar para ödülü verilecek 17 sa. Netflix, uzaktan eğitime bazı belgeselleri YouTube’da ücretsiz yayınlayarak destek oldu 18 sa. Türkiye'de tamamen elektrikli ve hibrit otomobil satışları ne durumda? 18 sa. Eskimiş bir haberleşme uydusu, MEV isimli araçla tekrar faaliyete geçirildi 19 sa. OnePlus 8 Lite'ın (OnePlus Z) çıkışı yaza ertelendi 20 sa. Volkswagen yeni Nivus'un kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı 20 sa. Ekmekten probiyotik içecek elde edildi 21 sa. Microsoft, Bing Wallpaper uygulamasını kullanıma sundu 21 sa. Koronavirüs salgınında 18 Nisan tablosu 21 sa. Hangisi alınmalı? "Anker Soundcore Life Q20 incelemesi" 21 sa. AMD’nin B550 yongasetinin çıkış tarihi sızdı 22 sa. Oppo A52'nin teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu 22 sa. Samsung, Galaxy akıllı saatler için bir el yıkama uygulaması başlattı! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunul...
    DonanımHaber
    Video konsollarına ek vergi geliyor
    DonanımHaber
    Yeni Nissan X-Trail'in iç ve dış tasarımı sızdırıldı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Şehir dışındaki aracımı yaşadığım yere en uygun fiyatla nasıl ...
    DH Forum
    Samsung Galaxy S10 Lite [ANA KONU]
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim