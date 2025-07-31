Skechers'dan gizli AirTag bölmeli spor ayakkabı

Find My Skechers
Şirketin reklamında açıklandığı gibi, AirTag tamamen gizli ve konforu hiçbir şekilde etkilemiyor.
Yeni Find My Skechers serisi, 10 yaşındaki çocuklara kadar çeşitli numara, birçok farklı stil ve renk seçeneğiyle geliyor. Spor ayakkabının iç tabanı ve kumaş astarı kaldırıldığında yastıklı orta tabana gömülü, AirTag'i kablosuz iletişimini engellemeden tutan ve koruyan plastik bir bölme ortaya çıkıyor.
Yeni ayakkabı serisinin reklamında ebeveynlerin AirTag'i saklayabilecekleri akıllı, güvenli ve gizli bölme gösteriliyor ve çocuğun ayakkabıya koyulan AirTag'i hissetmeyeceği belirtiliyor. Ayakkabılar makinede yıkanabiliyor ve şu anda 60 dolar civarında satışta. Ürüne Apple AirTag dahil değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: