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    Skechers'dan gizli AirTag bölmeli spor ayakkabı

    Skechers, ebeveynin çocuğunu takip etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış yeni ayakkabısını tanıttı. Find My Skechers, konforu hiçbir şekilde etkilemeyen, gizli AirTag bölmesine sahip.

    Find My Skechers Apple AirTag spor ayakkabı Tam Boyutta Gör
    AirTag, bagaj, cüzdan ve diğer herhangi bir değerli eşyayı takip etmek için kullanılan takip cihazlarının başında geliyor. Şimdi Skechers, ebeveynlerin çocuklarını takip etmelerine yardımcı olacak ayakkabı serisi üretti. Find My Skechers, dahili, gizli AirTag bölmesine sahip yeni ürün serisi.

    Find My Skechers

    Şirketin reklamında açıklandığı gibi, AirTag tamamen gizli ve konforu hiçbir şekilde etkilemiyor.

    Yeni Find My Skechers serisi, 10 yaşındaki çocuklara kadar çeşitli numara, birçok farklı stil ve renk seçeneğiyle geliyor. Spor ayakkabının iç tabanı ve kumaş astarı kaldırıldığında yastıklı orta tabana gömülü, AirTag'i kablosuz iletişimini engellemeden tutan ve koruyan plastik bir bölme ortaya çıkıyor.

    Yeni ayakkabı serisinin reklamında ebeveynlerin AirTag'i saklayabilecekleri akıllı, güvenli ve gizli bölme gösteriliyor ve çocuğun ayakkabıya koyulan AirTag'i hissetmeyeceği belirtiliyor. Ayakkabılar makinede yıkanabiliyor ve şu anda 60 dolar civarında satışta. Ürüne Apple AirTag dahil değil.

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