Skechers'dan gizli AirTag bölmeli spor ayakkabı

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Tam Boyutta Gör AirTag, bagaj, cüzdan ve diğer herhangi bir değerli eşyayı takip etmek için kullanılan takip cihazlarının başında geliyor. Şimdi Skechers, ebeveynlerin çocuklarını takip etmelerine yardımcı olacak ayakkabı serisi üretti. Find My Skechers, dahili, gizli AirTag bölmesine sahip yeni ürün serisi.

Apple AirTag'in yeni özelliğine THY'den destek! 8 ay önce eklendi

Find My Skechers

Şirketin reklamında açıklandığı gibi, AirTag tamamen gizli ve konforu hiçbir şekilde etkilemiyor.

Yeni Find My Skechers serisi, 10 yaşındaki çocuklara kadar çeşitli numara, birçok farklı stil ve renk seçeneğiyle geliyor. Spor ayakkabının iç tabanı ve kumaş astarı kaldırıldığında yastıklı orta tabana gömülü, AirTag'i kablosuz iletişimini engellemeden tutan ve koruyan plastik bir bölme ortaya çıkıyor.

Yeni ayakkabı serisinin reklamında ebeveynlerin AirTag'i saklayabilecekleri akıllı, güvenli ve gizli bölme gösteriliyor ve çocuğun ayakkabıya koyulan AirTag'i hissetmeyeceği belirtiliyor. Ayakkabılar makinede yıkanabiliyor ve şu anda 60 dolar civarında satışta. Ürüne Apple AirTag dahil değil.

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