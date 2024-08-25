AirTag'ler kargo paketlerini çalanları yakalamak için kullanılmaya başlandı

Tam Boyutta Gör Apple AirTag ve diğer izleme cihazları, seyahat ederken bagajı takip etmek için yaygın olarak kullanılıyor. Şimdi popüler olabilecek yeni bir kullanım durumu ortaya çıktı; Kargo paketi hırsızlarını yakalamak için yem olarak kullanılmaya başlandı.

Apple AirTag'in oto hırsızlığında kullanımı yaygınlaştı 4 ay önce eklendi

Apple AirTag ile paket hırsızlarını yakalattı

Santa Barbara County’de yaşayan bir kadın, mahallesinde üst üste yaşanan paket hırsızlığını durdurmak için yaratıcı bir çözüm buluyor. Yine çalınacağından emin olduğundan kendi adresine Apple AirTag takip cihazı içeren bir paket gönderiyor.

Her zamanki gibi paket, posta kutusundan çalınıyor ve kadın bir noktaya kadar hırsızları takip ediyor. Sonrasında yetkililer, AirTag’li paketle birlikte bir düzineden fazla çalınmış başka paketi ele geçiriyor ve olay birden fazla tutuklama ile sonuçlanıyor.

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