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    AirTag'ler kargo paketlerini çalanları yakalamak için kullanılmaya başlandı

    AirTag sahipleri Apple'ın izleme cihazını kullanmanın yeni ve işe yarayan yollarını bulmaya devam ediyor. Apple AirTag, paket hırsızlarını yakalamak için yem olarak kullanılmaya başlandı.
    apple airtag paket hırsızlığı Tam Boyutta Gör
    Apple AirTag ve diğer izleme cihazları, seyahat ederken bagajı takip etmek için yaygın olarak kullanılıyor. Şimdi popüler olabilecek yeni bir kullanım durumu ortaya çıktı; Kargo paketi hırsızlarını yakalamak için yem olarak kullanılmaya başlandı.

    Apple AirTag ile paket hırsızlarını yakalattı

    Santa Barbara County’de yaşayan bir kadın, mahallesinde üst üste yaşanan paket hırsızlığını durdurmak için yaratıcı bir çözüm buluyor. Yine çalınacağından emin olduğundan kendi adresine Apple AirTag takip cihazı içeren bir paket gönderiyor.

    Her zamanki gibi paket, posta kutusundan çalınıyor ve kadın bir noktaya kadar hırsızları takip ediyor. Sonrasında yetkililer, AirTag’li paketle birlikte bir düzineden fazla çalınmış başka paketi ele geçiriyor ve olay birden fazla tutuklama ile sonuçlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 16 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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