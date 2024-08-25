AirTag'ler kargo paketlerini çalanları yakalamak için kullanılmaya başlandı

Apple AirTag ile paket hırsızlarını yakalattı
Santa Barbara County’de yaşayan bir kadın, mahallesinde üst üste yaşanan paket hırsızlığını durdurmak için yaratıcı bir çözüm buluyor. Yine çalınacağından emin olduğundan kendi adresine Apple AirTag takip cihazı içeren bir paket gönderiyor.
Her zamanki gibi paket, posta kutusundan çalınıyor ve kadın bir noktaya kadar hırsızları takip ediyor. Sonrasında yetkililer, AirTag’li paketle birlikte bir düzineden fazla çalınmış başka paketi ele geçiriyor ve olay birden fazla tutuklama ile sonuçlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.