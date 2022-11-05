Apple'ın ticari sırları çalmakla suçladığı çalışanına açtığı dava sonuçlandı

Tam Boyutta Gör Apple, şirketin hassas şirket bilgilerini makaleleri yayınlamak için kullanan bir teknoloji gazetecisine sızdırdığını keşfettikten sonra ilk olarak Mart 2021'de Simon Lancaster'a dava açmıştı. Lancaster, Apple'da on yıldan fazla bir süre çalıştı ve bilgi çaldığı sırada Gelişmiş Malzeme Lideri ve Ürün Tasarım Mimarı olarak görev yapmaktaydı.

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Mahkeme kayıtlarına göre Apple "Apple'da on yıldan fazla bir süredir çalışmasına rağmen, Lancaster, kişisel çıkarlar elde etmek amacıyla Apple'ın hassas ticari sır bilgilerini sistematik olarak yaymak için şirket içindeki konumunu ve güvenini kötüye kullandı. Kıdemini, Apple'ın ticari sırlarını içeren işinin sorumlulukları dışındaki dahili toplantılara ve belgelere erişmek için kullandı ve bu ticari sırları dış medya muhabirine verdi." iddialarıyla Lancaster'i dava etti.

Lancaster, Apple'a tazminat ödeyecek

Lancaster ve ismi açıklanmayan muhabir, Apple'ın şikayetine göre ilk olarak Kasım 2018'de temas kurdu ve iddialara göre Lancaster, yayınlanmamış donanımın ayrıntılarını, duyurulmamış özellik değişikliklerini ve gelecekteki ürün duyurularını muhabirle paylaştı. Apple ayrıca, Lancaster'ın Kasım 2019'da şirketten ayrılmadan hemen önce yeni iş yerine yardımcı olacak gizli belgeleri indirdiğini de iddia etti.

Uzlaşmaya giden taraflar mahkeme kararına göre ise Simon Lancaster, Apple'a açıklanmayan bir miktar para ödeyecek ve mühendislik verilerini, gizli işletme bilgilerini ve piyasaya sürülmemiş ürünlerle ilgili verileri tartışmaktan kaçınacak.

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