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    Apple'ın ticari sırları çalmakla suçladığı çalışanına açtığı dava sonuçlandı

    Teknoloji devi Apple'ın ticari sırları çalıp bir gazeteciyle paylaşmakla suçladığı eski tasarım mimarı Simon Lancaster'a açtığı dava, yakın bir zamanda karara bağlandı.
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    Apple'ın çalışanına açtığı dava sonuçlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, şirketin hassas şirket bilgilerini makaleleri yayınlamak için kullanan bir teknoloji gazetecisine sızdırdığını keşfettikten sonra ilk olarak Mart 2021'de Simon Lancaster'a dava açmıştı. Lancaster, Apple'da on yıldan fazla bir süre çalıştı ve bilgi çaldığı sırada Gelişmiş Malzeme Lideri ve Ürün Tasarım Mimarı olarak görev yapmaktaydı.

    Mahkeme kayıtlarına göre Apple "Apple'da on yıldan fazla bir süredir çalışmasına rağmen, Lancaster, kişisel çıkarlar elde etmek amacıyla Apple'ın hassas ticari sır bilgilerini sistematik olarak yaymak için şirket içindeki konumunu ve güvenini kötüye kullandı. Kıdemini, Apple'ın ticari sırlarını içeren işinin sorumlulukları dışındaki dahili toplantılara ve belgelere erişmek için kullandı ve bu ticari sırları dış medya muhabirine verdi." iddialarıyla Lancaster'i dava etti. 

    Lancaster, Apple'a tazminat ödeyecek

    Lancaster ve ismi açıklanmayan muhabir, Apple'ın şikayetine göre ilk olarak Kasım 2018'de temas kurdu ve iddialara göre Lancaster, yayınlanmamış donanımın ayrıntılarını, duyurulmamış özellik değişikliklerini ve gelecekteki ürün duyurularını muhabirle paylaştı. Apple ayrıca, Lancaster'ın Kasım 2019'da şirketten ayrılmadan hemen önce yeni iş yerine yardımcı olacak gizli belgeleri indirdiğini de iddia etti.

    Uzlaşmaya giden taraflar mahkeme kararına göre ise Simon Lancaster, Apple'a açıklanmayan bir miktar para ödeyecek ve mühendislik verilerini, gizli işletme bilgilerini ve piyasaya sürülmemiş ürünlerle ilgili verileri tartışmaktan kaçınacak.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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