Eski Apple çalışanı şirketi 17 milyon dolar dolandırdı: Apple'dan çalıp Apple'a satmış

Prasad, Apple'ın küresel tedarik zincirinde görev yapıyordu. Kaliforniya Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, sanığın komisyon almak, fazla fatura kesmek, parça çalmak ve şirketin hiç almadığı hizmetler için ödeme yapmasını sağlamak gibi hileli işlemler yaptığını kabul ettiği belirtildi.
Apple'dan çaldığı parçaları paketleyip tekrar Apple'a satıyordu
Soruşturma, Prasad'ın Apple'ı dolandırmak için çoğunlukla şirket tarafından satın alınmış parçaların yeniden satılmasını içeren bir plan kullandığını ortaya çıkardı. Davalı parçaları çalmış ve bir tedarikçiye göndermiş, burada yeniden paketlenerek Apple'a yeni mal olarak satılmış.
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence