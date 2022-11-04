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    Eski Apple çalışanı şirketi 17 milyon dolar dolandırdı: Apple'dan çalıp Apple'a satmış

    Teknoloji devi Apple'ın eski çalışanı şirketi 17 milyon dolar dolandırdı: Komisyon aldı, faturaları şişirdi ve parça çaldı. İşte dolandırıcılığın detayları.     
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    Eski Apple çalışanı şirketi 17 milyon dolar dolandırdı Tam Boyutta Gör
    Eski Apple çalışanı Dhirendra Prasad, teknoloji devini 17 milyon dolar zarara uğratmaktan suçlu olduğunu kabul etti. Mahkemede, 2011'den 2018'e kadar para kazanmak için kullandığı tedarik zinciri dolandırıcılık planlarını ayrıntılı olarak anlattı.

    Prasad, Apple'ın küresel tedarik zincirinde görev yapıyordu. Kaliforniya Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, sanığın komisyon almak, fazla fatura kesmek, parça çalmak ve şirketin hiç almadığı hizmetler için ödeme yapmasını sağlamak gibi hileli işlemler yaptığını kabul ettiği belirtildi.

    Apple'dan çaldığı parçaları paketleyip tekrar Apple'a satıyordu

    Soruşturma, Prasad'ın Apple'ı dolandırmak için çoğunlukla şirket tarafından satın alınmış parçaların yeniden satılmasını içeren bir plan kullandığını ortaya çıkardı. Davalı parçaları çalmış ve bir tedarikçiye göndermiş, burada yeniden paketlenerek Apple'a yeni mal olarak satılmış.

    Eski Apple çalışanı şirketi 17 milyon dolar dolandırdı Tam Boyutta Gör
    Savcı yaptığı açıklamada, "Prasad, 2018'den önce Apple'ı 17 milyon dolardan fazla zarara uğratan hileli planlar yaptığını kabul etti" dedi. 52 yaşındaki Prasad'ın dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak da dahil olmak üzere çeşitli suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Sanık 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Mahkemenin nihai kararı ise önümüzdeki ilkbaharda açıklanacak. Prasad'ın Apple'ın tedarikçileri arasındaki iki ortağına da ayrı suçlamalar yöneltildiği bildirildi.
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 8 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 23 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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