Eski Apple çalışanı şirketi 17 milyon dolar dolandırdı: Apple'dan çalıp Apple'a satmış

Tam Boyutta Gör Eski Apple çalışanı Dhirendra Prasad, teknoloji devini 17 milyon dolar zarara uğratmaktan suçlu olduğunu kabul etti. Mahkemede, 2011'den 2018'e kadar para kazanmak için kullandığı tedarik zinciri dolandırıcılık planlarını ayrıntılı olarak anlattı.

Apple, üst üste onuncu kez dünyanın en değerli markası oldu 22 sa. önce eklendi

Prasad, Apple'ın küresel tedarik zincirinde görev yapıyordu. Kaliforniya Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, sanığın komisyon almak, fazla fatura kesmek, parça çalmak ve şirketin hiç almadığı hizmetler için ödeme yapmasını sağlamak gibi hileli işlemler yaptığını kabul ettiği belirtildi.

Apple'dan çaldığı parçaları paketleyip tekrar Apple'a satıyordu

Soruşturma, Prasad'ın Apple'ı dolandırmak için çoğunlukla şirket tarafından satın alınmış parçaların yeniden satılmasını içeren bir plan kullandığını ortaya çıkardı. Davalı parçaları çalmış ve bir tedarikçiye göndermiş, burada yeniden paketlenerek Apple'a yeni mal olarak satılmış.

Tam Boyutta Gör Savcı yaptığı açıklamada, "Prasad, 2018'den önce Apple'ı 17 milyon dolardan fazla zarara uğratan hileli planlar yaptığını kabul etti" dedi. 52 yaşındaki Prasad'ın dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak da dahil olmak üzere çeşitli suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Sanık 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Mahkemenin nihai kararı ise önümüzdeki ilkbaharda açıklanacak. Prasad'ın Apple'ın tedarikçileri arasındaki iki ortağına da ayrı suçlamalar yöneltildiği bildirildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

Eski Apple çalışanı şirketi 17 milyon dolar dolandırdı