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    Apple’dan Meta Ray-Ban gözlüklerine 2027’de rakip geliyor

    Meta’nın Ray-Ban gözlükleri büyük ilgi görürken teknoloji devi Apple, kendi modelini 2027’de tanıtmayı planlıyor. Peki bu gözlük neler sunacak? İşte bilinen tüm detaylar:

    Apple’dan Meta Ray-Ban gözlüklerine 2027’de rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleriyle başlattığı giyilebilir teknoloji yarışına, birkaç yıl gecikmeli de olsa güçlü bir yanıt vermeye hazırlanıyor. Şirketin tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo’nun açıklamasına göre Apple’ın ilk akıllı gözlüğü 2027 yılının ikinci çeyreğinde seri üretime girecek.

    Apple’ın yeni gözlüğü neler sunacak ve ne zaman gelecek?

    Apple'ın ilk akıllı gözlüğü, temel olarak kullanıcıların fotoğraf ve video çekebilmesini, müzik dinleyebilmesini ve cihazı hem sesle hem de dokunmatik olarak kontrol edebilmesini sağlayacak. Bu da cihazı, telefonlara alternatif bir medya yakalama aracı hâline getirmeyi hedefliyor. Apple’ın cihazında artırılmış gerçeklik (AR) ekranları yer almayacak. Bu açıdan, Meta’nın mevcut Ray-Ban modelleriyle benzer bir çizgide konumlanacak. Ancak Meta'nın bu yıl içinde ekranlı yeni bir versiyon çıkarması beklendiği için Apple bu yarışta bir adım geriden başlayabilir.

    Kuo’nun raporuna göre Apple, kullanıcı deneyimini artırmak adına farklı çerçeve ve malzeme seçenekleri sunmayı planlıyor. Yine de Meta gibi bir gözlük deviyle, örneğin Ray-Ban ya da Oakley ile iş birliğine gidip gitmeyeceği henüz netleşmiş değil. Meta’nın Wayfarer stilini içeren üç farklı Ray-Ban çerçevesiyle sunduğu çeşitlilik, Apple’a ciddi bir rekabet oluşturuyor.

    Kuo, Apple’ın 2027 yılında 3 ila 5 milyon adet arasında bir satış hedeflediğini belirtiyor. Bu tahmin, Apple’ın bu ürün kategorisinde gerçek anlamda bir pazar lideri olma potansiyeline işaret ediyor. Ancak zamanlama açısından bakıldığında, Apple’ın bu yarışa oldukça geç katıldığı ve Meta gibi rakiplerinin her yıl yenilikçi ürünlerle öne çıktığı görülüyor. 

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