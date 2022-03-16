Donanım Haber'de bu akşam Cem Sünbül konuğu, özellikle Apple dünyasının nabzını Almanya'dan tutan içerik üreticisi Özgür Bilge ile canlı yayında markanın son etkinliğini, iOS sürüm 15.4'ü, yurtdışı ile Türkiye'deki teknolojik ürünlerin fiyat farklarını ve çok daha fazlasını konuşuyor. Yayına hepiniz davetlisiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple'ın son dönem ürün ve hizmetlerini konuşuyoruz (Canlı Yayın)