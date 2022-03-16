Apple'ın son dönem ürün ve hizmetlerini konuşuyoruz (Canlı Yayın)

Donanım Haber'de bu akşam Cem Sünbül konuğu, özellikle Apple dünyasının nabzını Almanya'dan tutan içerik üreticisi Özgür Bilge ile canlı yayında markanın son etkinliğini, iOS sürüm 15.4'ü, yurtdışı ile Türkiye'deki teknolojik ürünlerin fiyat farklarını ve çok daha fazlasını konuşuyor. Yayına hepiniz davetlisiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara