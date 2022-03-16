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    Apple'ın son dönem ürün ve hizmetlerini konuşuyoruz (Canlı Yayın)

    Cem Sünbül ve Özgür Bilge bu geceki canlı yayında Apple'ın son dönem ürün ve hizmetlerini konuşuyor.                                                             
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    Donanım Haber'de bu akşam Cem Sünbül konuğu, özellikle Apple dünyasının nabzını Almanya'dan tutan içerik üreticisi Özgür Bilge ile canlı yayında markanın son etkinliğini, iOS sürüm 15.4'ü, yurtdışı ile Türkiye'deki teknolojik ürünlerin fiyat farklarını ve çok daha fazlasını konuşuyor. Yayına hepiniz davetlisiniz.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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