Apple, iPad için batarya değişim programında çığır açıyor

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Apple'ın en çok eleştiri aldığı konulardan biri kullanıcıların değiştiremediği batarya. Kullanıcılarına cihazlarında sunduğu uzun batarya ömrüyle son dönemde batarya teknolojisinde önemli yol kateden Apple, iPad ile satış sonrası destek anlayışında değişikliğe gidiyor.

Apple'ın destek sayfasında yer alan bilgiye göre eğer iPad'in bataryası enerji depolayamayacak kadar kötü durumdaysa Apple normal batarya değişim masrafı karşılığında eski iPad'inizi alıp size yenisini veriyor. Kullanıcıya 99 dolar servis ücreti ve 6,95 dolar taşıma ücretiyle toplam 105,95 dolara malolan bu işlemden önce Apple, kullanıcılara iTunes aracılığıyla bilgilerini yedeklemeyi öneriyor. Çünkü Apple, veri yedekleme işlemini gerçekleştirmiyor.

Apple, yasal olmayan işlemlerin uygulandığı iPad'lerin garanti kapsamı dışında kalacağı için bu değişim kampanyasından yararlanamayacağının altını çiziyor.