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Apple, iPad için batarya değişim programında çığır açıyor

9 yıl
21,7b
1
31
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple, iPad için batarya değişim programında çığır açıyor
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Apple'ın en çok eleştiri aldığı konulardan biri kullanıcıların değiştiremediği batarya. Kullanıcılarına cihazlarında sunduğu uzun batarya ömrüyle son dönemde batarya teknolojisinde önemli yol kateden Apple, iPad ile satış sonrası destek anlayışında değişikliğe gidiyor.

Apple'ın destek sayfasında yer alan bilgiye göre eğer iPad'in bataryası enerji depolayamayacak kadar kötü durumdaysa Apple normal batarya değişim masrafı karşılığında eski iPad'inizi alıp size yenisini veriyor. Kullanıcıya 99 dolar servis ücreti ve 6,95 dolar taşıma ücretiyle toplam 105,95 dolara malolan bu işlemden önce Apple, kullanıcılara iTunes aracılığıyla bilgilerini yedeklemeyi öneriyor. Çünkü Apple, veri yedekleme işlemini gerçekleştirmiyor.

Apple, yasal olmayan işlemlerin uygulandığı iPad'lerin garanti kapsamı dışında kalacağı için bu değişim kampanyasından yararlanamayacağının altını çiziyor.


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61gün 9 yıl
İnternetde ipadin sarjini bozma diye suruyle konu acilacaktir. Hatta program bile olur cydiadan :) %100
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YunTi 9 yıl
Akil var mantik var. Bir pil en azindan 2-3 sene rahat kullanilir. 2-3 sene sonra kim bilir ne cihazlar cikacak. Apple surekli 1.nesil ipad uretcek hali yokya. Bosuna yeni nesilden verirler de demeyin. Dusunun biraz. Apple in yaptigi kisaca 99 dolar verin bize, hem pili yenileyelim hemde kasayi yenileyelim.
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alito 9 yıl
yani diyorki illegal uygulamalar kullanırsanız ve biz bunu tespit edersek garantiyi unut.
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freedom36 9 yıl
Yalnız o değil de, maliyeti geçtim ama zaman açısından adamlar böyle bir şeyin üretimini yetiştirebilir mi? Sattığı kadar şeyin bir o kadarını daha gece gündüz demeden tekrar üretecek. Biraz garip değil mi sizce de? Milyonlardan bahsediliyor bir de...
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mk2kill 9 yıl
ipadlere jail break tarzı işler yapınca elin de patlayacak demekki. dertleri o zaten. kendi istemedikleri hiçbirşey yuklenmesin. musterinin gozunu bununla korkutuyolar . "bak bişey yuklersen sonra pilin omru dolunca elinde patlar bak ona gore"
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resler 9 yıl
Müşteri, ben fotoğrafçıyım flash belleğe kaydettiğim fotoğrafları ipada takıp üzerinde düzenleme yaptıktan sonra müşterilerime veya web sayfama göndermek istiyorum diyor.
Apple çıkıyor ama biz pili olması gerekenden önce eskiyen ipadi 100 dolar karşılığında yeni ipad ile değiştiriyiyoruz diyor.
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Seyfülislam 9 yıl

resler

Müşteri, ben fotoğrafçıyım flash belleğe kaydettiğim fotoğrafları ipada takıp üzerinde düzenleme yaptıktan sonra müşterilerime veya web sayfama göndermek istiyorum diyor.



Apple çıkıyor ama biz pili olması gerekenden önce eskiyen ipadi 100 dolar karşılığında yeni ipad ile değiştiriyiyoruz diyor.


o biraz zor. öyle bir fonksiyonu olursa macbook serisinin satışını baltalamış olur biraz.
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Centauri 9 yıl

resler

Müşteri, ben fotoğrafçıyım flash belleğe kaydettiğim fotoğrafları ipada takıp üzerinde düzenleme yaptıktan sonra müşterilerime veya web sayfama göndermek istiyorum diyor.



Apple çıkıyor ama biz pili olması gerekenden önce eskiyen ipadi 100 dolar karşılığında yeni ipad ile değiştiriyiyoruz diyor.


Olması gerekenden önce eskiyen ipadi 100 dolar karşılığında değiştiriyoruz kim demiş? Apple öyle demiyor da.. Sen diyorsun heralde?

Apple diyor ki, pilin ömrü dolan Ipad i 99 dolara, yenisiyle değiştiriyoruz. Olması gerkeenden önce kısmı, senin hayalin heralde.

Ayrıca, Fotografçı 19 dolara 2 cm büyüklüğünde plastik bi çevirici alırsa, dediğini yapar.
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fotifoti 9 yıl
çok gitmeyin ama condor'un üstüneee aaa . genpanın garanti sonrası değiştiyi sözde sıfır cihazlara nasıl yan gözle bakktığımız ortada. işkilleniyor insan. ipadi umarım işkilsiz değişirler :p
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ilkker 9 yıl
kardesim degisim cihazi diye eski cihaz verilir mi ya. adamlar herhalde sifir cihaz verecek sana. kullanilmis cihazi verirse kimi memnun edebilirki. valla apple ile ilgili bir delik bulunca o deligi meteor cukuruna donusturmeyi cok seven var maalesef.
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Whiskas 9 yıl
@ ***CoNDoR***
Musteri memnuniyeti kullanilmis ya da refurbished urunleri musteriye vermekle olmaz, olamaz. :) Pil degisimi icin goturdugun cihazi ustune 100$ vererek baska bir kullanilmis cihazla degistirmek ister miydin? Senin dedigin bu olayi ancak bakkal dukkani zihniyetiyle calisan teknik servisler yapar, ki ulkemizdeki bazi yerler bunu cok guzel yapiyordur eminim. :)
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***CoNDoR*** 9 yıl
Adamlar kendi yaptigi cihazin pilini nasi degisemesin hocam naptin :) adamlar havuz sistemi uyguluyodur. Batarya degisimine gelenlerde musteriyi bekletmemek icin daha once pili degistirilen baska bi iPadi gonderiyorlardir. Verilerinizi yedekleyin oyle gonderin demeleri burdan kaynaklaniyo sanirim, restore atip gonderiyorlardir. Ya da refurbished urun olarak satilan urunleri de verecek olabilirler. Burdaki en onemli husus musterileri bekletmemek yani musteri memnuniyetidir.
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vincentvega 9 yıl

***CoNDoR***

Adamlar kendi yaptigi cihazin pilini nasi degisemesin hocam naptin :) adamlar havuz sistemi uyguluyodur. Batarya degisimine gelenlerde musteriyi bekletmemek icin daha once pili degistirilen baska bi iPadi gonderiyorlardir. Verilerinizi yedekleyin oyle gonderin demeleri burdan kaynaklaniyo sanirim, restore atip gonderiyorlardir. Ya da refurbished urun olarak satilan urunleri de verecek olabilirler. Burdaki en onemli husus musterileri bekletmemek yani musteri memnuniyetidir.


Böyle bir mantık olabilir mi? 1 ay beklerim yine de kullanılmış cihaz almam
. Apple yenisini veriyorum diyorsa verecektir.
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atac1m 9 yıl

***CoNDoR***

Adamlar kendi yaptigi cihazin pilini nasi degisemesin hocam naptin :) adamlar havuz sistemi uyguluyodur. Batarya degisimine gelenlerde musteriyi bekletmemek icin daha once pili degistirilen baska bi iPadi gonderiyorlardir. Verilerinizi yedekleyin oyle gonderin demeleri burdan kaynaklaniyo sanirim, restore atip gonderiyorlardir. Ya da refurbished urun olarak satilan urunleri de verecek olabilirler. Burdaki en onemli husus musterileri bekletmemek yani musteri memnuniyetidir.




arkadaş doğru söylüyor...aynı iişelemi iphone içinde yapıyorlar.
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deniz_sea 9 yıl
demekki yaptığı cihazın pilini bile kendisi değiştiremiyor da cihazı komple değiştiriyor
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O.Beverly 9 yıl
Güzel bir uygulama,haber için teşekkürler.
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