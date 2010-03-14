Apple, iPad için batarya değişim programında çığır açıyor

Apple'ın en çok eleştiri aldığı konulardan biri kullanıcıların değiştiremediği batarya. Kullanıcılarına cihazlarında sunduğu uzun batarya ömrüyle son dönemde batarya teknolojisinde önemli yol kateden Apple, iPad ile satış sonrası destek anlayışında değişikliğe gidiyor.
Apple'ın destek sayfasında yer alan bilgiye göre eğer iPad'in bataryası enerji depolayamayacak kadar kötü durumdaysa Apple normal batarya değişim masrafı karşılığında eski iPad'inizi alıp size yenisini veriyor. Kullanıcıya 99 dolar servis ücreti ve 6,95 dolar taşıma ücretiyle toplam 105,95 dolara malolan bu işlemden önce Apple, kullanıcılara iTunes aracılığıyla bilgilerini yedeklemeyi öneriyor. Çünkü Apple, veri yedekleme işlemini gerçekleştirmiyor.
Apple, yasal olmayan işlemlerin uygulandığı iPad'lerin garanti kapsamı dışında kalacağı için bu değişim kampanyasından yararlanamayacağının altını çiziyor.
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Apple çıkıyor ama biz pili olması gerekenden önce eskiyen ipadi 100 dolar karşılığında yeni ipad ile değiştiriyiyoruz diyor.
o biraz zor. öyle bir fonksiyonu olursa macbook serisinin satışını baltalamış olur biraz.
Olması gerekenden önce eskiyen ipadi 100 dolar karşılığında değiştiriyoruz kim demiş? Apple öyle demiyor da.. Sen diyorsun heralde?
Apple diyor ki, pilin ömrü dolan Ipad i 99 dolara, yenisiyle değiştiriyoruz. Olması gerkeenden önce kısmı, senin hayalin heralde.
Ayrıca, Fotografçı 19 dolara 2 cm büyüklüğünde plastik bi çevirici alırsa, dediğini yapar.
Musteri memnuniyeti kullanilmis ya da refurbished urunleri musteriye vermekle olmaz, olamaz. :) Pil degisimi icin goturdugun cihazi ustune 100$ vererek baska bir kullanilmis cihazla degistirmek ister miydin? Senin dedigin bu olayi ancak bakkal dukkani zihniyetiyle calisan teknik servisler yapar, ki ulkemizdeki bazi yerler bunu cok guzel yapiyordur eminim. :)
Böyle bir mantık olabilir mi? 1 ay beklerim yine de kullanılmış cihaz almam . Apple yenisini veriyorum diyorsa verecektir.
arkadaş doğru söylüyor...aynı iişelemi iphone içinde yapıyorlar.