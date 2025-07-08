Dünyanın en büyük santral bağlantılı enerji depolama tesisi kuruluyor

Anında enerji depolama ve şebeke dengesi suancak
Bu dev sistem, rüzgar ve güneş gibi değişken kaynaklardan üretilen elektriğin üretim noktasında doğrudan depolanmasına olanak tanıyacak. Lityum demir fosfat (LFP) teknolojisiyle inşa edilecek proje, hem şebeke güvenliğini artıracak hem de Çin’in temiz enerji hedeflerine katkı sunacak.
Tesis, şebekedeki frekans dalgalanmalarını dengeleyerek, enerji arzında esneklik sağlayacak. Özellikle rüzgâr ve güneş santrallerinden kaynaklanan üretim fazlası sorununu azaltacak ve enerji kayıplarının önüne geçecek. Projenin 1,5 GW kapasiteli rüzgar enerji üssü için tampon görevi görmesi bekleniyor.
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Ayrıca, yeni kurulacak 220 kV iletim hattı ile tesis, bölgedeki 500 kV’luk trafo merkezine bağlanacak. Bu da Çin’in batısından doğusuna elektrik iletiminde yaşanan darboğaz sorunlarını hafifletecek. Proje ayrıca kömürle çalışan pik yük dengeleme ünitelerinin yerini alacak ve yıllık CO2 emisyonlarını 1,2 milyon ton azaltacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: