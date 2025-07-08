Dünyanın en büyük santral bağlantılı enerji depolama tesisi kuruluyor

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Tam Boyutta Gör Çin, yenilenebilir enerjiye geçişte yeni bir dönüm noktasına imza atıyor. Ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesinde, Ulan Chab kentinde dünyanın en büyük santral bağlantılı enerji depolama tesisi için inşaat çalışmaları başladı. Devlete ait inşaat ve mühendislik devi PowerChina tarafından yürütülen proje, 1 GW güç ve 6 GWh depolama kapasitesine sahip olacak.

Anında enerji depolama ve şebeke dengesi suancak

Bu dev sistem, rüzgar ve güneş gibi değişken kaynaklardan üretilen elektriğin üretim noktasında doğrudan depolanmasına olanak tanıyacak. Lityum demir fosfat (LFP) teknolojisiyle inşa edilecek proje, hem şebeke güvenliğini artıracak hem de Çin’in temiz enerji hedeflerine katkı sunacak.

Tam Boyutta Gör Toplam 6 milyar yuanlık (yaklaşık 833 milyon dolar) yatırımla hayata geçirilen proje, sadece altı ay içinde tamamlanacak. 46,7 hektarlık bir alana kurulacak tesiste, her biri 5,016 MWh kapasiteli 1.200 batarya ünitesi ve dört adet 250 MVA’lık transformatör yer alacak.

Tesis, şebekedeki frekans dalgalanmalarını dengeleyerek, enerji arzında esneklik sağlayacak. Özellikle rüzgâr ve güneş santrallerinden kaynaklanan üretim fazlası sorununu azaltacak ve enerji kayıplarının önüne geçecek. Projenin 1,5 GW kapasiteli rüzgar enerji üssü için tampon görevi görmesi bekleniyor.

Çin’den vanadyum akış enerji depoma tesislerinde bir rekor daha 2 gün önce eklendi ]

Ayrıca, yeni kurulacak 220 kV iletim hattı ile tesis, bölgedeki 500 kV’luk trafo merkezine bağlanacak. Bu da Çin’in batısından doğusuna elektrik iletiminde yaşanan darboğaz sorunlarını hafifletecek. Proje ayrıca kömürle çalışan pik yük dengeleme ünitelerinin yerini alacak ve yıllık CO2 emisyonlarını 1,2 milyon ton azaltacak.

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