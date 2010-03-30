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Apple, iPad'in satışa sunulacağı tarihi resmileştirdi

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Apple, iPad'in satışa sunulacağı tarihi resmileştirdi
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Apple yayınladığı basın açıklamasıyla 12 Mart'ta ön satışına başladığı iPad'i 3 Nisan saat 9:00 itibariyle 221 Apple Store'da ve önde gelen teknoloji perakendecisi Best Buy'ın bir çok mağazasında satışa sunacağını duyurdu.

Açıklamada iPad'i Cumartesi günü kullanıcılarla buluşturmak için sabırsızlandıklarını söyleyen Steve Jobs, iPad'in kullanıcılarla şimdiye kadar olmadığı şekilde samimi ve eğlence dolu iletişim kuracağını belirtti. Açıklamada ayrıca iPad'i Apple Store'lardan alacak olan kullanıcılara özel ücretsiz kurulum servisi verileceği belirtildi. Bu servis ile kullanıcılar isterlerse mail hesaplarını entegre etmekten uygulama yükleme işlemlerine kadar birçok işlemi Apple Store'daki asistanlara yaptırabilecekler.

3 Nisan'da satışa sunulacak olan Wi-Fi destekli iPad'lerin fiyatları şu şekilde;

  • 16GB: 499 Dolar
  • 32GB: 599 Dolar
  • 64GB: 699 Dolar

iPad'in Wi-Fi+3G destekli modellerinin satışınaysa Nisan ayının sonunda başlanılacak.


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umtyilmz 9 yıl
TR cikisi hakkinda bir bilgi yok sanirim ? Acaba GSM operatorleri tafafindan satilacak mi kontratli olarak?
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K0rkunc 9 yıl
dAHA İPHONU YENİ YENİ SATMAYA BAŞLADILAR İPADI HİÇ SANMIYORUM
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