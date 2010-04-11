Apple, iPhone OS'de Google'ın arama motorundan vazgeçiyor (?)

Son olarak iAd ve AdMob ile karşı karşıya gelen Amerika'nın iki büyük firması Google ve Apple arasındaki gizli rekabet bir süredir dile getiriliyordu. Bu rekabetin sonuçlarından biri olarak Apple'ın Google'ın arama motoruna verdiği destekten vazgeçebileceği, hatta Microsoft'un Bing'ine destek vereceği konuşulanlar arasındaydı.

8 Nisan'da geliştiricilere dağıtılmaya başlanan iPhone OS 4.0'da yapılan küçük bir değişiklik de iddiaların doğru olabileceğini ortaya koydu. iPhone OS'in tarayıcısı Safari'deki arama bölmesi için açılan klavyedeki işlemi sonlandırma tuşunun üzerinde 3 senedir "Google" yazıyordu. Ancak iPhone OS 4.0 ile Apple, tuştaki Google yazısını Search ile değiştirerek küçük bir değişikliğe gitmiş. Bu değişikliğe rağmen arama fonksiyonu hala Google'ın arama motorunu kullanıyor fakat Apple'ın yaptığı bu küçük değişikliğin Google'a verdiği desteği yakında sonlandıracağının habercisi olduğu düşünülüyor.

HTC'e açtığı davanın asıl nedeninin Android olduğu konuşulan Apple'ın iPhone OS'in mevcut arama motorunu Bing'e çevirerek Google'a önemli bir darbe vurabileceği konuşuluyordu. Hatta Apple'ın bu doğrultuda Microsoft ile görüşmeler yaptığı da iddia edilmişti.

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iPhone OS 4.0 ve iPhone OS 3.1.3

http://www.electronista.com/articles/10/04/10/iphone.4.alludes.to.google.split.or.souring/