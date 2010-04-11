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Apple, iPhone OS'de Google'ın arama motorundan vazgeçiyor (?)

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Son olarak iAd ve AdMob ile karşı karşıya gelen Amerika'nın iki büyük firması Google ve Apple arasındaki gizli rekabet bir süredir dile getiriliyordu. Bu rekabetin sonuçlarından biri olarak Apple'ın Google'ın arama motoruna verdiği destekten vazgeçebileceği, hatta Microsoft'un Bing'ine destek vereceği konuşulanlar arasındaydı.

8 Nisan'da geliştiricilere dağıtılmaya başlanan iPhone OS 4.0'da yapılan küçük bir değişiklik de iddiaların doğru olabileceğini ortaya koydu. iPhone OS'in tarayıcısı Safari'deki arama bölmesi için açılan klavyedeki işlemi sonlandırma tuşunun üzerinde 3 senedir "Google" yazıyordu. Ancak iPhone OS 4.0 ile Apple, tuştaki Google yazısını Search ile değiştirerek küçük bir değişikliğe gitmiş. Bu değişikliğe rağmen arama fonksiyonu hala Google'ın arama motorunu kullanıyor fakat Apple'ın yaptığı bu küçük değişikliğin Google'a verdiği desteği yakında sonlandıracağının habercisi olduğu düşünülüyor.

HTC'e açtığı davanın asıl nedeninin Android olduğu konuşulan Apple'ın iPhone OS'in mevcut arama motorunu Bing'e çevirerek Google'a önemli bir darbe vurabileceği konuşuluyordu. Hatta Apple'ın bu doğrultuda Microsoft ile görüşmeler yaptığı da iddia edilmişti.

Apple, iPhone OS'de Google'ın arama motorundan vazgeçiyor (?)
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iPhone OS 4.0 ve iPhone OS 3.1.3


http://www.electronista.com/articles/10/04/10/iphone.4.alludes.to.google.split.or.souring/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
cep telefon satislari teknik ozelliklere gore olmuyor, oyle olsaydi nokia piyasanin tamamini elinde tutardi. nexus one cikti sicti kimse almadi, Apple da bir suru pahali app var, android appleri neredeyse hepsi bedava
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The Force 9 yıl
Muhtemelen Google'a karşı Yahoo'yu seçecektir Apple. Ayrıca Bingi de seçebilir ve bu bir üstünlük kabulü olmaz zira Apple bu alana girmemiş ve farklı dallar birbirine üstünlük sağlayamaz elbette. Microsoft ve Apple bir çok zaman birbirini destekleyici hareketler yapmıştır temelde her zaman rakip olsalar da.
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mk2kill 9 yıl
korkunun ecele faydası yok. ilk telefon denemesinde nexus one gibi iphone u teknik anlamda ezen bir cihaz piyasaya surdu google. Android ve uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. Google ilerde apple ın cok canını yakacak.
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Guest-9D9369ED2 9 yıl

mk2kill

korkunun ecele faydası yok. ilk telefon denemesinde nexus one gibi iphone u teknik anlamda ezen bir cihaz piyasaya surdu google. Android ve uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. Google ilerde apple ın cok canını yakacak.


+1 ve apple 19 haziranda tanıtacağı iPhone beklentileri karşılamazsa çok büyük bir darbe daha alacak
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