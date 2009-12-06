Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Macbook Pro'larda işlemci değişikliğine mi gidecek ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,3b
1
11
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple, 13-15 ve 17 inç olarak kullanıcılara sunduğu Macbook Pro'larda yakında donanımsal revizyona gidebilir. Dünyanın en büyük yarı iletken devi Intel'in 2.Nesil Nehalem (Westmere) mimarisini temel alan 32 nm işlemcilerininin mobil versiyonu Arrandele'i Ocak ayında satışa sunduktan hemen sonra Macbook Pro'larda Core 2 Duo'ların yerini bu yeni nesil işlemcilerinin alacağı öngörülüyor.

Fudzilla, Entegre Bellek Kontrolcüsü ve entegre grafik birimine sahip olan Arrandele'lardan 3 yeni model i5 540M, 520M ve i7 620M işlemcilerin satışa sunulacağı tarih olarak 3 Ocak'ı işaret ediyor. 1000 adetlik alımlarda 225, 257 ve 332 dolarlık satış fiyatına ve 35 Wattlık ısıl güç tüketimi sahip olan işlemcilerin saat hızları 2.44GHz'den 2.66GHz'e kadar değişiyor. Apple, üst sınıf Macbook Pro'larda da 35 Wattlık Core 2 Duo işlemcileri kullanıyor.


<a href="http://www.macrumors.com/2009/12/01/first-intel-arrandale-macbook-pro-processors-due-january-3rd/">Macrumors</a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
edim_king 9 yıl
pupa bana macbook pro 17 ınch elımızde kalmadı demıstı :D:D:D:D:D:D:D:D herseyin bie alanı var kardesım kımısı gosterıs kımısı ıhtıyac :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edim_king 9 yıl
evet bilkom pupa artı gibi bie kac marka satıor apple istanbulda bende gelince apple 17 inch benı arayın demıstım 17 ınch ı geldin de beni aradılar fakat o sırada yurtdısında yeni kasası cıkmıstı adamlar basna eski kasa turkiyede yeni tabiee 7.557tl dedi biede kampanyada dediler bnede yok kardesım tesekkur ederim dedim suan toshiba qosmio serisi i7 islemcili olanlardan almayı dusunuorum.... :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 9 yıl
Amerika'dan 2499$ a aldığım Macbook Pro 17" 2.8Ghz cihazımın bilkom satış fiyatı 7.500 TL!!!
Bana yaklaşık 4.000TL ye mal olan cihazımı Bilkom'dan alacak olsaydım 3.500 TL daha fazladan ödeme yapmam gerekecekti.
Sayın Bilkom yetkilileri:
- TC. Devleti size özel vergi oranları mı uyguluyor?
- Apple ürünleri bilhassa size! kazık fiyattan mı satıyor.
Nedir bu fiyatların makul ve mantıklı açıklaması?
Apple tüm dünyaya ucuz veriyor da bir tek Türk insanına mı bir gıcığı varda böyle fahiş fiyatlardan satıyor ürünlerini sana?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psycna 9 yıl

DeLyMaymun

Amerika'dan 2499$ a aldığım Macbook Pro 17" 2.8Ghz cihazımın bilkom satış fiyatı 7.500 TL!!!

Bana yaklaşık 4.000TL ye mal olan cihazımı Bilkom'dan alacak olsaydım 3.500 TL daha fazladan ödeme yapmam gerekecekti.

Sayın Bilkom yetkilileri:

- TC. Devleti size özel vergi oranları mı uyguluyor?
- Apple ürünleri bilhassa size! kazık fiyattan mı satıyor.

Nedir bu fiyatların makul ve mantıklı açıklaması?

Apple tüm dünyaya ucuz veriyor da bir tek Türk insanına mı bir gıcığı varda böyle fahiş fiyatlardan satıyor ürünlerini sana?




şaka gibi fiyat.
1 tane bile 17inç satamadığına eminim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayozi 9 yıl
Ben herzaman 17'' serisini kullanıyorum, nedeni şu alıyorsun 4-5 sene boyunca işine gücüne bakıyorsun, sonrada güncelliyorsun olay bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oxiabit 9 yıl
O notebooklar yekpare aliminyumdan yapılıyor ve aliminyum plastikten çok daha pahalı ve işlemesi daha zahmetli bir malzeme.Apple'ın sitesinde Macbook Pro sayfasında "Watch the unibody video" diye bir link var,nasıl üretildiğini gösteren bir video.Ne kadar zahmetli bir üretiminin olduğunu da gösteriyor Ayrıca diğer + ları ve - leri de forumda bir çok başlık altında yazılı.


arkadaşında dediği gibi Apple'ın notebook üretim standartı şuan hiç bir markanın gelemediği bir noktada. Ne demek istediğimi şu video yu izlerseniz çok rahat anlarsınız.

youtube.com/...

kullanılan malzemenin aliminyum olmasının yanı sıra üst gövde ve alt kapak olmak üzere, tek blok şeklinde 2 ana parçadan oluşuyor. yani diğer markalardaki gibi gacır gucur oynayan plastik döküm onlarca parçadan oluşan bir montaj değil. bir de mac os işletim sisteminin kalitesini eklerseniz fiyatların aslında alınan ürünlere fazlasıyla deydiğini görebilirsiniz. Ama malesef bu durum amerika fiyatlarından alınınca oluyor. sıkı bir mac taraftarı olmama rağmen ( dikkat! iPhone veya iPod değil, Mac ) türkiyedeki fiyatların insafsızca olduğunu kesinlikle kabul ediyorum. Türkiyedeki orantısız fiyatları baz alıp apple'ı orantısız eleştirenleride ayrıca ayıplıyorum. aşağı yukarı yakın konfigrasyona sahip sony ile apple'ı karşılaştırdığımızda amerikada sony 1800 dolar iken apple 2000 dolar. ama aradaki kalite işçilik ve yazılım farkı fazlasıyla deymekte. ama ürünler Türkiyeye geldiğinde sony 2000 dolara satılıyorken apple 2500 euro(!) ya satılınca insanın TR den apple alası kalmıyor malesef. ondan sonra Apple'ın adı zengin markasına çıkıyor.

Amerikada apple kullanmak zengin olmayı göstermiyor. sadece zaten ödeyeceği miktara 200-300 dolar daha ekleyip daha verimli bir ürün almak oluyor.

Türkiyede ise aynı özelliklerdeki diğer markaya göre 2 kat daha fazla para ödeyip, kimi çevrelerce çok zengin olmak anlamına geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edim_king 9 yıl
ben almaya kalktım 17 ıch ını fakat baya bie pahalıydı sonra arastırmalarıma dewam ettim yanı onun gucunden cok dha yuksek sistemlerde var neden tercih edildini anlamakta zorlanıorum sadce isletim sistemi icinmi alınıor yanı ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
O.Beverly 9 yıl


edim_king

ben almaya kalktım 17 ıch ını fakat baya bie pahalıydı sonra arastırmalarıma dewam ettim yanı onun gucunden cok dha yuksek sistemlerde var neden tercih edildini anlamakta zorlanıorum sadce isletim sistemi icinmi alınıor yanı ???


Apple Konusu : Klişe cevap , olmadan olmazdi


grafiker arkadasima da katiliyorum

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matkapmatkap 9 yıl

edim_king

ben almaya kalktım 17 ıch ını fakat baya bie pahalıydı sonra arastırmalarıma dewam ettim yanı onun gucunden cok dha yuksek sistemlerde var neden tercih edildini anlamakta zorlanıorum sadce isletim sistemi icinmi alınıor yanı ???


O notebooklar yekpare aliminyumdan yapılıyor ve aliminyum plastikten çok daha pahalı ve işlemesi daha zahmetli bir malzeme.Apple'ın sitesinde Macbook Pro sayfasında "Watch the unibody video" diye bir link var,nasıl üretildiğini gösteren bir video.Ne kadar zahmetli bir üretiminin olduğunu da gösteriyor
Ayrıca diğer + ları ve - leri de forumda bir çok başlık altında yazılı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 9 yıl
Bana eskiside yeter be :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
Şayet Arrandale çekirdekli işlemcilere geçiş yaparlarsa mecburen yine Intel çipsetlerini kullanmak zorunda kalacaklar (Nvidia-Intel arasındaki lisans sorunu yüzünden).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9298 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
intel, mac ve
2 etiket daha macbook pro Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Assassin's Creed 2 İnceleme Videosu 9 yıl Gigabyte Ürün Müdürü Thomas Chang ile röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim