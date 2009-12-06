Apple, Macbook Pro'larda işlemci değişikliğine mi gidecek ?

Apple, 13-15 ve 17 inç olarak kullanıcılara sunduğu Macbook Pro'larda yakında donanımsal revizyona gidebilir. Dünyanın en büyük yarı iletken devi Intel'in 2.Nesil Nehalem (Westmere) mimarisini temel alan 32 nm işlemcilerininin mobil versiyonu Arrandele'i Ocak ayında satışa sunduktan hemen sonra Macbook Pro'larda Core 2 Duo'ların yerini bu yeni nesil işlemcilerinin alacağı öngörülüyor.
Fudzilla, Entegre Bellek Kontrolcüsü ve entegre grafik birimine sahip olan Arrandele'lardan 3 yeni model i5 540M, 520M ve i7 620M işlemcilerin satışa sunulacağı tarih olarak 3 Ocak'ı işaret ediyor. 1000 adetlik alımlarda 225, 257 ve 332 dolarlık satış fiyatına ve 35 Wattlık ısıl güç tüketimi sahip olan işlemcilerin saat hızları 2.44GHz'den 2.66GHz'e kadar değişiyor. Apple, üst sınıf Macbook Pro'larda da 35 Wattlık Core 2 Duo işlemcileri kullanıyor.
<a href="http://www.macrumors.com/2009/12/01/first-intel-arrandale-macbook-pro-processors-due-january-3rd/">Macrumors</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bana yaklaşık 4.000TL ye mal olan cihazımı Bilkom'dan alacak olsaydım 3.500 TL daha fazladan ödeme yapmam gerekecekti.
Sayın Bilkom yetkilileri:
- TC. Devleti size özel vergi oranları mı uyguluyor?
- Apple ürünleri bilhassa size! kazık fiyattan mı satıyor.
Nedir bu fiyatların makul ve mantıklı açıklaması?
Apple tüm dünyaya ucuz veriyor da bir tek Türk insanına mı bir gıcığı varda böyle fahiş fiyatlardan satıyor ürünlerini sana?
şaka gibi fiyat. 1 tane bile 17inç satamadığına eminim.
arkadaşında dediği gibi Apple'ın notebook üretim standartı şuan hiç bir markanın gelemediği bir noktada. Ne demek istediğimi şu video yu izlerseniz çok rahat anlarsınız.
youtube.com/...
kullanılan malzemenin aliminyum olmasının yanı sıra üst gövde ve alt kapak olmak üzere, tek blok şeklinde 2 ana parçadan oluşuyor. yani diğer markalardaki gibi gacır gucur oynayan plastik döküm onlarca parçadan oluşan bir montaj değil. bir de mac os işletim sisteminin kalitesini eklerseniz fiyatların aslında alınan ürünlere fazlasıyla deydiğini görebilirsiniz. Ama malesef bu durum amerika fiyatlarından alınınca oluyor. sıkı bir mac taraftarı olmama rağmen ( dikkat! iPhone veya iPod değil, Mac ) türkiyedeki fiyatların insafsızca olduğunu kesinlikle kabul ediyorum. Türkiyedeki orantısız fiyatları baz alıp apple'ı orantısız eleştirenleride ayrıca ayıplıyorum. aşağı yukarı yakın konfigrasyona sahip sony ile apple'ı karşılaştırdığımızda amerikada sony 1800 dolar iken apple 2000 dolar. ama aradaki kalite işçilik ve yazılım farkı fazlasıyla deymekte. ama ürünler Türkiyeye geldiğinde sony 2000 dolara satılıyorken apple 2500 euro(!) ya satılınca insanın TR den apple alası kalmıyor malesef. ondan sonra Apple'ın adı zengin markasına çıkıyor.
Amerikada apple kullanmak zengin olmayı göstermiyor. sadece zaten ödeyeceği miktara 200-300 dolar daha ekleyip daha verimli bir ürün almak oluyor.
Türkiyede ise aynı özelliklerdeki diğer markaya göre 2 kat daha fazla para ödeyip, kimi çevrelerce çok zengin olmak anlamına geliyor.
Apple Konusu : Klişe cevap , olmadan olmazdi
grafiker arkadasima da katiliyorum
O notebooklar yekpare aliminyumdan yapılıyor ve aliminyum plastikten çok daha pahalı ve işlemesi daha zahmetli bir malzeme.Apple'ın sitesinde Macbook Pro sayfasında "Watch the unibody video" diye bir link var,nasıl üretildiğini gösteren bir video.Ne kadar zahmetli bir üretiminin olduğunu da gösteriyor Ayrıca diğer + ları ve - leri de forumda bir çok başlık altında yazılı.