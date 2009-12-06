Apple, Macbook Pro'larda işlemci değişikliğine mi gidecek ?

Apple, 13-15 ve 17 inç olarak kullanıcılara sunduğu Macbook Pro'larda yakında donanımsal revizyona gidebilir. Dünyanın en büyük yarı iletken devi Intel'in 2.Nesil Nehalem (Westmere) mimarisini temel alan 32 nm işlemcilerininin mobil versiyonu Arrandele'i Ocak ayında satışa sunduktan hemen sonra Macbook Pro'larda Core 2 Duo'ların yerini bu yeni nesil işlemcilerinin alacağı öngörülüyor.

Fudzilla, Entegre Bellek Kontrolcüsü ve entegre grafik birimine sahip olan Arrandele'lardan 3 yeni model i5 540M, 520M ve i7 620M işlemcilerin satışa sunulacağı tarih olarak 3 Ocak'ı işaret ediyor. 1000 adetlik alımlarda 225, 257 ve 332 dolarlık satış fiyatına ve 35 Wattlık ısıl güç tüketimi sahip olan işlemcilerin saat hızları 2.44GHz'den 2.66GHz'e kadar değişiyor. Apple, üst sınıf Macbook Pro'larda da 35 Wattlık Core 2 Duo işlemcileri kullanıyor.

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